中一入学26/27︳庇理罗士女子中学中一简介会 曾诞DSE状元港岛传统官立女校 附报名方法/面试详情/收生准则

亲子
更新时间：15:14 2025-12-04 HKT
发布时间：15:14 2025-12-04 HKT

庇理罗士女子中学于1890年创立，因学业成绩表现优异而成为港岛区著名的官立女校，更曾于2017年诞生DSE状元，深受家长欢迎。学校希望透过全人教育，因材施教，让学生在多元学习环境下进步，培养她们终身学习、独当一面。12月12日庇理罗士女子中学将举行中一简介会，即睇报名详情。

学校开放日︳庇理罗士女子中学 百年传统女校培养独当一面能力

庇理罗士女子中学以「全人教育、因材施教」为核心，致力在多元学习环境中培养学生终身学习的精神和独当一面的能力。学校采用英文教学，强调批判思维和国际视野，同时融入STEM教育和艺术培养，也着重学生的音乐发展，校内三分一的同学都会参与音乐相关活动，如合唱团、管弦乐团或钢琴训练等音乐活动，定期举办音乐会和交流项目，帮助学生发挥创意与自信。

（图片来源：庇理罗士女子中学）
（图片来源：庇理罗士女子中学）

2017年该校诞生了香港文凭试（DSE）7科5**状元，去年DSE成绩中，学生于多个科目获「5」的比率远高于香港日校生整体比率，亦有超过93.2%学生考获本地大学基本入学要求或以上成绩。

庇理罗士女子中学（图片来源：Oh爸妈）
庇理罗士女子中学（图片来源：Oh爸妈）

庇理罗士女子中学将于12月举行中一简介会，内容包括中一自行分配学位的申请程序、中一课程等，另设现场答问环节，也可走进校园多点了解这所传统女校的学习氛围。有兴趣的家长及同学需于12月5日（星期五）或以前扫瞄二维码并填妥报名表格出席。

（图片来源：庇理罗士女子中学校网）
（图片来源：庇理罗士女子中学校网）

点击图片浏览庇理罗士女子中学校园生活点滴：

庇理罗士女子中学中一简介会
日期：12月12日（星期五）
时间： 17:00 - 19:00 
（16:30开始入座）
地址：香港天后庙道51号
查询：www.bps.hk/admission
报名方法：＞＞按此＜＜

中一自行分配学位申请日程
递交中一自行分配学位申请表格：2026年1月2日至1月16日
面试日期：2026年3月14日（星期六）
取录准则：
．具教育局提供之学生成绩次第﹕学业成绩45%、 面试40%、课外活动15%
．没有教育局提供之学生成绩次第﹕面试70%、课外活动30%

