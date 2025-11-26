铜锣湾Mr. Steak自助餐快闪买一送一任食雪花蟹脚 跨年自助餐无限量生蚝/羊腩煲低至$340+︳亲子优惠

跟家人圣诞聚餐最好拣自助餐，慢慢叹慢慢拣，还可以满足不同人的口味，小朋友还可大叹雪糕！各位爱吃生蚝、蟹脚与烧牛肉的爸妈留意，备受食客欢迎的铜锣湾Mr. Steak a la minute自助餐今日（26日）中午12点有限时优惠买一送一，低至$275任食雪花蟹脚、各款海鲜、刺身及Haagen-Dazs雪糕！更有圣诞及跨年自助餐，低至$340+即可由2025年食到2026年，仲有生蚝、羊腩煲，最啱一家聚餐！即睇快抢连结，入手跟孩子去悠闲地吃丰富大餐。

亲子优惠︳Mr. Steak自助餐买一送一任食生蚝、蟹脚

铜锣湾Mr. Steak a la minute自「环球海鲜、美国烧牛肉、雪花蟹脚」自助午餐供应各款海鲜，包括雪花蟹脚、翡翠螺、刺身，亦有中西式汤品、美国烧牛肉等，还有大、小朋友都心心眼的即焗传情达意心太软、牛乳布甸。星期六、日及公众假期更加设即开生蚝、养生炖汤、即叫即烧美国极黑牛铁板烧，更有小朋友最爱的Haagen-Dazs雪糕，还有不能少的有即焗传情达意心太软呢！

（图片来源：KKday）

自助晚餐将于两个不同时段提供两款主题，「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉」自助晚餐除了有午市一系列丰富菜式外，更有雪花蟹脚、生蚝及美国烧牛肉；而「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」自助晚餐还有新鲜生蚝、龙虾、蟹脚，更有以多款烹调方式入馔的日本和牛，如铁板和牛、日本和牛烧牛肉、火炙和牛寿司等，12 月25，26 日更加设圣诞火鸡及圣诞节特色甜品 ，必定有一款啱你口味。

（图片来源：KKday）

而「雪花蟹脚、生蚝、暖身羊腩煲」跨年自助晚餐则可由2025年食到2026年！自助餐将无限量供应的生蚝和蟹脚，带来海鲜的极致鲜美。每位宾客可享用半只芝士焗龙虾，亦有传统暖冬滋味，蛇羹以及暖身羊腩煲，让大家过个暖笠笠的除夕与新年夜。

（图片来源：KKday）

【独家快闪 –买一送一】「环球海鲜、美国烧牛肉、雪花蟹脚」自助午餐

用餐时间：12:00 – 14:30

优惠：低至HK$420/2 位，平均HK$210起/位（原价 HK$840起/2位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪–买一送一】「环球海鲜、美国烧牛肉、雪花蟹脚」圣诞自助午餐

用餐时间：14:30 - 16:30

优惠：低至HK$530/2 位，平均HK$265起/位（原价 HK$1,280起/2位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【独家快闪 –买一送一】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐

用餐时间：17:00 - 19:00

优惠：低至HK$550/2 位，平均HK$275起/位（原价 HK$1,100起/2位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪 –买一送一】「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」自助晚餐

用餐时间：19:30 – 22:00

优惠：低至HK$740/2 位，平均HK$370起/位（原价 HK$1,480起/2位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜买一送一】「雪花蟹脚、生蚝、暖身羊腩煲」跨年自助晚餐

用餐时间：22:30 - 00:30

优惠：HK$680/2 位，平均HK$340/位（原价 HK$1,360/2 位）

（原价加一服务费于餐厅现场支付）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

优惠详情：

优惠期（预订期）： 2025年11月26日12:00至12月2日23:59

用餐日期：2025年11月27日至2026年1月1日

用餐地址：铜锣湾告士打道280号世贸中心6楼

相关文章︳日本料理放题任食蟹脚/龙虾/新鲜刺身 买一送一长者/小童 四季‧悦放题优惠推介︳亲子优惠