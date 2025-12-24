Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小一入学26/27│小一统一派位2026交表攻略 家长实战分享：「Portfolio咪到叩门先做」

更新时间：07:15 2025-12-24 HKT
发布时间：07:15 2025-12-24 HKT

小一入学26/27│随着11月底小一「自行分配学位」结果公布，先恭喜直入心仪小学的小朋友及家长，至于未能在此阶段获派学位（大部分学童是必然）就要准备下一个阶段，俗称「小一大抽奖」的小一统一派位。面对这个更靠运气的「游戏」，紧张无助，在所难免。为此，找来本学年新鲜小一家长，分享实战经验，勉励今年的准小一家长。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

小一入学26/27│家长小一大抽奖经验  紧张又混乱

现正就读小一的孩子，去年这时候，他们的家长正在经历迎接「小一大抽奖」的苦恼。今年由他们现身说法，分享第一身感受，相信能为正在筹谋的家长带来最贴心建议。

问题：
Q1：请问去年填表时是否「1-1-1」？最后有顺利获派心仪学校吗？

Q2：你的选校原则是甚么呢？

Q3：你会如何形容去年升小一的整个过程？

Q4：有甚么说话勉励家长？

家长陈太心声：Portfolio咪到叩门先做

陈太、熙颐  （图片来源：受访者提供）
陈太、熙颐  （图片来源：受访者提供）

陈太、熙颐                            

A1：去年填表都是沿用「1-1-1」策略，幸运地在最后大抽奖阶段，成功获派目前就读的心仪小学。

A2：学校要重视学生的规矩和品格、师生关系良好、上学路程的远近，以及学校的整体口碑。回顾去年的升小一过程，当时确实紧张，而坚守「1-1-1」当然就是为叩门作准备。等待放榜期间，已经为女儿准备好叩门Portfolio，时加修改，谨记不要待至需要叩门时才做，这样只会急就章。

A3：家长最重要是保持平常心。那时候自己也感混乱，幸好老师给了一些实际建议，帮助厘清女儿的升学方向。个人认为，最重要是保持心态稳定，坦然等待派位结果，若然失利就叩门。

A4：真正让孩子开心的，从来都不是校网学校排名，现时有不少非热门学校也办得很不错，活动多元化，老师对学生也细心温柔，最重要适合孩子个性。

家长王太心声：第二志愿更惬意

王太、王知 （图片来源：受访者提供）
王太、王知 （图片来源：受访者提供）


王太、王知           

A1：的确是这样填，最后派到是第二志愿，这个结果也算满意，所以没有再去叩门。

A2：首要考虑学校跟居所是否相近。现在就读的学校离家很近，我们的上学方式也很特别 —— 踩单车！学校门口有单车停车场，孩子很喜欢这种上学方式。虽然就读的学校不算是大热门，但校园环境宽敞，有小型运动场，方便学生进行跑步等田径训练，孩子多了运动机会。此外，最初也花了不少时间了解学校的评核方式，因为学校在一、二年级不设考试，改而采用单元评估的方式，让家长透过评估工作纸，即时了解孩子的强弱项，自己感到很具即时性。

A3：整个过程算轻松，一直没有让孩子上面试班，也没有要求女儿背诵自我介绍或考取各样证书，只让她尝试自己真正喜欢的事物，并从中培养兴趣。明白对某些家长来说，这些准备可能是必要，但我们更希望孩子能找到真正适合的学习环境，现在根据其性格选择了这所学校，每天都很开心，能够自己处理所有事情，也很期待上学，对同学和老师都充满热情，保持积极正面的态度，让我们欣喜。

A4：每位孩子都有不同的特质，快乐成长才是最重要。家长也要放松一些，多相信孩子的能力，他们会好好适应不同的学校环境，最终找到真正适合自己的学习天地。

家长李太心声：啱「性格」比名气更重要

李太、祉羲（图片来源：受访者提供)  
李太、祉羲（图片来源：受访者提供)  

李太、祉羲         

A1：本来祉羲可以跟哥哥入读同一所小学，但开学前我们举家要搬到青衣，幸运是叩门成功了，学校也很适合祉羲的活泼个性。

A2：回顾去年，作为家长的自己着实很焦急，尤其是搬家后祉羲需要到青衣区叩门，当时时间紧迫，对社区又不熟悉，面试时内心真的很忐忑，但又不想把这份压力让孩子知道，所以跟祉羲说是带他去参观新学校、和老师聊天，提醒他像平日一样就可以了。祉羲向来懂事听话，面试时能够完成老师给他的指令，最终被学校取录。

A3：身为家长，面对子女升学确实只有关心与紧张，但换个角度想，这也是我们必经的阶段。现在回看，其实不必过度焦虑，因为每个孩子都有其特质。

A4：个人认为，选择一所适合孩子性格的学校，远比选择传统名校重要，以我为祉羲所选的学校为例，虽然区外人士未必认识，但祉羲在这里的生活和学习都非常愉快，真心热爱校园生活。所谓「心仪」，就是充分考虑孩子的性格、能力与校风后作出的选择，那就是心仪的学校了。

（图片来源：Pixabay）
（图片来源：Pixabay）


文：刘佩桦   图：受访者提供
 

