Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港威酒店自助餐买一送一额外88折叹圣诞甜品 $251任食松叶蟹脚、自助晚餐叹波士顿龙虾︳亲子优惠

亲子
更新时间：11:55 2025-12-11 HKT
发布时间：11:55 2025-12-11 HKT

圣诞节当然要去吃圣诞大餐，想一次过叹齐多款圣诞主题美食，最好就是去吃自助餐。备受自助餐粉丝欢迎的港威酒店自助餐今日（11日）有快闪优惠，圣诞自助餐买一送一额外88折，低至$251即可任食松叶蟹脚，更有圣诞蛋糕与曲奇；自助晚餐则只需$395，就可一次过食到龙虾、蟹脚、威灵顿牛柳、刺身寿司、法式海鲜汤，节日气氛满满，又可以一次过满足全家人的愿望，晚餐后更可去尖沙咀欣赏圣诞灯饰兼打卡呢！即刻去预订跟小朋友开心过圣诞。

亲子优惠︳港威酒店自助餐买一送一额外88折叹圣诞甜品

尖沙咀港威酒店Three On Canton将于圣诞期间推出圣诞自助午餐与自助晚餐。圣诞自助午餐除了有油甘鱼、三文鱼、吞拿鱼、红虾等刺身外，还有三文鱼板压寿司、秋刀鱼板压寿司、鳗鱼板压寿司等，亦有松叶蟹脚、冻虾、龙虾仔等海鲜，也有圣诞必吃的威灵顿牛柳、朱古力柑橘麾士树干蛋糕、红酒烩梨、果仁挞、圣诞蛋糕、圣诞曲奇、圣诞布甸！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

至于圣诞自助晚餐更有亚拉斯加蟹脚、松叶蟹脚、波士顿龙虾等海鲜，更有鸭掌花胶、烩螺片、片皮鸭等适合长老们中式美食，更有圣诞火、法式焗带子，更有近10款圣诞甜品，如朱古力柑橘麾士树干蛋糕、圣诞蛋糕、圣诞果批、圣诞水果面包、圣诞布甸、圣诞曲奇、栗子树干蛋糕等，节日气氛十足，最适合一家大小圣诞享受。

圣诞自助晚餐（图片来源：FB@Gateway Hotel, Marco Polo Hotels）
圣诞自助晚餐（图片来源：FB@Gateway Hotel, Marco Polo Hotels）

点击图片浏览自助餐优惠详情：

【 12.12 年度压轴优惠｜超值5折再 88折】节庆自助午餐 
优惠：HK$251/位起，输入优惠码「 KKDTOC」后，只需 HK$221/位 
购买连结：＞＞按此＜＜

【12.12 年度压轴优惠｜超值5折再 88折】节庆自助晚餐 
优惠：HK$449/位起，输入优惠码「 KKDTOC」后，只需 HK$395/位 
购买连结：＞按此＜＜
 
【12.12 年度压轴优惠｜超值5折再 88折】 假日下午茶自助餐(星期六、日及公众假期适用) 
优惠：HK$227/位，输入优惠码「 KKDTOC」后，只需 HK$199/位 
购买连结：＞＞按此＜＜

【12.12 年度压轴优惠｜超值5折再 85折】 「粉红梦幻」下午茶
优惠：HK$341/位，输入优惠码「 KKDTOC」后，只需 HK$300/位 
购买连结：＞＞按此＜＜


优惠详情： 
优惠期（预订期）  : 2025年12月11日12:00至12月17日23:59 
用餐日期：2025年 12月11日至2026年1月1日 
地址：九龙尖沙咀海港城广东道13港威酒店3楼
*以上优惠价已包括原价加一服务费

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章︳尖沙咀港青酒店自助餐快闪$121叹波士顿龙虾 YMCA圣诞自助餐买一送一第3位长者/小朋友加$12︳亲子优惠

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
20小时前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
14小时前
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
19小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
3小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
21小时前
死大闸蟹︱已故男星乔任梁父亲食8只中毒入院 专家：2小时增菌22%
死大闸蟹有毒︱已故男星乔任梁父亲食8只入院 专家：2小时增菌22%
即时中国
5小时前
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
3小时前
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期 今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期 今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
宏观经济
2小时前
宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者
宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者
社会
4小时前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
20小时前