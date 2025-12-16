协恩VS圣士提反VS培侨VS嘉诺撒圣心 多角度分析小一选校策略︳赵荣德升学信箱

小一选校是不少家长的烦恼，既想为孩子找间「适合」的学校，也想为小朋友铺一条顺利的升学路。有家长就为于4所小学中难以抉择，协恩中学附属小学、培侨书院、圣士提反学校附属小学及嘉诺撒圣心学校（私立部）应选哪间？有家长亦为是否应为小孩选小一学校而搬家有所烦恼？即请教前喇沙小学副校长、教育专家赵荣德。

多角度分析小一选校策略

家长问：

本人现正为小一选校而烦恼。女儿性格活泼好动、积极、爱表达，喜欢音乐、跳舞、阅读工具书、爱动手创作和实验，但故事书则兴趣普通。我们是圣公会教徒，重视女儿的德育培训，也重视女儿的学业成绩，以能入读Band 1中学和三大为目标。经过近月的面试，我们有机会在以下学校中作选择，希望赵先生能给我们一点建议，看哪一所较适合女儿：

协恩中学附属小学（20分抽自行） 培侨书院 圣士提反学校附属小学 嘉诺撒圣心学校（私立部）

赵Sir答：

从来信获悉，你们重视女儿的德育培训及学业成绩，希望她入读高Banding中学和著名大学。先谈德育培训，你们信奉基督教。四所小学中，有两所是基督教，那便是协恩中学附属小学及圣士提反书院附属小学。在这里，先给协恩和圣士提反1分。其次是学业成绩，让我们看看四校的教学策略：协恩在中、英、数、常四个主科推行「评估促进学习」、电子学习及高阶思维训练，并举办跨课程阅读；培侨以学生为本，训练高阶思维，同时营造丰富的语言环境，以英语和普通话为主要教学语言；圣士提反着重培养解难和创新能力、主动积极的学习态度，提倡两文三语；圣心则配合全方位学习，安排各级前往户外学习参观。综合来说，在学习方面，各家施各法，各得1分。其三是高Banding中学。在一般家长心中，四所Banding都高，但协恩、圣士提反略胜一筹。而在DSE香港中学文凭试中，协恩曾诞生两个状元。所以从德育、宗教信仰、学业成绩三个角度来选小学，协恩最高分，圣士提反及圣心第二，培侨第四。

为升小搬屋值得吗？

家长问：

你好赵Sir，我是一位新手家长，住在深水埗，有15分，替女儿报了玛利诺修院学校（小学部）。如果自行分配派位落空，有朋友教我说搬去41校网机会大些。我想知道何时搬？怎样申请？以及搬屋会遇上哪些麻烦？

赵Sir答：

先解释为甚么用15分为女儿申请玛利诺修院学校（小学部）机会不大，原因是该校十分受家长欢迎，而你只有15分，要过25分、20分这两关实在非常难也。至于搬去41校网，俗语有话「上屋搬下屋，唔见一箩谷」，这是千真万确的，因为在搬迁过程中，你和家人除了在经济上有损失，在新环境适应上也有困难。所谓「在经济上有损失」，是指楼宇在一卖一买之间的差价，而手续费、搬迁费等样样都需要用钱；在新环境适应上，不论是家中长辈或小朋友都需要更多时间。如果以上两点你们都不用挂虑，便可以决定搬屋。最后是怎样申请？何时申请？其实，申请的日期由你决定，统一派位的截止日期是明年1月23日，我建议你早一至两星期（即2026年1月9日至16日）去教育局申请，并带备以下文件：身份证、护照或其他身份证明文件，以及新的住址证明（包括已盖厘印的租约、差饷单、水电煤单或家居电话缴费单等）。

赵荣德

．香港辅导教师协会荣誉顾问

．前喇沙书院副校长

曾任香港辅导教师协会主席八年，著有《不一样的家长》及《赵Sir教Grammar》等22本书。

Facebook专页@赵Sir之友

