日本料理放题任食蟹脚/龙虾/新鲜刺身 买一送一长者/小童 四季‧悦放题优惠推介︳亲子优惠

快到12月，又是一家大小聚餐的喜庆月份。新一代的长老们不限于爱吃中菜，日式放题也是他们爱吃的菜式，小朋友更是爱吃日本料理，脆卜卜的天妇罗、热辣辣的大阪烧、清新的加州卷……都是他们的最爱！今日（25日）有日本料理放题优惠，午晚市无限时任食龙虾盛宴放题，更有买一送一长者或小童，更免除免收长者/小童的服务费，人均$263+即可食尽多款烹调煮法的龙虾美食。即刻预订，带小朋友「飞」去日本亲子餐厅大刷一餐。

亲子优惠︳日本料理放题任食海胆/牡蛎/新鲜刺身 加$2送长者/小童

日本料理最亲民，既有爸妈爱吃的刺身海鲜，也有长辈们喜爱的热荤，小朋友也可尽情吃香口食物，一家人都大满足！今日（25日）推出放题优惠的 四季‧悦日本料理，放题以龙虾为主题，有不同煮法的龙虾美食等大家，如香芒龙虾沙律、龙虾黄金挞、牛油果龙虾绿茶豆卷、黑松露龙虾米饼、龙虾浓汁泡饭，惠顾龙虾放题，每位可享用半只芝士焗龙虾！

还有多款新鲜刺身，如油甘鱼、䲞鱼、三文鱼、帆立贝、北寄贝、赤贝、马刀贝等，也有油甘鱼、三文鱼、吞拿鱼、鳗鱼、帆立贝、象拔蚌等寿司，还有芥末八爪鱼军舰、葱吞拿鱼蓉军舰、蟹籽军舰、鹅肝芝士鳗鱼卷、葱吞拿鱼蓉卷、加州卷、芝士炸虾卷、软壳蟹卷等。亦很多特色美食可尽情食，如海胆流心忌廉饼、蟹肉忌廉饼、炸吉列蚝、比目鱼西京烧、煎鹅肝、蒜茸牛油焗青口、芝士炸虾卷……等款式多多，也有新增自选汤底暖身锅物，汤底可选韩式辛辣汤、海带木鱼清汤、寿喜烧汤、香浓猪骨汤，还有甜品等等，包罗万有，保证能吃到饱！

点击图片浏览亲子优惠详情：

【快闪优惠｜1成人送1长者/小童｜人均 HK$258】龙虾放题｜午晚市无限时任食任饮日式放题｜免长者或小童服务费｜九龙湾/金钟分店

优惠：1 成人+1长者/小童， HK$526/2位，平均HK$263/位（原价 HK$852/2位）

*该优惠预定1组包含2位，只可以【1位成人+1位长者】或【1位成人+1位小童】使用

*长者指60岁及以上，小童指3-11岁

（现场另收原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜1成人＋第二位长者/小童HK$12｜人均 HK$284】龙虾放题｜午晚市无限时任食任饮日式放题｜九龙湾/金钟分店

KKday 优惠:1 成人+1长者/小童， HK$568/2位，平均HK$284/位（原价 HK$912/2位）

*该优惠预定1组包含2位，只可以【1位成人+1位长者】或【1位成人+1位小童】使用

*长者指60岁及以上，小童指3-11岁

（现场另收原价加一服务费，成人：HK$55.6/位，小童/长者：HK$35.6/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜第2位成人+HK$100】龙虾放题｜午晚市无限时任食任饮日式放题｜九龙湾/金钟分店

优惠：HK$626/2 位，人均HK$313/位 （原价HK$526/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜1成人送1长者/小童｜人均 HK$258】「蟹逅四季」蟹放题｜午晚市无限时任

食任饮日式放题｜免赠长者或小童服务费｜九龙湾/金钟分店

优惠：1 成人+1长者/小童， HK$516/2位，平均HK$258（原价 HK$832/2位）

*该优惠预定1组包含2位，只可以【1位成人+1位长者】或【1位成人+1位小童】使用

*长者指60岁及以上，小童指3-11岁

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

销售日期：2025年 11月25日15:00至12月1日23:59

使用日期：2025年11月26日至1月31日

地址： 九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 1楼101-103号舖 / 金钟夏悫道16号远东金融中心UG楼A1号舖

*以上优惠价将于现场另收成人原价加一服务费，免收赠送小童或长者服务费

