香港富丽敦海洋公园酒店圣诞自助晚餐 快闪$122叹阿拉斯加蟹脚/烤火鸡  附第2位+$12优惠︳亲子优惠

不少孩子已忙完考试温习，爸妈也可松一口气。趁这段空闲日子可部署一下小朋友的圣诞假期活动，也可安排圣诞自助餐，跟一家大小去吃大餐庆祝。今日（2日）晚上9时香港富丽敦海洋公园酒店推出自助餐优惠，快闪$122即可享用「佳节盛宴自助餐」，大叹新鲜龙虾与雪蟹脚，也有多款节庆美馔；另有快闪买1位+第2位$12、快闪买一送一 + 第3位$198等优惠，可以最抵价钱叹圣诞大餐。即睇圣诞自助餐优惠详情与快抢连结，早早安排与预订。

亲子优惠︳香港富丽敦海洋公园酒店圣诞自助晚餐快闪$122

富丽敦海洋公园酒店星耀厅于即日起至12月31日推出「佳节盛宴自助餐」，跟大家于这个普天同庆的佳节，以节庆美食同庆祝。圣诞自助餐特设冰镇海鲜区，不止有新鲜龙虾与雪蟹脚，于平安夜、圣诞节及除夕夜更有阿拉斯加蟹脚；于现场即切刺身区还可欣赏厨师即剖原条可持续发展黄鳍吞拿鱼，更可细味配带上子刺身的上乘鱼子酱，更有满杂锦刺身与鱼子的特盛鱼生丼饭！

（图片来源：香港富丽敦海洋公园酒店）

而精选烤肉区则有鲜嫩肉眼扒、传统烤火鸡，以及周末限定的意式脆皮猪腩卷与烧羊鞍；即席烹调区及烧烤区轮流就有龙虾意大利饭、铁板海鲜、参巴酱烧扇贝及印度泥窰烤鸡等热荤；小朋友也可在传统粉面区自选汤底与配料，叹碗暖心汤面。当然要试试节庆特色甜品，如意式圣诞蛋糕、圣诞馅饼，并有即制香甜脆卷、姜饼芝士蛋糕、法式栗子挞与朱古力喷泉等，为圣诞自助餐画上甜蜜完美句号。

（图片来源：香港富丽敦海洋公园酒店）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【圣诞抵DEAL - 买1位 $122】自助晚餐

优惠：HK$122起（原价HK$878）

购买连结：＞＞按此＜＜

【圣诞抵DEAL - 快闪买1位 + 第2位$12HKD】自助晚餐

优惠：HK$901起（人均HK$450.5，原价HK$1,778）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：香港富丽敦海洋公园酒店）

【 圣诞抵DEAL - 快闪买一送一 + 第3位$198HKD】自助晚餐

优惠：HK$1,156起（人均HK$385.3，原价HK$2,633）

购买连结：＞＞按此＜＜

香港富丽敦海洋公园酒店圣诞自助晚餐优惠

开售日期：2025年12月2日9PM起至12月8日发售

适用日期：2025年12月3日至2026年1月31日

*圣诞节及除夕适用