陈柏宇太太符晓薇火灾后遗症失眠 吁「停一停」关注儿童情绪：小朋友陪你一齐经历︳大埔宏福苑五级火

大埔宏福苑五级火︳大埔火灾造成严重伤亡和损失令不少香港人心痛不已，有心理学家指，就算非亲身经历灾难，许多人仅透过社交平台反复阅读相关新闻、影片及讨论帖文，亦有机会出现「间接创伤」或「替代性创伤后压力症候群」，引致失眠、焦虑、情绪低落等征状。歌手陈柏宇的太太符晓薇（Leanne）昨日（4日）在社交平台发帖，坦言言因长时间追看火灾新闻而失眠，感到悲痛且无法平静下来，甚至两个小女儿都常问有关火灾事件，让她意识到小朋友其实与大人在一同经历著情绪波动，并吁大家要关注儿童情绪。

大埔宏福苑五级火︳符晓薇提醒有情绪困扰应「要停一停」

陈柏宇太太符晓薇Leanne于Instagram分享亲身感受，坦言因不断阅读火灾新闻而心情崩溃。她形容：「大埔火灾令全香港人都经历悲痛，每一个生命我哋都唔想失去。每当睇到失去家人嘅文章，心情真的崩塌落嚟。」她相信不少香港人与她一样，连续数晚追看新闻后而出现失眠，若出现这种「火灾后遗症」而「失眠训唔著」，就要「知道自己要停一停」。

符晓薇强调，她的帮助对受害者而言「好微不足道」，但呼吁全港市民正视火灾后遗症，也要留意身边小朋友的情绪：「唔好以为只有大人经历，小朋友其实陪你一齐经历。」她透露，两名女儿Abigail及Audrey竟频频问「系咪fire」，显示幼童同样深受影响，因此恳请家长「关注小朋友嘅情绪」。她也发放正能量，在帖文中表示：「恳请大家唔好喺呢个伤痛嘅时候，利用道德名义情绪勒索所有人」，并分享女儿们「搞鬼」照片，亦鼓励网友：「系我唔开心嘅时候我都想睇到开心嘅事，所以请你哋将你哋觉得开心嘅事继续分享：美味嘅食物、美丽嘅景色。」

这份正面能量得到不止网民支持，留言指：「多谢你俾我哋知道，呢一刻分享美好的事不是原罪，只要是真心的分享，无论什么都有他的意义」、「我哋都真系需要睇吓Abi同Audrey嘅有趣日常嚟舒缓下心情」、「虽然我吾系大埔居民，但近日心情真糸好差……好多谢陈太po番柯住（Audrey）、Abi的相，给所有香港人一点正能量」。另一网友指：「这星期每晚都会想火灾嘅事，明白平安唔系必然……但愿小朋友继续开心快乐唔好被影响。」亦有读者吁大家珍惜眼前的美好：「大家都要感恩现在拥有的，珍惜眼前人」。

家长4个方式应对孩子于危机后的初期反应

有专家指出，目睹或间接经历灾难，可能引发创伤后压力症候群（PTSD），如失眠、焦虑等。儿童的大脑发育未成熟，更易受影响，表现为情绪不稳等行为。 如果觉察身边人或自家孩子有情绪异常的举动，应及为孩子重建安全感，纾缓情绪创伤。注册儿童及教育心理学家黎咏琦建议当遇上孩子出现危机后的初期反应，家长可以以下4个方式应对及处理：

