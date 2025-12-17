灾难现场的「细路」精神：发起募捐、送物资  同理心与责任感值得大人骄傲︳梁永乐专栏

做了爸爸有没有令我变得更强大我不敢讲，但肯定令我变得更「眼浅」。

大埔火灾夺去过百生命，令无数家庭支离破碎，我连日跟进新闻报道，看到有人成功逃生，也看到有家属苦候多日却等来坏消息，每次都忍不住眼湿湿；另一边厢，当看到市民自发向灾民伸出援手，人间有爱的精神又令我动容。患难见真情，这句说话应用在平日最精叻的香港人身上，一点都不假。

（图片来源：《星岛日报》）

我平日最经常听到家长提问「小朋友派不到好学校点算」、「小朋友读书唔叻点算」，总是尽力提醒：记不记得孩子出生的初心呀？不就是希望他们健健康康、开开心心？

没甚么比平安重要

今次火灾，有位脱险的爸爸受访时说，获救前回望家中最后一眼，那些珍藏模型和限量版玩具，那一刻变得微不足道。跟生命相比，过去那些令人挂心的学业成绩表、事业履历表，原来不值一提。

灾难固然惨痛，但也提醒我们一个真理：生活的确充满令人绷紧的死结，但生命同时亦很脆弱无常。故事里的灯神给阿拉丁三个愿望，但有时命运之神只会给我们一个选择 — 甚么才是你的终极愿望？原来一家人平平安安、齐齐整整，已经值得满足。

（图片来源：《星岛日报》）

劫难当前，前线人员的付出亦令人动容。消防与警察们尽忠职守，专业坚定的精神令人敬重；更深深打动我的，是无数市民的自发行动，当中不少还是仍在求学、经常被大人说成「细路仔识啲乜」的学生。他们发起募捐，把物资送到庇护站，全部出于自觉和善心，没有大人提示或要求。相比教育局平日为香港学生在甚么国际评估排名「报喜」，我觉得这种同理心、责任感与社会关怀，更值得成年人鼓掌和骄傲。如果家中孩子告诉你，他们想捐出一点零用钱，或者写一张心意咭给灾民，请不要以「有鬼用咩」回应。小朋友虽然没有亲身经历火灾，但是次香港集体创伤，小朋友同样感受到，送上祝福也是处理自己情绪的一种方式。请家长表达欣赏和支持，陪伴他们走过这段困难的日子。

（图片来源：《星岛日报》）

学校是强大后盾

一位大埔区校长告诉我，有受灾学生复课首天，书包、校服全不见了，有同学仔主动提出：「我可以帮你买新的。」这时小朋友答道：「但我现在不想讲……」听到这里，我又开始不争气地眼湿湿。如果学校里有受灾的孩子，请老师、同学加倍留心和爱护 — 当家不存在，学校便成为孩子们一个重要的后盾和避风港。

（图片来源：《星岛日报》）

写这篇文章，心情确实沉重，但在黑暗之中见到人性的光辉，我觉得在生者要继续传递这点光，才不致辜负活着的意义。困难的日子，希望香港人能够继续发挥人性的光芒，守望相助，互相扶持。

梁永乐 — 资深传媒人、教育公关

担任教育公关超过十年，同时为香港电台家长节目 《我们不是怪兽》及商业电台教育节目 《334校网》 主持人，致力将学校特色、优点，透过媒体及各种途径宣扬，让公众特别是家长了解学校的理念更多。

