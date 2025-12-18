沙田崇真中学2025/26小六升中讲座暨同乐日 附活动详情及参加方法︳中一入学26/27

位于大围的沙田崇真中学是一所基督教资助男女校，以「信、望、爱」为校训，注重培养学生在德、智、体、群、美、灵六育的均衡发展。学术方面，学校采用双语教学模式，初中主要科目以英语授课，同时重视两文三语的平衡发展。近年沙田崇真中学于DSE（香港中学文凭试）中成绩亮丽，成为区内不少家长及学生心目中的升学首选。于2026年1月1日学校将举办沙田崇真中学2025 / 26小六升中讲座暨同乐日，有兴趣的家长可留意参加方法及活动内容。

中一入学26/27︳沙田崇真中学2025 / 26小六升中讲座暨同乐日

沙田崇真中学采用双语教学模式，主要科目以英语授课，重视两文三语平衡发展，强调「全人教育」，致力于培养学生的品德，使他们在知识的学习上不仅专注于课本内容，更重视情感和社会责任的培养。近年学生于香港中学文凭试（DSE）表现优异，本地大学学位屡创新高，反映学校教学质素卓越，升大学率持续上升。

（图片来源：中学概览）

沙田崇真中学将举办「小六升中讲座暨同乐日」，旨在为小六学生及家长提供升学资讯与校园体验。活动内容包括申请入学讲座、中英模拟面试（已截止报名）及艺术表演。与此同时，校方将在校园不同位置设立学校成就展、体育同乐、摊位游戏、校舍参观、学科活动、无人机体验、手机程式体验及3D立体打印示范，让参与学生寓玩于学，也是家长实地了解该校基督教全人教育理念和校园环境的难得机会。

（图片来源：中学概览）

沙田崇真中学2025 / 26小六升中讲座暨同乐日

日期：2026年1月1日（星期四）

地址：大围美田路一号，名城屋苑平台

时间：13:00- 17:15（申请入学讲座：场次一13:15-14:30、场次二16:00-17:15）

地点：二楼礼堂（申请入学讲座）

*两场申请入学讲座内容相同，毋须登记取票，若礼堂满座，来宾可到一楼小礼堂或在校园内观看直播。

其他活动内容包括：学校成就展（前有盖操场）、体育同乐（地下操场及五楼射箭场）、摊位游戏（四楼课室）、校舍参观及学科活动（各特别室）、无人机体验（7-39戏剧暨电脑及机械人室）、手机程式体验及3D立体打印示范（7-36多媒体学习室）

前往学校方法：

1. 大围港铁站F/G出口，经美田路入口乘升降机或楼梯到平台，或由围方行人天桥前往名城，乘升降机或楼梯到平台，再沿有盖走廊步行至学校。

2. 乘的士进入名城屋苑停车场，在学校停车场下车。（注：学校不设访客车位）

