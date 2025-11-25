渣打艺趣嘉年华2025周末举行 夜光巡游/木偶奇遇记压轴巡游/免费玩17个艺术摊位︳亲子好去处

一年一度的渣打艺趣嘉年华来了！今年活动以《木偶奇遇记》主题，将于11月29至30日在铜锣湾举行，除了有17个艺术摊位与舞台表演可以免费参与，还有夜光巡游与压轴巡游，巨型木偶将会游走铜锣湾各热点，日夜与各位大、小朋友见面，让大家可以边玩边投入艺术活动，培养创意，更可为城市注入正向量！即睇巨型木偶巡游、免费艺术摊位、舞台表演等渣打艺趣嘉年华2025活动详情。

亲子好去处︳免费玩！渣打艺趣嘉年华2025

「如果你不说谎，你的鼻子就不会变长。」这句经典台词，源自意大利儿童文学巨著《木偶奇遇记》，今年活动就以这个家传户晓的故事为主角，将故事内的「小木偶皮诺丘」带到铜锣湾，邀请大小朋友一同见证皮诺丘的奇幻冒险！渣打艺趣嘉年华自2001年首次举办以来，已经吸引了超过190万的观众参加，成为香港一个极具标志性的户外青年艺术活动。今年的嘉年华设有多达17个互动艺术摊位，还最让人期待的就是「压轴巡游」和首次回归的「夜光巡游」！

渣打艺趣嘉年华自2001年开始举办，压轴巡游更会有巨型木偶游走铜锣湾。

巨型木偶压轴巡游将于11月30日下午进行，到时将有10座高达4米的巨型木偶，它们将从《木偶奇遇记》中的角色「复活」，连同500人的盛大队伍穿越铜锣湾各街头，当中包括多间本地学校的中小学生及专业舞蹈员。小朋友们可跟巨型木偶近距离打卡，还可欣赏由由本地艺术家手制的木偶与服饰，为观众带来奇幻难忘体验。



而首次登场的「夜光巡游」将街道变成一个璀璨的舞台，还会带来13组本地艺术家制作的巨型灯笼和华丽嘉年华服饰。舞者们将展现精彩的表演，与灯光幻影交相辉映，让整个铜锣湾变得梦幻童话世界。



17个免费互动艺术摊位

除巡游外，嘉年华还有17个涵盖视觉艺术同表演艺术的免费互动艺术摊位，孩子可即场亲手创作「仙子魔法棒」、「海怪出没注意」、「糊涂猫『袜』语」、「蓝仙子魔法学院」、「跳脱小蟋蟀」，还有小玩具「反斗陀螺」、「皮诺丘舞团」、「驴子出巡」、「海洋冒险号」等，透过不同的艺术活动探索木偶世界。现场还有得每年都极受大、小朋友欢迎的彩绘乐园与汽球梦工场，让大家可一起在创意中度过轻松周末，培养创意与自信！



会场设有大型舞台，让表演队伍于两天活动中连续不停演出，由60个青少年舞台表演团队为大家表演，包括传统舞、爵士舞、街舞、当代舞、合唱团等，展现青少年的澎湃活力和艺术潜能。



渣打艺趣嘉年华 2025

日期：11月29及30日（星期六及日）

时间：10:00 -17:00

地点：铜锣湾维多利亚公园中央草坪



渣打艺趣嘉年华 2025 — 夜光巡游

日期：11月29日（星期六）

时间：20:30 - 22:00

地点：由利园一期正门出发，途经恩平道、白沙道、利园山道及启超道，至希慎广场折返

渣打艺趣嘉年华 2025 — 压轴巡游

日期：11月30日（星期日）

时间：14:30 - 16:00

地点：由维多利亚公园出发，途经记利佐治街及崇光百货，至东角道折返

