Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈柏宇太太符晓薇火灾后遗症失眠 吁「停一停」关注儿童情绪：小朋友陪你一齐经历︳大埔宏福苑五级火

亲子
更新时间：09:08 2025-12-05 HKT
发布时间：09:08 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑五级火︳大埔火灾造成严重伤亡和损失令不少香港人心痛不已，有心理学家指，就算非亲身经历灾难，许多人仅透过社交平台反复阅读相关新闻、影片及讨论帖文，亦有机会出现「间接创伤」或「替代性创伤后压力症候群」，引致失眠、焦虑、情绪低落等征状。歌手陈柏宇的太太符晓薇（Leanne）昨日（4日）在社交平台发帖，坦言言因长时间追看火灾新闻而失眠，感到悲痛且无法平静下来，甚至两个小女儿都常问有关火灾事件，让她意识到小朋友其实与大人在一同经历著情绪波动，并吁大家要关注儿童情绪。

大埔宏福苑五级火︳符晓薇提醒有情绪困扰应「要停一停」

陈柏宇太太符晓薇Leanne于Instagram分享亲身感受，坦言因不断阅读火灾新闻而心情崩溃。她形容：「大埔火灾令全香港人都经历悲痛，每一个生命我哋都唔想失去。每当睇到失去家人嘅文章，心情真的崩塌落嚟。」她相信不少香港人与她一样，连续数晚追看新闻后而出现失眠，若出现这种「火灾后遗症」而「失眠训唔著」，就要「知道自己要停一停」。

陈柏宇太太符晓薇Leanne于Instagram分享亲身感受，吁大家留意个人及幼童情绪。（图片来源：IG@leannefu_1027）
陈柏宇太太符晓薇Leanne于Instagram分享亲身感受，吁大家留意个人及幼童情绪。（图片来源：IG@leannefu_1027）

符晓薇强调，她的帮助对受害者而言「好微不足道」，但呼吁全港市民正视火灾后遗症，也要留意身边小朋友的情绪：「唔好以为只有大人经历，小朋友其实陪你一齐经历。」她透露，两名女儿Abigail及Audrey竟频频问「系咪fire」，显示幼童同样深受影响，因此恳请家长「关注小朋友嘅情绪」。她也发放正能量，在帖文中表示：「恳请大家唔好喺呢个伤痛嘅时候，利用道德名义情绪勒索所有人」，并分享女儿们「搞鬼」照片，亦鼓励网友：「系我唔开心嘅时候我都想睇到开心嘅事，所以请你哋将你哋觉得开心嘅事继续分享：美味嘅食物、美丽嘅景色。」

（图片来源：IG@leannefu_1027）
（图片来源：IG@leannefu_1027）

点击图片浏览网民留言：

这份正面能量得到不止网民支持，留言指：「多谢你俾我哋知道，呢一刻分享美好的事不是原罪，只要是真心的分享，无论什么都有他的意义」、「我哋都真系需要睇吓Abi同Audrey嘅有趣日常嚟舒缓下心情」、「虽然我吾系大埔居民，但近日心情真糸好差……好多谢陈太po番柯住（Audrey）、Abi的相，给所有香港人一点正能量」。另一网友指：「这星期每晚都会想火灾嘅事，明白平安唔系必然……但愿小朋友继续开心快乐唔好被影响。」亦有读者吁大家珍惜眼前的美好：「大家都要感恩现在拥有的，珍惜眼前人」。

Leanne分享女儿们的「搞鬼」照片，为大家苦中带来一点正能量。（图片来源：IG@leannefu_1027）
Leanne分享女儿们的「搞鬼」照片，为大家苦中带来一点正能量。（图片来源：IG@leannefu_1027）

点击图片浏览陈柏宇符晓薇一家生活点滴：

相关文章︳面对灾难新闻教育心理学家3步情绪支援指南

家长4个方式应对孩子于危机后的初期反应

有专家指出，目睹或间接经历灾难，可能引发创伤后压力症候群（PTSD），如失眠、焦虑等。儿童的大脑发育未成熟，更易受影响，表现为情绪不稳等行为。 如果觉察身边人或自家孩子有情绪异常的举动，应及为孩子重建安全感，纾缓情绪创伤。注册儿童及教育心理学家黎咏琦建议当遇上孩子出现危机后的初期反应，家长可以以下4个方式应对及处理：

点击图片浏览家长应对孩子出现危机后的初期反应的4个方法：

相关文章︳大埔宏福苑五级火︳UNIQLO提供10,000件衣物/AEON大埔$12店设支援站/书商免费课本

相关文章︳救助儿童会向每名受灾儿童支援$10,000买校服书籍/Dr.Kong捐3,100对鞋子书包︳大埔宏福苑五级火

相关文章︳玩具募集及赠送行动以玩伴疗愈受灾孩子心灵 由游戏治疗师义工转赠3至12岁儿童︳大埔宏福苑五级火

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
16小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
4小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
11小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
3小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
15小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
16小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
13小时前
印度航空波音737客机失踪13年  竟被发现遗落加尔各答机场
即时国际
6小时前
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
保健养生
2025-12-04 09:05 HKT