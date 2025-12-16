升学专家亲授全方位升学指南：小学叩门+插班策略 为非本地家庭提供实用资讯
更新时间：15:37 2025-12-16 HKT
发布时间：15:37 2025-12-16 HKT
发布时间：15:37 2025-12-16 HKT
由出生地迁移至另一个地方生活，人生路不熟，若然同时要为孩子计划升学，家长难免感到徬徨，如果有升学专家教路，就可以为孩子铺排一条安稳顺畅的升学路。由资深升学专栏作家陈筱芬教育博士撰写的《来港升学全攻略 香港中小学及大学教育全方位选校指南》汇集小、中、大学升学的全方位资讯，就可以助家长一臂之力。
全方位升学指南 为非本地家庭提供实用资讯
由资深升学专栏作家陈筱芬教育博士撰写的《来港升学全攻略 香港中小学及大学教育全方位选校指南》，旨在为非本地家庭提供从入读小学、中学至大学的实用指南，全面剖析香港教育体系，更深入分析中小学叩门、插班的策略，分享内地子女来港插班成功个案，好等一众家长与学生更为掌握个中技巧。
此外，书中还有大学面试贴士，以及各大学与大专院校的皇牌学系分析，相信对同学选科至为实用，陈博士同时为一众大学生指点毕业后出路，探索毕业生的就业（IANG）、海外深造或返回内地发展的多样可能，也让同学清晰未来的全景规划。
《来港升学全攻略 香港中小学及大学教育全方位选校指南》建议售价：$188
零售点：天地、HKTVmall
相关文章︳升读加拿大多伦多公立中学学费、住宿费为英国1/3 2所性价比高优质公立学校推介︳海外升学
相关文章︳英国高考高分比例创新高 大学热门科目竞争更激烈 这科目连续12年最多人报考︳海外升学
最Hit
麦道朗告别战骑十驹
23小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
2025-12-15 14:00 HKT