「SEN支援的综合策略」免费座谈会及实务工作坊 集合多位专家为SEN家长打气︳SEN学堂

更新时间：10:47 2025-11-29 HKT
发布时间：10:47 2025-11-29 HKT

有特殊学习需要（SEN）的孩子，由于学习上有某些困难并需要特别教育支援，故他们比大部分同龄孩子更难学习，本来家长就已经有多方面压力，要是身为有SEN孩子的家长，身心挑战更大，需要各种支援及注意心理健康。想了解更多关于SEN孩子的课题，可免费参加「共融与心理健康：SEN支援的综合策略」座谈会及实务工作坊。即睇活动内容与参加方法。

SEN学堂︳免费参加！「SEN支援的综合策略」座谈会及实务工作坊

由香港树仁大学辅导及心理学系BAT课程事务处举办的「共融与心理健康：SEN支援的综合策略」座谈会及实务工作坊现正接受网上报名。活动分别有上、下午两部分，上午的座谈会邀请教育中心创办人林溥来先生、精神科专科医生汪嘉佑医生、天主教慈幼会伍少梅中学校长李建文校长及注册辅导心理学家余镇洋先生，就SEN支援作专业分享及圆桌讨论。

至于下午的实务工作坊，则邀请了认证心理治疗师及临床督导潘伟仪女士、CNVC国际认证培训师及资深正念导师张仕娟女士、注册游戏治疗师督导陈笑珊女士、教育心理学家彭乐谦先生、助理教授及辅导心理学家唐家豪博士和言语治疗师及听力学家刘淑娴博士，各自分享SEN孩童面对日常的多种策略。整日流程既有理论知识 ，亦有工作坊实践，当日同时有多个机构展示摊位，推广心理健康、特殊教育支援及社区关怀等主题，相信有需要的家长能获益良多。

「共融与心理健康：SEN支援的综合策略」座谈会及实务工作坊
日期：12月20日（星期六）
时间：09:30 - 16:30
地址： 北角宝马山慧翠道6号香港树仁大学研究院综合大楼RLG208
对象： 全港教育界人士、中小学现职教师及公众人士（就读本校专题课程教师优先）
查询： 3859 2630（BAT课程事务处）
报名方法：＞＞按此＜＜

相关文章︳SEN孩友谊同乐日 4大实用活动帮助特殊需要孩子交朋友︳SEN学堂

相关文章︳视障跑手创共融亲子足球班让SEN孩成足球小将 一物件增强投入度︳SEN学堂

 

