DSE状元│仁爱堂田家炳小学培育出终极状元 校长：提供多元化发展机会

DSE状元︳仁爱堂田家炳小学曾燕琼校长是看着终极状元王海博长大的，曾教过他视艺，对于这位从小在学术上表现天赋的男生，曾校长最为动容不止是他对学问追求的殷切，还有他凡事肯尝试的热情，以及谦逊待人。曾校长形容，所有教过海博的老师都对其印象深刻，因为他细细个已经表现出「求知若饥，虚心若愚」（Stay hungry, stay foolish.）的特质。「他是那种凡事都问得很深入的学生，因此在四至六年级时，特意安排一位学识渊博且在教导资优学生方面经验丰富的老师作为班主任，可即时解答他的学习疑问。」

家长要全力支援

学校能有一位「终极状元」的校友固然出色，家长亦难免关注孩子的学业成绩，曾校长扬言现代教育的重点不仅在于学术成就，更在于为孩子提供多元化的发展机会；学校安排了各式各样的活动，鼓励孩子根据兴趣自由参与。「学生的自信心、个人能力及自我肯定并非一蹴而就，而是通过参与活动、兴趣班或校队，逐步累积而成。」既然学校提供了多元化的平台，家长应如何配合呢？「多支持、多鼓励、少比较。」她经常提醒家长勿以成绩或他人作为比较标准，例如家长看到海博的优异表现，常问：「校长，状元㖞！你打算如何再培训学弟学妹呀？」曾校长的回应是每个孩子都是独特的，因材施教才是教育的王道。「海博的父母在学习上全力支持儿子，却不过多干涉或左右其决定，展现了全程的信任，这种方式值得其他家长参考。」

两大教学方向

田小自去年以「体验式学习提升学生学习兴趣」的教学方向，旨在解决学生对学习缺乏主动性的问题，当中亦发现通过体验活动学习是最有效的方法之一。「以中文科为例，课堂中融入戏剧教学元素如角色扮演，并配合课题安排校外参观，可加深学生的体验，像去年四年级配合跨学科环保和保育主题，前往海洋公园观察动物，从而增强学习的真实感。」此外，学校也重视语文读写能力的培养，这是与人工智能（AI）的发展密切相关。去年，田小与腾讯签署了一项先导计划，曾校长强调在AI时代，学生需学会精准下达指令，而语文表达能力在其中至为关键。「现今学生阅读量普遍偏低，需要进一步加强语文能力的培养。我们早已在中、英文科引入不同电子学习及AI学习平台。」英文科采用一个线上电子书平台，让学生可以阅读、跟读并练习发音。当学生完成英文写作后，可通过另一AI平台进行自动批改与修订，即时获得回馈。

从最基础开始学中文

提升语文能力是近年家长关注的焦点，尤其是中文。「学校的中文教学扎实，许多学生升读中学后中文成绩优异，不少更考获优异佳绩。关键在于从一年级开始，学校便注重笔顺、认字与朗读的基础训练。」现今小学已甚少从笔顺纠正入手，田小却一直坚持。此外，老师鼓励学生朗读课文，并由家长提供回馈，例如使用印仔作为激励。

眼见许多家长和学生忽略了「识字量」重要，往往买大量练习给孩子完成，导致连题目都无法正确理解，影响答题表现，学校特别为一年级家长开设「家长学堂」，指导家长如何帮助孩子掌握中、英、数三科的要求，并教导他们使用各种学习平台来辅助孩子学习。 「一至三年级设有『点读笔课程』，学生只需点击书本指定位置，点读笔便会朗读内容，英文拼音课程也结合了点读笔的使用。」曾校长坦言，部分家长过往的教学方式与现代教育已有很大差异，未必适用；有些家长甚至缺乏有效的辅导方法。因此，通过家长学堂建立正确的支援方式，对提升孩子的学习成效尤为重要。

选合适的中学



田小的升中派位成绩向来出色，但曾校长强调，选择中学的首要原则是「为孩子选择合适的中学」。他建议四年级家长应开始参观心仪中学，并提醒家长尊重孩子的意愿。曾校长分享：「近年常有学生考上区外名气较高的学校，但最终选择于区内的中学就读，而西贡区有很多优质的中学可供选择。我会劝告家长尊重孩子的决定，因为未来六年在学校生活的，是孩子本人。而且六年后，大家都要参加同一个公开考试，实在不必过分计较学校的名气。」

全港首创冰运会

田小是早期发展冰球的小学之一，多年来已非常成熟，不少港队成员都是「我来自田小」，也是唯一一间举办冰运会的学校，转眼将迎来第三届。「最初是负责的周主任提出，既然同学在冰球方面表现不错，还何不为他们办冰运会？我们很幸运，有地域之便（LOHAS），当时她们是新场地，彼此一拍即合。」当同学知道有冰运会都加紧练习，而毕业生、校队都纷纷回来指导师弟妹，造就了氛围，同时向家长展示学校成果。

现在从三年级开始，冰球已成为田小体育常规课程，每位同学都有机会学习，曾校长最希望将将冰球传承下去，并在社区延伸。「冰运会邀请区内的幼稚园体验，有些小朋友好可受，会跟我说以后要来田小读书，因为他们要打冰球呢！」

