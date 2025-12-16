LEGO亲子圣诞流动剧场探索社区+迷你表演 跟「圣诞喵」分享愿望嬴LEGO盒组︳圣诞好去处

爸妈们为孩子挑选了哪些圣诞礼物？LEGO可以拼砌出不同主题，让小朋友展现无穷创意，是圣诞礼物的首选。今年LEGO将会于中环码头举办首个亲子圣诞流动剧场「圣诞喵的寻星之旅」，让小朋友寻回玩乐乐趣之余，更可一家人共享亲子游戏时光。即睇参加LEGO亲子圣诞流动剧场方法，以及跟「圣诞喵」分享愿望赢LEGO盒组作圣诞礼物方法。

圣诞好去处︳LEGO亲子圣诞流动剧场探索社区+迷你表演

自2017年开始，LEGO于每年的圣诞节都会举办「Build to Give活动」，透过捐赠LEGO盒组为无数小朋友带来喜悦。今年更会走到中环码头，举办首个亲子圣诞流动剧场「圣诞喵的寻星之旅」，在亲子圣诞流动剧场中，可爱的节日角色圣诞喵（Cataclaws）将与一班小精灵伙伴，以共融式游戏（Inclusive play）的方式，与三个主要角色：雪精灵、玩具兵团及小音乐家，于中环码头一带冒险，借着角色扮演、动作模仿、音乐演奏、颗粒拼砌等游戏完成不同任务。小朋友可学习团队合作精神，也可从中认识中环一带的社区面貌。小朋友最后需合作进行一场迷你表演，家长就成最忠实的观众，跟子女度过一段温馨且有意义的亲子时光。

（图片来源：LEGO）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

跟「圣诞喵」分享愿望嬴LEGO盒组

除了参与亲子圣诞流动剧场，于活动期间的周末在中环码头特设「Build To Give爱心拼砌站」，大家可一同拼砌并捐出LEGO心心，收集到心心将捐赠予多个服务对象，将爱心以不同的形式传递开去。此外，也可于即日至12月21日期间参与「写信给圣诞喵」的活动，把愿望及想说的话与「圣诞喵」分享，就可以收到「圣诞喵」的专属回信喇！同时会于每周的来信中精选10封，被选中可获得LEGO盒组作圣诞礼物呢！

（图片来源：LEGO）



LEGO亲子圣诞流动剧场：圣诞喵的寻星之旅

日期：12月20、21日

时间： 10:00 - 11:00、14:00 - 15:00 （4 - 6岁）； 12:00 - 13:00、16:00 - 17:00 （7 - 10岁）

地点：中环码头

费用： $100 （将捐款予慈善机构Stage Edu Net Foundation）

报名连结：https://bit.ly/4pEqSVV

* 活动报名之捐款将全数拨捐予Stage Edu Net Foundation，以支持其教育及家庭发展工作；由于属慈善捐款性质，报名一经确认，恕不设退款或改期。

