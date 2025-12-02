Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港富丽敦海洋公园酒店圣诞自助晚餐 快闪$122叹阿拉斯加蟹脚/烤火鸡  附第2位+$12优惠︳亲子优惠

亲子
更新时间：15:52 2025-12-02 HKT
发布时间：15:52 2025-12-02 HKT

不少孩子已忙完考试温习，爸妈也可松一口气。趁这段空闲日子可部署一下小朋友的圣诞假期活动，也可安排圣诞自助餐，跟一家大小去吃大餐庆祝。今日（2日）晚上9时香港富丽敦海洋公园酒店推出自助餐优惠，快闪$122即可享用「佳节盛宴自助餐」，大叹新鲜龙虾与雪蟹脚，也有多款节庆美馔；另有快闪买1位+第2位$12、快闪买一送一 + 第3位$198等优惠，可以最抵价钱叹圣诞大餐。即睇圣诞自助餐优惠详情与快抢连结，早早安排与预订。

亲子优惠︳香港富丽敦海洋公园酒店圣诞自助晚餐快闪$122

富丽敦海洋公园酒店星耀厅于即日起至12月31日推出「佳节盛宴自助餐」，跟大家于这个普天同庆的佳节，以节庆美食同庆祝。圣诞自助餐特设冰镇海鲜区，不止有新鲜龙虾与雪蟹脚，于平安夜、圣诞节及除夕夜更有阿拉斯加蟹脚；于现场即切刺身区还可欣赏厨师即剖原条可持续发展黄鳍吞拿鱼，更可细味配带上子刺身的上乘鱼子酱，更有满杂锦刺身与鱼子的特盛鱼生丼饭！

（图片来源：香港富丽敦海洋公园酒店）
（图片来源：香港富丽敦海洋公园酒店）

而精选烤肉区则有鲜嫩肉眼扒、传统烤火鸡，以及周末限定的意式脆皮猪腩卷与烧羊鞍；即席烹调区及烧烤区轮流就有龙虾意大利饭、铁板海鲜、参巴酱烧扇贝及印度泥窰烤鸡等热荤；小朋友也可在传统粉面区自选汤底与配料，叹碗暖心汤面。当然要试试节庆特色甜品，如意式圣诞蛋糕、圣诞馅饼，并有即制香甜脆卷、姜饼芝士蛋糕、法式栗子挞与朱古力喷泉等，为圣诞自助餐画上甜蜜完美句号。

（图片来源：香港富丽敦海洋公园酒店）
（图片来源：香港富丽敦海洋公园酒店）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【圣诞抵DEAL - 买1位 $122】自助晚餐
优惠：HK$122起（原价HK$878）
购买连结：＞＞按此＜＜

【圣诞抵DEAL - 快闪买1位 + 第2位$12HKD】自助晚餐
优惠：HK$901起（人均HK$450.5，原价HK$1,778）
购买连结：＞＞按此＜＜

 

（图片来源：香港富丽敦海洋公园酒店）
（图片来源：香港富丽敦海洋公园酒店）

【 圣诞抵DEAL - 快闪买一送一 + 第3位$198HKD】自助晚餐
优惠：HK$1,156起（人均HK$385.3，原价HK$2,633）
购买连结：＞＞按此＜＜

香港富丽敦海洋公园酒店圣诞自助晚餐优惠
开售日期：2025年12月2日9PM起至12月8日发售
适用日期：2025年12月3日至2026年1月31日
*圣诞节及除夕适用

购买连结：＞＞按此＜＜

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
00:57
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 劳福局：10外佣罹难30人失联
突发
1小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
7小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
01:31
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视8大问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
6小时前
00:31
消息称：警国安处邀前区议员廖成利到元朗警署会面
突发
2小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
5小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2小时前