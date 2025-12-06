Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

如何改善中文成绩（上）覆卷校对的重要性：分辨错别字、别盲目背诵词语︳中文好好学

朋友传来讯息，说表弟刚考完试不合格，问我的课程是拔尖还是补底，能否拯救表弟于水火之中。「如何改善中文成绩」，是一个笼统而空泛的命题，不是一个好的提问。不仅家长会这样问，每年也会收到不少高中生问及同一问题，而我的答案一律是实战，然后检讨。

（图片来源：PhotoAC）
每个人面对的问题不同，以一篇作文而言，高中生低分可以因为离题或文笔欠佳，甚至可能因为字体难辨、错别字甚多；在小学生的程度，多用几个成语、少写几个错别字，可能已经足够拉开距离。有的学生故事不错，但欠缺好词佳句；有的学生写的内容空洞无物，但可能懂得不少成语而得物无所用。因此，身为学生必须先了解自身不足，而身为家长老师，更需要认清问题，对症下药。

（图片来源：PhotoAC）
勤奋不足够 还需温习方法

以表弟的试卷为例，不供词填充的部分扣了九分。写错字的分数，占了五分，其中有几个词语改正后仍然错误，反映温习的时候，没有小心比对字词。这不是中文能力的测试，而是是否足够谨慎小心。有时候成年人未必可以分辨错别字，不是因为中文水平不足，而是没有校对的习惯。譬如「精力充沛」的「沛」字右边并非「市场」的「市」，上面不能写作一点，而必须是一竖；又例如「尽头」的「尽」上方并非与「书本」的「书」相同，「尽」的上方只有一横。这些微小的区别，是老师经常可以留意到的错误，也是扣分的原因。

（图片来源：PhotoAC）
至于另外四分，不是因为表弟没有温习，反而是因为温习的时候只是盲目背诵所有词语，而不知如何应用，譬如句子写「落选班长后，一脸坐在角落里发呆」，答案应是「郁闷」，表弟却配上了「激动」。这是因为表弟只知填写心情字眼，却不知道不同情感之间有何区别。这样的错误倒也明显，但我还会遇上家长问我，考试同时需要温习「逼真」和「栩栩如生」两个词语，又该如何区分？如果从字义上解释，同学会不明所以，因为两个词语几乎解释一致。不过，可以留意成语前不会加上「非常」、「十分」等程度副词，但「逼真」前则可以加上相关用词。如此一来，学生除了认识字词意思，更要清楚如何分辨句子能否使用该词语，答题自然更有信心。有了不供词填充的九分，至少表弟下次考试可以告诉自己，其实自己根本有能力取得合格的分数，这已是突破的一种。

（图片来源：PhotoAC）
以上分享只是针对不供词填充而已，光是这一部分就可以知道，温习中文，勤奋并不足够，还需要温习的方法，老师的指引。因此，中文科也像理科的地方在于，需要厘清概念，改善语感，才能提高分数。没有实战，光是背诵，最后还是会功亏一篑。

（图片来源：PhotoAC）
 吴芷盈
凝皓教育小学中文导师
哈佛大学教育学院毕业，具多年教学经验。作品包括散文集《从女拔到哈佛》、参考书《说话志》等，连续多年夺得文凭试中文科最高等级。
IG：ngtszyingamy

