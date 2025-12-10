Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀港青酒店自助餐快闪$121叹波士顿龙虾 YMCA圣诞自助餐买一送一第3位长者/小朋友加$12︳亲子优惠

亲子
更新时间：11:59 2025-12-10 HKT
发布时间：11:59 2025-12-10 HKT

圣诞节到了，是时候为小朋友安排他们最期待的圣诞大餐！想带孩子去欣赏尖东圣诞灯饰后，可以一家人舒舒服服吃大餐、叹海鲜？位于尖沙咀海傍的尖沙咀港青酒店就有新设节庆自助晚餐欢庆圣诞与新年，现在更有快闪优惠低至$121，即可任食节庆海鲜大召集，波士顿龙虾、俄罗斯蟹脚、即煎虎虾、芝士焗蚝、圣诞甜品全数登场！现在更有买一送一优惠，第3位长者或小朋友只需加$12，快快预订，这个冬天就跟小朋友去吃大餐。

亲子优惠︳尖沙咀港青酒店自助餐快闪$121

尖沙咀港青酒店再临阁于12月至2026年1月将提供「爱在圣诞 Love is All Around」自助晚餐，召集了一系列海鲜，包括有波士顿龙虾、俄罗斯蟹脚、龙虾仔、龙虾钳等，星期五、六、日、公众假期及其前夕更供应面包蟹，即切鱼生档亦有三文鱼、油甘鱼、赤贝、矶煮鲍、花之恋寿司等， 必试芝士焗生蚝、即煮鲍鱼、即煎虎虾，圣诞节更送上多款节庆甜品，如圣诞树头蛋糕、雪人姜饼蛋糕、火焰雪山、红桑子芝士蛋糕香甜热红酒，令圣诞更甜蜜更暖笠笠。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

另有节庆自助晚餐，除了同样有多款海鲜，包括波士顿龙虾、俄罗斯蟹脚、面包蟹、龙虾仔、琵琶虾外，还有即切意大利风干腿档，也有即煎虎虾、即煮鲍鱼、即煮意粉档、芝士焗蚝等，亦可一试多款圣诞甜品。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览自助餐优惠详情：

至于YMCA港青酒店自助午餐一样有优惠，可大叹近百款美食，如烟三文鱼、肝酱多士、芝士拼盆等冷盘，也有熟虾、熟蚬、蓝青口、翡翠螺、青口、小龙虾等冻海鲜，还有三文鱼、希灵鱼、立鱼、赤贝、八爪鱼等刺身，也有寿司、云吞面档、鱼肉碗仔翅、云吞面档、烧有骨西冷等，亦有甜点即做档口，可叹热辣辣鸡蛋仔 、窝夫，也有现焗蛋挞及葡挞，小朋友还可吃朱古力草莓、棉花煻、迷你鲜果吉士挞、圣诞杯子蛋糕呢！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【12.12 年终优惠 - HK$121/位】爱在圣诞自助晚餐
用餐时间：18:15–21:30 
优惠：星期一至四HK$121/位（原价HK$812/位）
（此方案不适用小童及长者、同枱客人需点同一款套餐） 
购买连结：＞＞按此＜＜

【12.12 年终优惠 - 买一送一 加HK$12 多一位】爱在圣诞自助晚餐（即购买一位成人，送一位成人，加HK$12多一位成人/长者/小童）
用餐时间：18:15–21:30
优惠：
．星期一至四 HK$972/3位，平均HK$324/位（原价HK$812/位） 
．星期五至日HK$1113/3位，平均HK$371/位（原价HK$933/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

【12.12 年终优惠 -  2人起低至62折】平安夜 / 圣诞节自助晚餐 
用餐时段：12月24日第一轮17:00 - 19:30；第二轮20:15 - 22:30、12月25日晚上6:15 - 9:30 
优惠：成人及长者HK$788/位，儿童HK$648/位（原价成人及长者HK$1,263/位，儿童HK999/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜

 

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【12.12 年终优惠 - 长者买一送一】自助午餐
用餐时间：星期一至五（公众假期除外）12:00-14:30，星期六至日及公众假期12:00-14:45  
优惠：
．星期一至五，HK$394/2位长者，平均HK$197/位（原价HK$361/位） 
．星期六至日及公众假期， HK$514/2位长者，平均HK$257/位（原价HK$471/位） 
*购买此方案必需同时购买至少一位成人陪同 
 购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情： 
优惠期：2025年12月10日12:00至12月23日23:59 
使用期：2025年12月11日至2026年1月11日 
收费标准：3 – 11岁为小童价，60岁或以上为长者价 
用餐地点：香港九龙尖沙咀梳士巴利道41号再临阁 (南座四楼) /  北座四楼 
*以上优惠价已包括原价之加一服务费

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章︳沙田万怡酒店圣诞自助餐第2位加$12 叹法国生蚝/火鸡/鳕蟹脚/任饮酒水 元旦/农历新年适用︳亲子优惠

 

