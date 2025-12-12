家长口用AI工具自行出卷 生成模拟试卷5个简易小步骤│AI教学

AI教学︳踏入测考季，家长肩负起督促温习的角色，过往或会借助外力如参加操卷班，又或买下一本本练习跟孩子「恶斗」连场，而一些神级家长会自行出卷，这一番功夫特别艰巨，非人人能做到。自从AI横空袭地球，很多家长尝试以AI工具自行出卷，然而效果好坏参半，全因家长对下达指令、题目分配等未能完全掌握，以下的自行用AI生成模拟出卷教学，希望成为家长的救命草。

家长先下苦功钻研AI工具

现在的AI工具越出越精良，家长常用的有deepseek、ChatGPT、Poe、Microsoft Copilot、豆包、文心一言等，无论选用哪一种，要自行生成试卷，家长要先下苦功钻研一下测考范围，以及最重要是了解校内试的出卷模式。不少学校为免试题外泄，试后检讨后便收回试卷，建议家长与孩子以校内工作纸、坊间练习为蓝本，尝试找出类似校内试的试题题型，提供予AI。

（图片来源：PhotoAC）

AI工具生成模拟试卷5个小步骤

要生成一份适用的试卷，先要了解AI工具的运作模式，越能提供关键字，越能达到理想模式。

（图片来源：PhotoAC）

1. 指令简短而清晰

首先要交待简单背景资料，如「我是一位小五学生的妈妈」或「列出一份适合小五程度的XX考题」，并列明考试范围，AI便能理解即将生成的题目需要达至小五程度。

2. 加入额外指令

由于试卷内容要调校，建议初次使用时，先以5题或10题小试牛刀，当内容脗合校内试卷模式，便可制作一份较长的温习试卷，如要增加难度制作完整试卷，难度属5**级，可挑战但肯定烦，除各种准确指令外，还要加入以下的额外指令，做好真要畀个叻自己。如：

10题供词填充 10题不供词填充 10题成语运用 5题错别字 5题文言文配对题 10题修辞手法

（图片来源：PhotoAC）

3. 重点生成

虽然AI能节省时间，要是未能符合实际所需，反而会浪费时间，因此建议重点生成较佳，每当温习完一个单元，可列出两至三个难点来出卷，重点出击。

4. 文科较难全面出题

中文科的阅读理解是依据篇章提问，但篇章来源难以考究，答案也未必切合校内要求，不建议依赖AI，反而文言文则可尝试。此外，人文科的中史部分，部分需硬记的范围如中国朝代顺序，可以生成不供词填充，但长问答则未必能切合标准答案了，所以AI也不是万万俱能。

5. 生成题目示范

以下是以中文科热门的修辞手法为例，拟定一份小五程度的题目。

（图片来源：Pexels）

AI工具生成试卷示范1：修辞手法

这次使用了AI工具「Poe」，为一位小五学生生成一份「中交修辞手法」练习。

点击图片浏览AI工具生成模拟试卷步骤及练习：

AI工具生成试卷示范2：点改进作文？

虽然以AI生成文章是一个超级方便的方法，但要改善作文技巧，应该是利用AI的优势来作扩句练习，以及作出精准的修改。这次就利用AI工具「deepseek」改进作文。

指令：用三种不同的优美句式改写「一次令我难忘的经验」，以及解释修辞技巧。

（图片来源：PhotoAC）

改写1：比喻

「那是我记忆星图中，一颗永不黯淡的恒星。」

修辞技巧：

比喻： 将「难忘经验」比拟为「恒星」，暗示其在记忆宇宙中的耀眼与永恒。

将「难忘经验」比拟为「恒星」，暗示其在记忆宇宙中的耀眼与永恒。 形容词： 「永不黯淡的」强化了经验的持久影响力，赋予抽象记忆具体的光辉形象。

「永不黯淡的」强化了经验的持久影响力，赋予抽象记忆具体的光辉形象。 意境营造：用「星图」隐喻人生经历的浩瀚，使单一事件具有诗意的空间感。

改写2：暗喻

「时光长河奔流不息，唯独那个片刻，在岸边开成了不谢的花。」

修辞技巧：

暗喻： 「时光长河」是典型的暗喻。本体是「时光」，喻体是「长河」，中间省略了「像、如」等比喻词，暗示时光如河流般「奔流不息」、一去不返。「那个片刻……开成了不谢的花」是更为精彩的暗喻。本体是「片刻」（抽象的时间概念），喻体是「花」，直接将那个难忘的瞬间等同一朵永恒的花朵，赋予抽象片刻以具体、永不凋零的形象。

「时光长河」是典型的暗喻。本体是「时光」，喻体是「长河」，中间省略了「像、如」等比喻词，暗示时光如河流般「奔流不息」、一去不返。「那个片刻……开成了不谢的花」是更为精彩的暗喻。本体是「片刻」（抽象的时间概念），喻体是「花」，直接将那个难忘的瞬间等同一朵永恒的花朵，赋予抽象片刻以具体、永不凋零的形象。 拟物：实现了「片刻开成花」这个暗喻。将原本不是生物的「片刻」当作有生命、能生长的植物来描写，赋予其「开花」这个动作。

改写3：诗意式

「生命交响诗中，那个刻骨铭心的音符，至今仍在心底回响。」

修辞技巧：

隐喻：将人生喻为「交响诗」，经验化为「音符」，赋予平凡事件艺术性的层次。(注：以「交响乐」代替「交响诗」会较佳)

通感：「刻骨铭心」是触觉，「回响」是听觉，多感官交织增强感染力。

动态延续：「仍在心底回响」打破时间限制，强调经验的持续共鸣与生命力。

（图片来源：Pexels）

文：刘佩桦 图：资料图片

