小一统一派位2026专家教避开选校误区提升派位成功率 隐世地区学校推介︳《亲子王》新一期精选内容

随着11月底小一「自行分配学位」结果公布，先恭喜直入心仪小学的小朋友及家长，至于未能在此阶段获派学位（大部分学童是必然）就要准备下一个阶段，俗称「大抽奖」的小一统一派位。面对这个更靠运气的「游戏」，紧张无助，在所难免。为此，升学专家亦会提供填表策略。此外， 集结多方推荐的真「隐世好校」名单，让家长认识更多地区早具名声的低调学校，全力支援家长，陪伴大家面对这段历程。

避开误区 提升派位成功率

小一统一派位将于2026年1月19至25日透过「小一入学电子平台」，又或在1月24至25日到指定中心办理选校手续，相信不少家长正为填选志愿而苦恼。升学专家梁永乐提醒家长要避开常见的填表误区，并提供实用建议，避免「派到无雷公咁远」的遗憾。

升学专家梁永乐（图片来源：受访者提供）

3大核心建议

统一派位虽有运气成分，但策略部署能显著影响结果。梁永乐提醒家长，填表前应充分了解校网状况，还要亲身到心仪学校视察，保持理性与弹性，才能为孩子争取最佳起点。

1. 贯彻「1-1-1」 首志愿全力冲刺

为向最心仪学校充分显示诚意并为「叩门」铺路，许多家长会采用「1-1-1」策略，因此，乙一通常是此策略的延续。

2. 理性部署乙二、乙三

家长需要克服心理关口，将「入读后不失望」的学校填于乙二、乙三，避免志愿全集中热门学校而导致「链式失败」。

3. 单性别学校不一定能增加取录机会

男校或女校虽排除了另一性别竞争，但因为一般较受欢迎，中签率未必更高，选校应以教育理念为先。与其盲目追求名校，不如综合考虑孩子适应性、学校文化及升学路线，避免因单一标准而「炒车」。



（图片来源：PhotoAC）

地区之选 隐世高质

既然统一派位不论甲部及乙部都要填学校，最考家长莫过于对所属校网的学校有否充分认识。家长心中的「最心仪」，肯定都是人所共知的热门学校，坊间已经有大量资讯，实在不再需要着墨介绍。综合了各方面意见，精挑细选了部分校网内的地区之选，让家长多一个考量。

46校网 香港道教联合会云泉学校

去年才落成的崭新校舍，设备完善，一直受非华语家长欢迎，因而有丰富英文语境，造就国际化校园氛围，同时设外语班，自选修读每星期一节的西班牙语或法语。两大校本课程分别是Hello future programme，即为STEAM，旨在培养学生创科能力，以及世界公民课，以中华文化为轴， 从个人出发、家庭、学校、社区、香港、国家、世界，培养正确价值观及世界公民意识。

46校网 香港道教联合会云泉学校 （资料图片）

48校网 圣公会基乐小学

隐身于乐华邨，名副其实的屋邨小学，但升中表现唔失礼，2024至25年度的派位结果，派首三志愿达98%，学生入读中学包括蓝田圣保禄中学、圣言中学、顺利天主教中学、观塘玛利诺书院等，也有不少挑战区外英中成功。学校采用不同的教学模式，重视两文三语，一至四年级全为粤教中班，四年级开始按成绩分班，五至六年级开设两班粤教中班及两班英文班。

48校网 圣公会基乐小学（资料图片）

想知更多有关小一统一派位2026有关选校的重要资讯，可留意最新一期《亲子王》「教育专题」封面故事。

循道学校3尖子 在自律与热情间找平衡

香港教育向来竞争激烈，在这样的教育环境中，怎样才算是真正的「优秀」？循道学校升中表现亮眼，近两年有超过75%的毕业生升读英中或开设英文班的中学。该校三位学生 — 陈思齐、戴咏荞、吴沅儿，不仅学业成绩优异，更重要的是他们在个人成长与兴趣发展方面都有出色表现，在繁重课业与个人兴趣间游刃有余。透过他们的分享，我们看见了新世代学子如何用自律与智慧，走出属于自己的求学及成长之路。想知更多几位尖子的温习心得，请留意最新一期《亲子王》「尖子学堂」的访问。

（图片来源：《亲子王》）

最新儿童游乐场 5大推介

12月长假将至，试后的小朋友终于可以暂时抛开书本，大玩特玩。近几个月香港各区开了不少室内、室外儿童游乐场，各有特色，适合各位好动儿童，家长们立即收藏最新一期《亲子王》「玩乐提案」推介，趁假期逐个去玩。

（图片来源：《亲子王》）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升学教养内容及假日有何亲子好玩推介，即扫描《亲子王》网页（https://www.stheadline.com/parenting/亲子）参阅更多。

新一期《亲子王》现已出版，于各大7-11及OK便利店有售！

《亲子王》第807期

发售日期：12月11日（星期四）

销售地点：各大OK便利店及7-Eleven