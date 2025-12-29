小一入学26/27│小一统一派位2026填表3大常见错失 升学专家教3大核心建议提高成功率

小一入学26/27│小一统一派位2026将于2026年1月19至25日透过「小一入学电子平台」，又或在1月24至25日到指定中心办理选校手续，相信不少家长正为填选志愿而苦恼。升学专家梁永乐提醒家长要避开常见的小一统一派位2026填表误区，并提供实用建议，避免「派到无雷公咁远」的遗憾。

小一入学26/27│小一统一派位2026填表3大常见错失

1. 志愿未填满，错失机会

许多家长误以为「只填心仪学校」就能显示诚意，或误解跨网借校是不能填选，导致志愿表空白。「如果留白，电脑只会当你放弃机会，结果可能派至无人问津的学校。」正确做法是甲部（全港选校）与乙部（区内选校）均应填满，即使非首选，也应按喜好而排序。

2. 混淆甲、乙部限制

有家长以为甲部填选本区学校后，乙部不能再选同一所，其实甲、乙部互不影响，填表时应视作独立机会来运用。

3. 盲目跟从网上排名

坊间排名缺乏官方认证，仅反映「集体印象」，若盲目跟随，可能会忽略孩子特质与学校匹配度，更易陷入「自杀式填表」陷阱。

小一统一派位2026表格乙部志愿 决定成败

过往家长只专注甲一及乙一的选择，奉行「1-1-1」，于是乙二、乙三只填上热门学校，以致中签率极低。「必须明白，热门学校剩余学位，早已被乙一填满，乙一落空后，乙二就近乎无机会。」梁永乐建议将校网内的学校分为三个级别。 「 家长应列出校网内所有学校，剔除最热门与最冷门后，中间群组即为『中中挺挺』之选，适合填于乙二、乙三，确保派位结果不致过差，一下子跌落深

渊。」

第一级：最受欢迎学校（填于乙一）

第二级：中规中矩、入读后不会感失望的学校（填于乙二、乙三）

第三级：冷门学校（免填，避免跌入此区）

小一派位世袭位变动

世袭位每年会浮动，要是侵蚀统一派位学额过多，中签率可能进一步降低。「若然自行分配阶段未获取录，且心仪学校世袭位占比高，可考虑调整策略，但乙一仍然应博尽。」梁永乐强调，世袭位数据仅供参考，不应过度依赖，关键在于平衡风险与期望。

小一统一派位2026︳3大核心建议

小一统一派位2026虽有运气成分，但策略部署能显著影响结果。梁永乐提醒家长，填表前应充分了解校网状况，还要亲身到心仪学校视察，保持理性与弹性，才能为孩子争取最佳起点。

1. 贯彻「1-1-1」 首志愿全力冲刺

为向最心仪学校充分显示诚意并为「叩门」铺路，许多家长会采用「1-1-1」策略，因此，乙一通常是此策略的延续。

2. 理性部署乙二、乙三

家长需要克服心理关口，将「入读后不失望」的学校填于乙二、乙三，避免志愿全集中热门学校而导致「链式失败」。

3. 单性别学校不一定能增加取录机会

男校或女校虽排除了另一性别竞争，但因为一般较受欢迎，中签率未必更高，选校应以教育理念为先。与其盲目追求名校，不如综合考虑孩子适应性、学校文化及升学路线，避免因单一标准而「炒车」。

