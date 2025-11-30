Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德萃学校捐出两校教育局特别事故支援津贴 额外捐10万元助受灾家庭与支援重建社区︳大埔宏福苑五级火

更新时间：13:39 2025-11-30 HKT
大埔宏福苑五级火︳大埔宏福苑于11月26日发生严重火灾，大火对社区造成严重影响。为支援受灾学校及学生，教育局于11月28日宣布，因应大埔宏福苑五级火警，将向区内学校提供特别事故支援津贴，支援受影响的学生和家长。位于大埔的德萃小学（大埔小学部）及大光德萃书院（大埔中学部），其校董会决定将共获发之20万元津贴全数捐出，并加上10万元捐款，合共捐出30万予于火灾中受影响的家庭，协助重建社区。

大埔宏福苑五级火︳德萃学校捐出30万元

因应大埔宏福苑五级火警，教育局于11月28日宣布将向大埔区内学校提供「特别事故支援津贴」，支援受影响的学生和家长。大埔区每间中小学包括特殊学校将获发放十万元津贴，幼稚园则获发津贴五万元。学校可灵活运用津贴，为师生和家长提供支援，包括心理辅导服务、购买学习物品等。

大光德萃书院（大埔中学部）（图片来源：FB@德萃学校（幼小中） St. Hilary's School（PN to G12） ）
德萃学校于大埔有两间学校，分别为德萃小学（大埔小学部）及大光德萃书院（大埔中学部），将获发共20万「特别事故支援津贴」。德萃校董会经商议后，决定将这笔津贴全数捐出，并额外加上10万元，即合共30万元将全数以现金形式捐予在是次火灾中受影响的家庭，直接支援大埔社区的重建及生活需要。

（图片来源：IG@sthilaryseduhk）
除此以外，学校亦于11月28日发起幼小中家长向香港特别行政区政府设立的「大埔宏福苑支援基金」捐款，同时大埔小学校舍亦于昨日（29日）开放予有关机构使用，以便向受灾居民派发现金及物资（包括11月30日早上由相关团体到校派发现金予受灾居民），尽力提供场地及人手支援。学校冀与大埔社区并肩同行，陪伴受影响的家庭一同渡过难关。

大光德萃书院（图片来源：Oh爸妈）
资料来源：IG@sthilaryseduhk

