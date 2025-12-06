梅子林．蛤塘森活节2025森活嘉年华 森林飞索/小小攀树师/营地射箭练习/艺术工作坊︳亲子好去处

12月是个适合郊游的好季节，天气舒爽，也较少雨水，跟孩子到户外走走可以纾压解困。位于新界东北的梅子林和蛤塘也将于12月13至14日举行森活嘉年华2025，和大家举行一场充满「森」意、活力与快乐的户外派对，重新连结大自然与客家村落的难忘回忆。即睇活动详情与参加方法。

森活嘉年华玩「飞索小勇士」挑战胆量

森活嘉年华2025将于12月13至14日一连两天举行，嘉年华将有一系列动静皆宜的精彩活动， 现场更设有多个游戏及特色摊位，玩游戏之余同时了解更多村落生态与独特文化。好动的小朋友记得参加每年森活节的皇牌活动「飞索小勇士」，有别于上年设于营地约30米飞索，今年「森林村落」团队将飞索长度延伸至约100米，刺激感十足。「小小攀树师」及「营地射箭练习」也是好动孩子的放电活动，可让小朋友挑战自己！

另外有三位驻村的艺术家将使用各种在地资源，教小朋友创造自然艺术作品，享受乡郊手作带来的乐趣。如「海玻璃绘画工作坊」，可跟艺术家一同探索如何把海玻璃和村落随处可见的废弃瓦片变成可带走的手工艺品。还有「村落奇遇记」，可由导赏员将会带领你和孩子以崭新方法感受乡郊的自然和文化。而为了让参加者可预留更多时间参与嘉年华，于网上预购交通及饮食套票的参加者，当天可搭乘快艇来回沙头角及荔枝窝并领取食物包（请自备餐具）。同场还有面部彩绘、自然寻宝大作战、尝啡自由派等多个免费活动，大、小朋友一样啱，到时记住参加呀！

另外还有「森活元旦日出团」及「森活做「冬」营」，冬至当日参加森活的做「冬」营，在梅子林露营一晚，参加者夜晚将享用传统的客家冬至饭，感受浓厚的乡村冬日氛围，想参加就要留意官网喇！

森活嘉年华

日期：12月13 - 14日

时间：10:30 - 15:00

地点：沙头角梅子林、蛤塘

费用： 交通及饮食套票 $120 （凡于相同日子购买任何2个不同活动，连同「交通及饮食套票」，于结帐时可获得9折优惠）

网址：ccsg.hku.hk/forestvillage/forest-village-fest

报名：www.popticket.hk/event/forestvillage-2025

飞索小勇士

日期：12月13 - 14日

时间：11:00-13:00、13:00-15:00（每日两节）

地点：梅子林森林村落营地

名额：每节25人，共100人（名额有限，先到先得）

对象：任何人士

费用：每位$240（包括装备租借及保险）

小小攀树师

日期：12月13 - 14日

时间：11:00-13:00、13:00-15:00（每日两节）

地点：梅子林森林村落营地

名额：每节36人，共144人（名额有限，先到先得）

对象：任何人士

费用：每位$240（包括装备租借及保险）

村落奇遇记

日期：12月13 - 14日

时间：12:00-13:00、14:00-15:00（每日两节）

地点：梅子林及蛤塘

名额：每节20人，共80人（名额有限，先到先得）

对象：任何人士

费用：每位$140

营地射箭练习

日期：12月13 - 14日

时间：11:00-15:00

地点：梅子林森林村落营地

名额：每日70人，共140人 （名额有限，先到先得）

对象：任何人士

费用：每位$60

亲子森林瑜伽

日期：12月13 - 14日

时间：12:00-13:00、14:00-15:00（每日两节）

地点：蛤塘

名额：每节20人，共80人（名额有限，先到先得）

对象：任何人士

费用：每位$140

海玻璃绘画工作坊

日期：12月13 - 14日

时间：11:30-12:30、13:30-15:00（每天各两场）

地点：梅子林村

名额：每节15人，共60人（名额有限，先到先得）

对象：任何人士

费用：每位$140

详情：海玻璃是经过长时间在海水中磨洗而成的玻璃碎片，是村落常见的海洋垃圾。在导师的指导下，大家将把海玻璃和村中废弃的瓦片变成美丽的磁石贴，并把作品和故事一起带回家。

山林福袋工作坊

日期：12月13日

时间：13:00-15:00

地点：梅子林村

名额：每节20人（名额有限，先到先得）

对象：任何人士

费用：每位$140

详情：庆春约的村落往昔使用薯莨和鱼塘的泥来染制衣服，藉著这次机会跟孩子们一起复刻这个传统技艺，完成工作坊后可带走自然色彩满满的福袋。

嘉年华饮食套票

费用：$70 / 位

截止日期：12月6日 23:59

每张饮食套票包括：

．咖喱鱼蛋薯仔萝卜 一份

．炒米粉/肉燥饭 (2选1) 一份

．山水豆腐花 一份

．客家米通 一份

．村落特饮：蛤塘黄皮梳打/荔枝窝洛神特饮 (2选1) 一杯

详情：嘉年华将提供各种美味的小食和特色饮品，让您与孩子们在参加活动的同时，享受果腹的愉悦。购买嘉年华饮食套票，当天便可享用传统港式美食一份 及本地无添加饮料一杯。

