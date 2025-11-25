DSE状元│终极状元王海博冀以双手帮助病童 升中受挫败反成动力

DSE状元︳对本地莘莘学子而言，中学文凭试（DSE）是学业上的重要里程碑。成王败寇说来沉重，但考试制度始终「睇分数做人」，考生终须要面对。2025年DSE早已曲终人散，最为人津津乐道是「终极状元」王海博的诞生，成绩光环背后，除了是专心致志的勤学苦读，更是他从小对学问锲而不舍的深入追求。

DSE 2025 「终极状元」王海博（图：李沃涛）

保留着一份童心

相约王海博（Henry）在其小学母校仁爱堂田家炳小学（下称田小）的图书馆碰面，他一头汗跑进来，原来是生怕自己迟到（并没有），边抹汗边说道「叫我Henry得啦」。Henry开心地在簇新的图书馆团团转，「呢度唔系放小说啦」、「呢个分类唔系L咩？」……这里曾是小学生Henry天天来访的地方。「因为我系图书馆的Head Llibrarian……阿head，哈哈！」终极状元都是小伙子，始终保留着一份童心。

天天流连图书馆

采访当天是田小一年一度的中秋晚会，同学与家长于黄昏陆续返回学校，气氛热炽，Henry首次以大学生身份回到小学，开心得溢于言表。踏入校园就发现增添了很多新设施，像这个差不多全新的图书馆。问他是否对图书馆非常眷恋，没料他说：「不是啦，只是阿head差不多天天要当值，但待在这里也方便我看书，所以一半是职责，一半是睇书。」

一个人的记性竟然这么好！Henry在图书馆寻回从前逾期归还的书，然后指出归还时间。（图：李沃涛） ​

强调图书馆不是「最爱」，只因Henry对整所小学都是满满的感情，上了中学也经常回来探望。「一来我是街坊，二来在这里度过六年，对老师、学校有很深感情，部分教过我的老师还在任教，连曾校长也教过我视艺、余副校就教我体育。」不少田小校友都是街坊，所以中秋晚会也是校友团圆之时，不因为成绩出众才返母校，是Henry本来就约好老best、班主任中秋相聚，真是念旧的人。

收集了100多张奖励卡

回顾小学生涯，Henry最快乐的回忆不是年年考第一（副校长透露，Henry一粒字也没有讲），而是收集奖励卡。「那时候，不同科目的老师会根据表现发放奖励卡，每张卡都很精美，又有不同主题。」Henry如数家珍。「必须做到一些比较重要、突出的事情，老师才会派发，因为每位老师每月只有少量奖励卡，不能随便派，我由2014年到2019年收集了100多张，真的很开心！」Henry不停提及很「艰难」，其中五张特别版更只由校长亲自派发，想像到应该跟学业优异挂钩。「那时候能收集到100多张，真的很有成就感，就像完成人生一件大事！」珍而重之的程度，是会将奖励卡收集在卡簿，现在田小已改为扭蛋。「扭蛋更开心呀！」Henry一脸向往。

向来不吝惜跟同学分享笔记和资源，Henry夺得终极佳绩，同学都为他高兴。（图片来源：资料图片）

升中时曾遇挫败

在DSE核心科及选修科共夺8科5**（经济科自修）及公社科达标，Henry的备考攻略就是绝不怠慢，用心整理笔记，问及对学弟妹的温习建议，他正色道：「小学阶段最重要是打好基础，不用过度操练，但必须认真上课、按时完成作业；小学是建立及累积知识的过程，只要你的根基ok，升中自然不是问题。」Henry认为做练习ok但绝不鼓励过度操练。「小学是开心而不是抢成绩的地方，去到中学才全力抢攻吧！小学生可以chill一点，让孩子享受童年，不要一味追成绩。（可能只有你能这样chill？）升中时我也经历过挫败呀！」

高小时Henry与家人心仪一所将军澳区外的中学，但不论自行或统一派位都擦身而过，大抽奖放榜那天，Henry接到派位通知时说不失望是假，更确切说是挫败，不过他选择面对现实，立即递表叩门。「没时间多想，也没太多时间准备，只能不断提醒自己要表现得更好。」那一刻的错落，让Henry决心往后更尽力做好每件事，最终升读香港中国妇女会中学，他形容是「积极争取，结果反而更好」，六年后回望，更是塞翁之马焉知非福。

最想为病童出力

现在是中大医学院内外全科医学士课程（环球医学领袖培训专修组别）的学生，修读「神科」，Henry说现在是跟很多叻人一起读书。「他们比我厉害得多，好处是互相学习，不期然对自己要求更高。」未来Henry要决定专科方向，而他已有目标。「儿科。小朋友应该要开开心心，生病是非常辛苦，希望我能帮助病童。」如果用市侩的角度衡量，儿科医生并不特别赚钱。「从我的角度，医生本就不是赚钱的人。书至少读六年，还要考取各种专业资格，从医过程艰辛，回报或许较高，但付出也远超一般人。」看着Henry挚诚的脸与那双秀气的手，期待这双手将来能握紧病童的手，牵着他们走出病毒的荒野，重拾健康，昂首阔步向前行。

Henry跟香港中国妇女会中学杨志强校长（图片来源：资料图片）

后记：给溜冰鞋的鞋带难倒了

接触Henry短短个多小时，感受到他是谦虚开朗的大男孩，直率真诚又爱笑，还有点怕羞，最难得是文理皆精，钟情张爱玲的小说《第一炉香》，一篇需要咬文嚼字看清细节的小说。问在田小学懂了甚么？他说坚持。「三年级上溜冰堂，花了半堂都绑不到冰球鞋的鞋带，同学们已经在溜冰了，我还在场边满头大汗绑鞋带，因为冰球鞋鞋带要求绑紧，并不容易。」冰球鞋的鞋带必须要绑紧，好让冰鞋稳固地包覆脚踝，使冰鞋与双脚紧密贴合，避免滑行时脚踝晃动或扭伤，绑不好就不能落场。或许Henry计数可以很快，但他花在这件事的时间却比别人久，让他看到自己的不足，也明白坚持的重要性，不然就枉费学校的仿冰场了。

跟曾燕琼校长仍然稔，亲切地喊「海博」。（图：李沃涛）



文：刘佩桦 图：李沃涛、资料图片

