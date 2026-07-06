升中派位2026｜放榜前必读！中一叩门面试热门30条题目：英文题/家长题 附面试问题分析

中一派位2026｜中一叩门的面试问题走多元化路线，除了问及个人背景、学校生活外，往往会有一些开放式答案的生活情境题，又或STEAM、资讯科技的题目，因为中一叩门多另设笔试评估学科能力，一般能获面见已经进入第二关，因此会便侧重观察中一叩门者的生活技能与日常知识，从而判断是否适合学校的「理想学生」。以下是历年大部分中一叩门面试题目，于中一派位结果公布前，家长可陪孩子一起练习。

中一派位2026｜中一派放榜前必读！中一叩门面试热门30条题目 附家长必答题（图片来源：PhotoAC）

中一派位2026｜中一叩门面试中文题（广东话或普通话）

SP：Smart Parents

中一叩门面试：个人题

请介绍自己及家庭状况。 请讲讲你的日程。 哪一次比赛最令你难忘？ 除了学校的课外活动，你在校外有甚么活动？ 放假时喜欢做甚么？

SP分析：面试老师会根据你的回答，再问一些后续问题，从中了解叩门者的家庭状况，以及从日程中知悉家庭的support。

中一派位｜中一叩门面试中文题（广东话或普通话）（图片来源：PhotoAC）

中一叩门面试：学业问题

你最喜欢哪个科目？ 你在XX科的表现稍逊，请问有甚么改善方法？ 你就读的小学有甚么特色教学？ 请介绍你在小学担任过的职务。 可以讲讲你跟最要好同学的相处情况吗？

SP分析：一般会针对成绩稍逊的科目查问，叩门者可坦白道出学习难点，最重要是提供实际改善方法，从而表达拥有积极的学习态度。

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中一叩门面试：中学问题

本校最吸引你是甚么地方呢？ 面对英文教学，你有哪些准备呢？ 你对哪些课外活动感兴趣？ 如果不用计算预算和空间，你想校园添置甚么新设施？为甚么？ 你对中学生活有甚么期待呢？

SP分析：关于叩门学校的提问可说是必然，叩门生不可不做「功课」，不妨大胆表达个人愿景，让校方了解你的个性与学校是否配合。

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中一叩门面试：生活情境题

家中突然失火，你会带甚么物品离开？ 如何冲调阿华田？ 假如有一位年纪与你相近的亲友从外国来香港旅游，你会带他到甚么地方游玩呢？ 如果你的好朋友考试时作弊，你会如何处理？ 你认为AI对学习有何好处或弊处？

SP分析：「冲调阿华田」是圣保罗男女中学数年前的中一面试题目，虽然叩门不会再出一样的题目，但正正反映不少学校（特别是名校）想发掘「读到书又不是生活零分」的学生，值得家长参考。

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中一叩门面试：英文题

Please introduce yourself / your family. Have you joined any extra-curricula activities at school？How do you like them？ Do you have a favorite book that you think is especially interesting？ What is your strength / weakness？ Which school club interests you the most？

SP分析：英文问题其实跟中文问题大同小异，叩门者最重要是有自信地以英文回答，如果听不明白可以说「I'm sorry, could you please repeat that？」，切密乱答。

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中一叩门面试：家长问题

部分学校于最后阶段会邀请家长跟子女一起面试，家长要注意衣着端庄，当中大多围绕亲子关系、教养及对孩子期望。

你认为本校有哪些特质，适合阁下子女的发展？ 阁下的子女有参与甚么校内及校外课外活动？ 如何规范子女使用电子产品的时间？ 子女的XX成绩不俗，你们是怎样培养呢？ 当你们和子女的意见不一致时会怎样处理？

SP分析：家长态度要真诚，切勿「作答案」，其中「规范子女使用电子产品」是近年大热题目，可看到家庭教育，以及父母的管教方法。

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中一叩门2026｜11件叩门所需文件

儿童身份证正副本 学生手册（如有学生证可带备） 学生相片（一打） 领洗纸（如有） 自行阶段选校文件 选校表正副本 派位证正副本 小五、小六成绩表正副本（数份），部分学校亦会参考小四成绩表，所以要带备。 简单个人中、英自我介绍 / 学习档（包括学术及体艺活动证书 / 奖状正副本） 校长推荐信（如有） 自荐信

此外，记得带备填妥的叩门申请表（大部分学校可于校网下载或于申请日同时拿申请表），以及贴上$2.4本地邮票的回邮信封（数个），亦要带备现金，因部分学校需缴付报名费或行政费，而且大都不设找赎。

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文：刘佩桦 图：资料图片

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