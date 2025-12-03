每次考试都面临大敌！家长谨记鼓励比责备重要 温习期间必要做一件事︳儿童游戏治疗

考试期来临，许多家长都感受到压力，因此在面对孩子时容易使用不当语气，令事情变得更加难以收拾。从小一开始，学童便要面对各式各样不定期的默书、小测、温习与考试，不仅孩子压力大，连父母也如坐针毡，坐立不安。

一不留神便说了伤害的话

我完全理解每位家长（包括我自己）都希望孩子有所成长、学有所成，因此在言谈间可能不自觉地用了不恰当的语句：

「你又错，我讲咗几多次后面要加s！」

「你有无专心呀？永远坐唔定，一温习就要去洗手间！」

「你唔好做喇，你都无畀心机！」

「一次系咁，两次又系咁！」

「上次已经错咗，我讲过你又错，你耳仔用嚟做咩㗎？」

这类说话即使自己没说过，也可能听过。其实伤人的话往往脱口而出，不需思考，但所造成的伤害却极深远。孩子的压力通常来自生活中的体验与累积，如果长期得不到支持与鼓励，他们会变得容易放弃。一句伤人的话，可能需要十句安慰或更长时间才能冲淡。

鼓励比责备来得重要

一句赞赏就像一颗震撼弹，多说无妨，反而有助孩子建立正向发展。很多家长认为责骂有震慑作用，能在短时间内见效。确实，责骂可能有即时效果，但长远来看，问题会逐渐浮现 ── 孩子可能变得不愿听父母说话，甚至产生敌意；有些孩子更会模仿父母的语气去对待他人，最终父母可能自食其果 。

我常建议家长，如果责骂与赞赏都花同样的15分钟，随着时间过去，责骂所需的时间只会越来越多，语气也越来越严厉，结果只会适得其反。孩子不是变得胆小怕事，就是学会以同样方式对待他人。家长切勿因小失大。

谨记有玩乐时间

很多家长认为玩乐会影响学习，但有否想过，其实玩乐能帮助孩子更投入学习？「有甚么事情在没有威迫下，孩子仍能认真又努力地去做？」答案就是「玩」。以我儿子为例，他在小一的暑假期间，每天透过观看20分钟的卡通短片，学会了用英语进行简单对话。许多研究也清楚指出，游戏确实能促进孩子的学习与成长。

切忌让孩子成为心目中的自己

很多家长希望孩子成为自己心目中的理想模样，但必须记住，每个孩子都有独特的天赋与潜能，我们应尽力发掘并培养孩子的个人特质，而不是强迫他们迎合我们的期待。就像不能要求一条鱼去爬树一样，只有选择正确且合适的方向，才能真正帮助孩子成长。

考试固然重要，但绝不是人生的全部。这次考试期间，家长不妨与孩子订立一个全新的学习时间表，并谨记以上几项要诀，与孩子一起好好准备吧！

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

