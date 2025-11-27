大埔宏福苑五级火灾后支援︳街坊自发组织「代凑BB」队代凑仔 麦明诗响应愿代照顾孩子

大埔宏福苑五级火波及整个屋苑，直至今午3时，消防处表示有一座没有被波及，4座已大致火势已救熄，3座火势已受控。这场五级火灾影响甚广，逾千居民顿失家园，临时庇护所内家长疲于奔命，幼儿照顾成燃眉之急。社交平台上流传多段感人短片，有街坊以人链运送救灾物资，也有一班有爱的爸爸妈妈及幼教工作者昨晚迅速自发组织「代凑仔team」，助各位单亲家庭提供免费托儿服务，让家长喘息片刻。另有家长亦于社交平台表示可提供地方予有需要的家庭及儿童休息，一呼百应，各区家长纷纷支持，连麦明诗亦表示愿意提供空间并代照顾受灾孩。

麦明诗可代照顾幼儿

于Threads上，家住荃湾的网民s_sheung表示，家有一个6岁、一个2岁小朋友，可以收留两大一小的大埔受影响居民：「我住荃湾，家有一个6岁一个2岁，大埔受影响既居民，我屋企可以收留两大一小，小朋友有衫著，冇小朋友/单身都可以，有需要请DM我。」帖文一出网民纷纷响应，表示：「住大埔，可以收留一家／照顾bb，有齐bb用品」、「借位，家有一5岁男童，可以凑多一位婴或幼儿，请DM我」、「借位，我住元朗-全职妈妈，可免费帮忙照顾1位BB」，麦明诗亦留言：「借位，我住九龙区但系屋企可以帮手照顾1-2位婴儿，如有需要pm我。」人间有爱，爸爸妈妈们同心协力助街坊。不过助人亦要注意安全问题，有网民就提醒各位热心街坊要留意：「不论男女，即使同性亦要注意安全及潜在纠纷、将所有贵重物品收起/锁上」等问题，总次要小心验证真伪。

麦明诗响应代照顾受灾BB。（图片来源：IG@louisa_mak）

「代凑BB」队助单亲家庭

另网民kaitakbigbelly亦发帖文表示一班有爱的爸爸妈妈及幼教工作者组织了「代凑BB」队，希望「大埔出一分力」，特别为因是次火灾而受影响的单亲家庭而设，提供照顾幼儿的服务，助各位单亲爸妈照顾0至3岁的幼儿，让大家松一松。「等你地可以养下神 放一放松，10分钟又好，半个钟又好，已经可以舒服好多。」网民亦订明表示安全第一，义工亦要严格遵守：「义工到咗现场后，家长可以决定俾唔俾义工帮手凑，家长可以随时接返小朋友，义工绝对不可带小朋友离开家长视线范围。

（图片来源：Threads@ kaitakbigbelly）

帖文一出即时得到多方支援，有家长指自己「可以帮手代凑，住大埔，屋企有2个4岁同1个两岁」，也有主要教K3-P6小朋友的SEN导师主动提出帮助加入！如有需要的家庭可以联络Threads@ kaitakbigbelly安排配对义工，也可将此讯息传达给有需要的家庭，望帮助受影响、需支援的家庭。

