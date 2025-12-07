史丹福大学研究：当孩子不再听你话是他们的大脑在成长 跟青春期子女相处的3个建议︳亲子热话

孩子渐长，有一天，你将发现孩子不再如年幼时事事听从，仿佛变得冷漠，会「顶嘴」，或对父母的话语充耳不闻，甚至更热衷于朋友的意见。不过一项历时一年，由史丹福大学医学院神经科学家Vinod Menon团队主导，招募了46名7至16岁的孩童及其母亲的研究中， 发现孩子不再听话并非「叛逆」，其实别有原因。

青春期的「疏离感」不是反叛 而是成长关键

史丹福大学医学院神经科学家Vinod Menon团队的研究人员先录下每位母亲朗读中性词句的声音，接着让孩子聆听母亲声音与陌生女性的声音，同时利用功能性磁振造影（fMRI）追踪大脑活动变化。

发现12岁以前的儿童在听到母亲声音时，大脑奖赏与社交区域立即被激活，显示他们对母亲声音的高度关注和情感连结；但在13岁左右，这种神经反应出现了剧烈转变：青少年的大脑开始对陌生声音更敏感及感兴趣，甚至对陌生声音释放更多多巴胺，并投放更多注意力于相关活动。Menon团队的研究指出，这种转变其实是人类社会化的关键阶段，有助青少年个体扩展社交圈、培养自我认同。在青少年时期，个体需要发展独立性，探索更广阔的世界，因此大脑会自然地将注意力转向外部刺激，包括同侪和社会群体。所以，青春期的「疏离感」并不是反叛的开端，所以爸妈们不用难过，孩子只是开始长大了啊！

跟青春期子女相处的3个建议

这项研究结果提醒父母，孩子在青春期的「不听话」并非反叛的开端，而是大脑成长的自然表现。父母应该理解并接纳这种转变，亦可从「指挥者」转为「引导者」，给予孩子更多的空间和支持，帮助他们顺利度过青春期。

1. 保持开放的沟通

或许子可能不再像以前那样愿意分享心事，父母仍然应该努力与他们保持沟通。有研究指可每周跟孩子来次「无压力聊天时间」，主动关心孩子的生活，倾听他们的想法和感受，即使你不同意他们的观点，也要尊重他们的表达，让孩子们知道家长是他们的「可靠后盾」。

2. 结予适度的自由和空间

青少年需要自由和空间，但同时也需要明确的界线，平衡自由与责任。父母应该与孩子共同制定合理的规则，并坚持执行。在设定界线时，要考虑孩子的年龄和发展阶段，给予他们适当的自主权。

3. 寻求专业协助

如果亲子关系出现严重冲突，父母可以考虑寻求专业的心理咨询或家庭治疗。专业人士可以帮助父母和孩子更好地理解彼此，找到解决问题的方法。

孩子在青春期的转变是成长的必经之路。父母应该以理解和支持的态度陪伴孩子度过这个阶段，帮助他们健康快乐地成长。

