升小面试班真的有用吗？将军澳幼稚园边间好？16校网一中学可看高一线︳赵荣德升学信箱

小一自行分配学位结果已公布，有人欢喜有人愁，未能获取学位的家长，还是及早部署「叩门」或小一大抽奖为上策。有家长问参加升小面试班是否有用？一些面试班「宣传」拥有某些小学的历届面试题目又是否可信？即请教前喇沙小学副校长、教育专家赵荣德。

升小面试班真的有用吗？

家长问：

请问参加升小面试班是否有用？一些面试班在门口宣传有某小学的历届面试题目，是否可信？

赵Sir答：

先答「有些面试班宣传有某小学历届面试题目」，我认为这很难做到，因我不相信有学校会够胆将历届面试题目交给外人，这样做是犯法的。你可能会说，家长可以收集该小学的面试题目，交给面试班或补习社，但就算该补习社有这个通天本领，得到小学历届面试题目，有用吗？如果补习社只教学生背熟历届面试答案，被小学校长发觉小朋友像答题机器般把答案读出来，他会给机械式答案满分吗？又如果发觉面试题目被泄漏出去，小学一定会出些新的面试题目。若然是这样，只识背历届面试答案的小朋友便瞠目结舌、哑口无言了。

（资料图片/图片来源：PhotoAC）

综合来说，我觉得补习社的面试班宣传是不可信的，只教小朋友背历届面试答案亦没有用，除非面试班教小朋友答题目的技巧，增强小朋友沟通及推理能力，使小朋友有信心参加面试，否则不读也罢！

（资料图片/图片来源：PhotoAC）

将军澳幼稚园边间好？

家长问：

你好赵Sir，我住在西贡，想知道以下三所幼稚园哪所比较好：天主教圣安德肋幼稚园、欢乐创意幼稚园、将军澳循道衞理幼稚园

暨幼儿园。

赵Sir答：

以下为三所幼稚园的教学模式，天主教圣安德肋幼稚园以多元化探知活动，融入戏剧元素，并以开放式的教学方式培养学生独立和思考能力；欢乐创意幼稚园采用生活化主题教学及综合模式，让儿童从游戏中学习；而将军澳循道衞理幼稚园暨幼儿园采用绘本故事教学、设计活动和游戏，提供多元化学习活动启发孩子潜能。参考教育局质素评核报告，天主教圣安德肋幼稚园的评级为最高的A++ （从A++至A－），欢乐创意幼稚园和将军澳循道衞理幼稚园暨幼儿园都是A+，因此天主教圣安德肋幼稚园比较好。

天主教圣安德肋幼稚园（图片来源：oh爸妈）

香港中国妇女会丘佐荣学校可看高一线

家长问：

赵Sir，请教一下16校网，你认为香港中国妇女会丘佐荣学校好些还是筲箕湾崇真学校比较好，好在哪里？

赵Sir答：

用世袭超收额来排名，香港中国妇女会丘佐荣学校和筲箕湾崇真学校在16校网13所小学中排名第二和第七。在升学方面，香港中国妇女会丘佐荣学校有学生考获圣保罗男女中学和英华书院等著名直资中学，值得看高一线。

（图片来源：香港中国妇女会丘佐荣学校校网）

赵荣德

．香港辅导教师协会荣誉顾问

．前喇沙书院副校长

曾任香港辅导教师协会主席八年，著有《不一样的家长》及《赵Sir教Grammar》等22本书。

Facebook专页@赵Sir之友

赵荣德（赵Sir），香港辅导教师协会荣誉顾问，前喇沙书院副校长。（资料图片）

