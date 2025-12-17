柏宁酒店自助餐激罕优惠第2位$121 圣诞自助餐任食龙虾/鳕脚蟹/即开生蚝/圣诞火鸡/自家制Gelato︳亲子优惠

尚有不足10天便到圣诞节，节日气氛日渐浓厚，真想快快到下星期，可以跟孩子去睇灯饰食圣诞大餐！今日（17日）有香港柏宁酒店自助餐推出激罕优惠，第2位只需$121，即可叹鳕蟹脚、原只鲍鱼，而圣诞自助餐亦有买二送一优惠，低至$396即可大叹龙虾，自助晚餐更有龙虾、鲍鱼、生蚝！圣诞期间更设朕设有派对礼物、圣诞老人巡游、魔术表演、小丑扭气球等节目，小朋友可以吃得开心！即睇优惠详情，早早预订去叹大餐。

亲子优惠︳柏宁酒店圣诞自助餐边食边玩 自助餐激罕优惠第2位$121

位于铜锣湾的香港柏宁酒店PLAYT圣诞美食嘉年华自助餐将于即日至2026年1月1日推出，将有三道特色的即席制作菜式，包括香煎法国鸭肝配杂莓汁及干果面包多士（晚餐）、灸烧和牛寿司（午餐及晚餐）及酥皮蟹肉周打（晚餐）。另外亦有多款 经典圣诞美食，如慢烤圣诞火鸡、烤圣诞火腿配蜜糖烧汁。妈妈就必试海盐芝士意式雪糕，孩子就可尽情叹圣诞朱古力树头蛋糕、人见人爱的圣诞姜饼人曲奇！同场还有即开时令生蚝（晚餐）、龙虾（晚餐）、寿司（午餐及晚餐）、 刺身（午餐及晚餐）、泰式生虾（午餐及晚餐）、花菇鸭掌扣原只鲍鱼（晚餐）等，爱吃海鲜必试。

（图片来源：KKday）

圣诞特别活动

12 月 24、25 日 自助晚餐将设有派对礼物、圣诞老人巡游、魔术表演、小丑扭气球

12 月20-21, 24-26日 供应时间：首轮17:30-19:30，次轮 20:00-22:00

12 月31日 供应时间：首轮17:30-20:00，次轮20:30-23:00

点击图片浏览自助餐优惠详情：

而「自助午餐 - 鳕蟹脚、原只鲍鱼、西冷扒及无限畅饮指定饮品」将有雪蟹脚及精选海鲜，还有笼仔荷叶蒸原只鲍鱼配时令海鲜、即制泰式精选沙律及芒果糯米饭、烧西冷扒及烧羊脾，也有即蒸中式点心、镬气小炒最适合长老们，更可大叹自家制意式雪糕呢！至于「自助晚餐 - 鲍鱼、生蚝、龙虾海鲜」更有新鲜即开生蚝、龙虾、雪蟹脚，必试脆口西班牙烤脆皮乳猪，甜品专区将加上杨枝金露、即制拿破仑，当然要试试酒店自家制Gelato雪糕及多款精致甜点，更可无限添饮台式果茶呢！

（图片来源：KKday）

同场还有「周末自助早午餐｜海鲜及无限𣈱饮有气葡萄酒」优惠，可尽情食即开新鲜生蚝、冻龙虾 、鳕脚蟹 和新鲜空运刺身，更新增西班牙风干24个月白毛火腿配蜜瓜，亦有滋味中西热食如慢烤西冷扒及烧羊脾、即蒸中式点心、海鲜拼盘等，还有气葡萄酒和各款果汁等任饮、爸妈可乘机chill一chill！

（图片来源：KKday）

【12.12 年终优惠｜第二位加HK$121】1月2 - 31日「鳕蟹脚、原只鲍鱼、西冷扒」自助午餐

用餐时间：12:00 – 14:30

优惠：星期一至五 HK$671/位，第二位加HK$121，平均HK$396/位（原价 HK$1,007/2 位）

购买连结：＞＞按此＜＜



【12.12 年终优惠｜第二位加HK$121】1月2–31日自助晚餐

用餐时间：18:30 – 21:30

优惠：星期一至四 HK$1067/位，第二位加HK$121，平均HK$594/位（原价 HK$1,733/2 位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【K12.12 年终优惠｜买二送一】圣诞美食嘉年华龙虾、圣诞火鸡自助午餐 (至1月1日)｜「鳕蟹脚、原只鲍鱼、西冷扒」平日自助午餐 (1月2日起)｜无限畅饮指定饮品｜送Ebb & Flow 大堂酒廊蛋糕正价8折优惠码

用餐时间：12:00 – 14:30

优惠：星期一至五HK$1,053起/3位，平均HK$351/位起（原价 HK$1,380/3位）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【12.12 年终优惠｜买二送一】圣诞美食嘉年华自助晚餐 (至1月1日)｜「龙虾 鲍鱼 生蚝」海鲜自助晚餐 (1月2日起)｜无限畅饮指定饮品｜送Ebb & Flow 大堂酒廊蛋糕正价8折优惠码

用餐时间：18:30 – 21:30

优惠：星期五至日HK$1791起 / 3位，平均每位HK$597（已包括加一服务费）（原价 HK$2,535/3 位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【12.12 年终优惠｜买二送一】「生蚝 龙虾」海鲜周末自助早午餐（1月2日起）｜无限𣈱饮有气葡萄酒 ｜送Ebb & Flow 大堂酒廊蛋糕正价8折优惠码

用餐时间：11:45 - 14:30

优惠：星期六日HK$1398起 / 3位，平均每位HK$466起（原价 HK$2304/3 位）

购买连结：＞＞按此＜＜



优惠详情：

优惠期（预订期）：2025年12月17日12:00 至12月23日23:59

用餐日期：2026年1月2日至1月31日

地址：香港铜锣湾告士打道310号

*以上优惠价已包括原价加一服务费

