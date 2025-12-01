人生的两个转捩点：从挫折到成长的旅程 或有意想不到的正面影响︳海外升学

作为一名顾问，我的工作是规划学生的教育成长之路，这也让我回想起自己过去的经历。今天，借此机会想和大家分享一段关于成长与自我发现的旅程。这并不是甚么惊天动地的故事，但希望各位家长能从中获得一些启发，在陪伴孩子成长的路上，更理解他们的内心世界。

第一个转捩点：小学升中的挫折

还记得小六时，在班主任的鼓励下，父亲为我报考了传统英文中学。从中文小学过渡到英文中学，原以为凭着小学时名列前茅的成绩能够应付自如，现实却给了我当头棒喝。

中一上学期的成绩单上，满是D和E的评级。那个在跑马地麦当劳哭泣的下午，至今记忆犹新。我不仅为成绩而哭，更是因为第一次真切体会到「一山还有一山高」的道理。从身处小环境中的优越感，突然变成群体中的平凡一员，这种落差感让我深刻明白：世界远比我想像的更大、更宽广。

第二个转捩点：海外读书的觉醒

带着中学时期累积的自卑，我在大学时选择了出国读书。这个决定成为了我人生的第二个转捩点，也让我真正理解了学习的意义。

在海外，我发现学习不再是为了分数，而是为了自己。当没有人在意你的过往成绩，当学习变成纯粹的求知过程，奇妙的转变发生了。我开始主动探索课堂外的知识，愿意花时间深入研究感兴趣的课题，甚至主动找教授讨论 —— 不是因为要考试，而是出自内心的渴望。

更重要的是，我学会了如何学习。那些年获得的知识与思考方法，至今仍在工作和生活中善用。无论是批判性思考、独立研究能力，还是解决问题的方法，都成为了我终身受用的宝贵资产。

在海外求学的另一个珍贵收获，是建立了跨越文化与地域的友谊。来自世界各地的同学，即使如今在各行各业、不同国家发展，我们仍然保持联系。这些友谊不仅拓展了我的视野，更成为了我人生中重要的支持网络。

给家长的启示

亲爱的家长们，从我的经历中，我想分享的是：挫折未必是坏事，它可能是成长的契机；而改变环境，有时能带来意想不到的正面影响。每个孩子都有自己的成长节奏，重要的是帮助他们找到适合的学习方式，培养终身学习的热情。

如今回首，我感谢第一个转捩点带给我的谦卑，更感恩第二个转捩点给予我的觉醒。这两个转折教会我：教育的目的不在于比较，而在于帮助每个孩子发现自己的价值，找到属于自己的道路。

Iris Cheung - 英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

Iris Cheung

英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

由美国密歇根大学（安娜堡）政治及国际关系双学士毕业，一心想为世界作正面影响。机缘巧合下从事海外升学，擅长替学生规划英美等地区的私校和大学申请。

