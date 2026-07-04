孩子抗压能力的重要性！让孩子承受错失后果的3个正/负面影响︳儿童游戏治疗

很多家长找我做个案时都有他们各自的目标，有的希望孩子情绪稳定、有的希望孩子行为得以改善、有的希望提升家庭关系，各式各样都有，但很少听到家长希望小朋友抗压能力有所提升。

从失败中学习 是成功难以取代

每对家长都希望小朋友健康快乐成长，而家中有长辈的更希望小朋友能在不错不败下成长。大家细心留意，长辈会说些共同话题，例如小朋友跌倒，长辈会说是枱放得不好引致；小朋友不能够专心功课，就在旁说他们很累，应该先休息一下。这种听起来无伤大雅的说话，却埋下了小朋友抗压能力弱的导火线，一句老生常谈的话「失败乃成功之母」，能从失败中取得的经验永远多于你成功了多少次，因为失败所学到的不止是经验，还有成功感、自我挑战、自我肯定、不放弃精神及抗压能力等，均是成功难以取代的。

（图片来源：PhotoAC）

但不论是长辈或父母，都希望小朋友可以顺利快速地学习，所以教法上会偏向成功迈进。我其中一个个案，是家长会给小朋友学习不同技能，每当小朋友上过数堂，发现小朋友不喜欢，便会另觅地方再学，久而久之小朋友习惯了逃避，这逃避模式会发展成日后抗压能力弱的基石。

（图片来源：PhotoAC）

很多家长会想小朋友多学，但当小朋友遇到困难，家长便很快站出来帮小朋友逐一解答，不让小朋友承受错失的后果。在成长过程中，小朋友面临众多学习和生活上的选择。成年人常常关心的是，如何能帮助孩子在这些选择中取得成功，以及避免因选择错误而带来的负面影响。然而，正如生活中的许多事情一样，让孩子们承受错失的后果是否真的合适？以下几点也会对小朋友有不同影响。

让孩子承受错失的后果影响1：心理健康的影响

首先，小朋友的心理健康是至关重要的。过早让孩子承受错失的后果，可能会对他们的自尊心和自信心造成伤害。如果一个孩子在某个选择中失败，成年人如果对其进行过于严格的批判，可能会令孩子感到羞愧或沮丧，这种负面情绪在他们的成长过程中可能会长期存在，进而影响其行为和心理发展。

（图片来源：PhotoAC）

让孩子承受错失的后果影响2：学习的机会

其次，错失是一种宝贵的学习机会。在成长的过程中，孩子们需要经历失败与挫折，以便从中吸取教训，逐步成长。如果父母过于谨慎，不让孩子体验这些错失带来的后果，可能会限制他们的学习机会。错失不仅仅是一种失败，更是生活中不可或缺的经验，它帮助孩子辨别甚么是对，甚么是错。

（图片来源：PhotoAC）

让孩子承受错失的后果影响3：培养独立性和责任感

此外，让孩子们面临适度的错失后果，有助于培养他们的独立性和责任感。当孩子意识到他们的选择会带来具体的后果时，他们会更认真地思考自己的决定。这种责任感是个人成长和成熟的重要组成部分，对未来的生活和学习都有积极的影响。

抗压能力应尽早让小朋友适应及学习，面对现今社会发展，小朋友拥有良好的抗压力才可做好准备，面对各种挑战。

（图片来源：PhotoAC）

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

相关文章︳学期考试检讨！考试出错3大主要因素 3种针对性教育方式提升学习训练效果︳儿童游戏治疗

相关文章︳言语暴力易令孩子长期积压负面情绪 6个方法协助小朋友远离言语暴力的影响︳儿童游戏治疗

相关文章︳校园欺凌事件中为何旁观者选择不出手帮忙？8个旁观者冷眼旁观的原因︳儿童游戏治疗

相关文章︳管教严厉还是放松？养成不倚赖小孩 爸爸必要做的4件事︳儿童游戏治疗



