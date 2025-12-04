民生书院 幼小中3位校长专访 校长亲授3大策略排除厌学重拾学习兴趣︳《亲子王》新一期精选内容

香港的小学生面对排山倒海的课堂、功课、考核、课外活动等，不少人的学习兴趣逐渐磨灭，逐渐失去学习动力，从而令学业、活动表现下滑。面对这些情况，家长或许束手无策，小学校长们会为大家分享重燃学习兴趣必杀技。

大角嘴天主教小学校长 因应学习风格施教

大角嘴天主教小学采用由新西兰教育家尼尔•弗莱明提出的学习风格分类工具VARK，在开学时透过问卷了解学生的学习类型，分为视觉型（善于利用图像学习）、听觉型（喜欢透过讨论或聆听吸收资讯）、读写型（透过文字内容理解的能力较强）及动觉型（偏好透过实作来学习）。老师全面了解每个学生的特质后，会度身订造适合的课堂体验。

（图片来源：受访者提供）

周德辉校长指出，以低年级学生为例，他们的专注力较低，喜欢「跳跳紥」，以活动教学，让他们「砌数粒、砌积木」，学起来更得心应手。「高年级学生的说话较多，偏好辩论，亦会看更多书籍增进知识，不少学生皆为视觉型学习者，甚至能够混合式学习。」

大角嘴天主教小学周德辉校长（图片来源：受访者提供）

圣公会基福小学校长 打破传统课室界限

位于深水埗区的圣公会基福小学（下称基福），深信激发学生持续的好奇心和主动探究能力，是提升他们学习兴趣的关键，校方致力创造一个无边界的学习环境，第一步是打破传统课室和学科的界限，令学校环境成为一个随时可用的探索场地。

学生给绿鬃蜥扫扫背，感受其皮肤触感和体温。（图片来源：受访者提供）

朱伟基校长指出在价值观教育、生态、可持续发展和生活技能教育方面，学校去年增设「基福绿意田园」，既让学生体验种植，同时结合常识与生活教育；一楼设立的「愈悦香草园」让学生体验食材香气；从地下至一楼的「基福蝴蝶生态区」，让学生察生命的奥妙；四楼的「基基福生态园」专门饲养各种爬虫类，让学生近从饲养动物的过程中体验责任和乐趣。

圣公会基福小学朱伟基校长（图片来源：受访者提供）

东华三院姚达之纪念小学校长 推广桌游边玩边学

桌上游戏（桌游）不仅是娱乐工具，更是教育转型的利器，东华三院姚达之纪念小学（元朗） 自2021年起积极发展校本桌游，是推动桌游教育的先驱之一，罗志民校长道出桌游作为一种互动性强、趣味盎然的活动，不仅能放松身心，还能巧妙地融入教学中，提升学生的参与度和主动性。



相14

桌游校队表现出色，勇夺学界卡卡颂桌游大赛团体冠军。（图片来源：受访者提供）

东华三院姚达之纪念小学（元朗）罗志民校长（图片来源：受访者提供）

想知更多几位校长对于重拾孩子学习兴趣的方法，可留意最新一期《亲子王》「教育专题」封面故事。

百年民生 幼小中教育塑造跨世代社群

百年光阴，见证的不仅是时间流转，更是教育理念的深耕与实践。民生书院创立于1926年，即将迎来百年校庆。作为香港少数提供「幼小中」15年一贯教育的学府，这里不仅是传授知识的场所，更是一个独特的教育生态圈。在这个承先启后的时刻，透过幼小中三位校长、在校学生与校友的分享，探讨直属教育模式的特色，并见证「光与生命」及「人人为我，我为人人」的校训，如何在新时代继续发光。想知更多几位校长多年来的教育心得，请留意最新一期《亲子王》「家长热话」的3位校长访问。

民生书院幼小中三位校长：（左起）张展铃博士、叶志兆博士、梁桂英女士（图片来源：《亲子王》）

内外兼修助孩子「开窍」 明目食疗+提神醒脑穴位

圣诞前后正是中小学生的考试旺季，相信许多父母都在思考，如何能同时提升孩子的专注力与健康。孩子除了要准备考试，还要完成各类功课与阅读报告，承受的压力可想而知。这份压力更往往牵动全家，父母为了陪伴子女温习，会选择留在家中共同进退。这样的紧张氛围，与窗外的欢乐气氛，形成强烈对比。这次就推介一些食疗、穴位按摩方法予家长，助孩子解压与专注于温习上，令温书成效事半功倍。想知「开窍」食疗与穴位按摩法？即睇新一期《亲子王》「健康养生」陈翠萍医师的分享。

（图片来源：Freepik）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升学教养内容及假日有何亲子好玩推介，即扫描《亲子王》网页（https://www.stheadline.com/parenting/亲子）参阅更多。

新一期《亲子王》现已出版，于各大7-11及OK便利店有售！

《亲子王》第806期

发售日期：12月4日（星期四）

销售地点：各大OK便利店及7-Eleven