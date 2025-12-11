港威酒店自助餐买一送一额外88折叹圣诞甜品 $251任食松叶蟹脚、自助晚餐叹波士顿龙虾︳亲子优惠

圣诞节当然要去吃圣诞大餐，想一次过叹齐多款圣诞主题美食，最好就是去吃自助餐。备受自助餐粉丝欢迎的港威酒店自助餐今日（11日）有快闪优惠，圣诞自助餐买一送一额外88折，低至$251即可任食松叶蟹脚，更有圣诞蛋糕与曲奇；自助晚餐则只需$395，就可一次过食到龙虾、蟹脚、威灵顿牛柳、刺身寿司、法式海鲜汤，节日气氛满满，又可以一次过满足全家人的愿望，晚餐后更可去尖沙咀欣赏圣诞灯饰兼打卡呢！即刻去预订跟小朋友开心过圣诞。

亲子优惠︳港威酒店自助餐买一送一额外88折叹圣诞甜品

尖沙咀港威酒店Three On Canton将于圣诞期间推出圣诞自助午餐与自助晚餐。圣诞自助午餐除了有油甘鱼、三文鱼、吞拿鱼、红虾等刺身外，还有三文鱼板压寿司、秋刀鱼板压寿司、鳗鱼板压寿司等，亦有松叶蟹脚、冻虾、龙虾仔等海鲜，也有圣诞必吃的威灵顿牛柳、朱古力柑橘麾士树干蛋糕、红酒烩梨、果仁挞、圣诞蛋糕、圣诞曲奇、圣诞布甸！

（图片来源：KKday）

至于圣诞自助晚餐更有亚拉斯加蟹脚、松叶蟹脚、波士顿龙虾等海鲜，更有鸭掌花胶、烩螺片、片皮鸭等适合长老们中式美食，更有圣诞火、法式焗带子，更有近10款圣诞甜品，如朱古力柑橘麾士树干蛋糕、圣诞蛋糕、圣诞果批、圣诞水果面包、圣诞布甸、圣诞曲奇、栗子树干蛋糕等，节日气氛十足，最适合一家大小圣诞享受。

圣诞自助晚餐（图片来源：FB@Gateway Hotel, Marco Polo Hotels）

点击图片浏览自助餐优惠详情：

【 12.12 年度压轴优惠｜超值5折再 88折】节庆自助午餐

优惠：HK$251/位起，输入优惠码「 KKDTOC」后，只需 HK$221/位

购买连结：＞＞按此＜＜

【12.12 年度压轴优惠｜超值5折再 88折】节庆自助晚餐

优惠：HK$449/位起，输入优惠码「 KKDTOC」后，只需 HK$395/位

购买连结：＞按此＜＜



【12.12 年度压轴优惠｜超值5折再 88折】 假日下午茶自助餐(星期六、日及公众假期适用)

优惠：HK$227/位，输入优惠码「 KKDTOC」后，只需 HK$199/位

购买连结：＞＞按此＜＜

【12.12 年度压轴优惠｜超值5折再 85折】 「粉红梦幻」下午茶

优惠：HK$341/位，输入优惠码「 KKDTOC」后，只需 HK$300/位

购买连结：＞＞按此＜＜



优惠详情：

优惠期（预订期） : 2025年12月11日12:00至12月17日23:59

用餐日期：2025年 12月11日至2026年1月1日

地址：九龙尖沙咀海港城广东道13港威酒店3楼

*以上优惠价已包括原价加一服务费

