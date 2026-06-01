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小一叩门2026｜全面解读50+条热门叩小一门问题：点解觉得孩子唔适合获派学校？

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更新时间：09:01 2026-06-01 HKT
发布时间：09:01 2026-06-01 HKT

小一叩门2026｜一般的小一叩门面试都需要进行面见环节，有些更要面见家长。想一击即中入到心仪的叩门小学，就要做足准备。以下的50+热门叩门问题仅供参考，部分看似容易实则要花点心思回答，特别是家长篇，家长们事前要先拟好答案，勿打「天才波」！

小一叩门2026｜小一派位失利要叩门应怎样做？ （图片来源：通德学校 - 小学概览）
小一叩门2026｜小一派位失利要叩门应怎样做？ （图片来源：通德学校 - 小学概览）

小一叩门面试：孩子篇 - 40种常见题型及题目

曾经历直资、私立小学面试的孩子当然对于「面试」并不陌生，但对于一些未能经历小一面试的小朋友来说，面试可说是「难关重重」，既要了解老师或校长的问题，亦要答到「合适」的答案。可于小一叩门面试前为孩子简单「温习」一下以下的热门问题，让孩子做足心理准备。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

小一叩门面试题目：个人题

  1. 你叫咩名？
  2. 今年几多岁？
  3. 依家读边间幼稚园？
  4. 今日嚟呢度做咩呀？你知道呢度系咩地方吗？
  5. 今日坐边种交通工具嚟？
  6. 请分享一本（或一中一英）你喜欢嘅图书。（除非有指定，否则不论中、英文也可）
（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

小一叩门面试题目：家庭题

  1. 你有没有兄弟姐妹？如果无，你希望有吗？
  2. 边个同你一齐住？
  3. 爸爸妈妈做甚么工作？
  4. 你爸爸妈妈叫甚么名字？
  5. 每天早上谁叫你起床？
  6. 谁接送你上学放学？
  7. 放学后，谁帮你检查功课？谁教你做功课？
  8. 谁帮你在手册上签名？
  9. 平时放学后，你会和谁一起，多数会做甚么？
  10. 周末时，爸爸妈妈会同你做咩呀？
（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

小一叩门面试题目：校园生活题

  1. 如果响公园见到其他小朋友嗌架，你会点做？
  2. 你有无参加兴趣班呀？可以讲讲吗？
  3. 有无参加过比赛？比赛时有咩感受？
  4. 试过得奖吗？如果有，可以分享一下得奖心情吗？
（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

小一叩门面试题目：情景题

  1. 如果你唔小心打烂咗一件物件，你会点做？
  2. 如果响地下执到$50，你会点做？
  3. 你最心爱嘅玩具畀弟弟 / 妹妹整烂咗，你会点做？
（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

小一叩门面试题目：小组讨论 / 活动题

  1. 学校会安排几位面试者一起看短片 / 听故事，然后问问题。
  2. 老师先讲故事，再由面试者继续创作情节。
  3. 让面试者现场拣选画具、图书或玩具，然后进行小组活动。
  4. 面试者自由玩游戏或砌积木，老师从旁观察然后问一些相关问题。
  5. 邀请面试者在众人前唱歌、讲故事，或展示个人专长。
画画是恒常出现的面试题目。
画画是恒常出现的面试题目。

小一叩门面试题目：生活常识题

  1. 你今天乘搭甚么交通工具的？
  2. 过马路时要注意甚么？
  3. 当有紧急事时，你可以打甚么电话号码？
  4. 试讲出一些港铁站的名称？
  5. 港铁车厢内有甚么是不可以做的？
  6. 以玩具钟，考认不认识长短针和会不会看钟
  7. 年、月、星期、日和小时的关系。
  8. 一年有多少季？分别是甚么？
  9. 有甚么交通工具只在港岛行驶？
  10. 日常起居生活的正确习惯，例如吃饭前，去洗手间后要做甚么？
  11. 日常普通常识，例如「机场在哪里？」「过海可以用甚么交通工具？」
  12. 家畜和动物的认识，例如「有甚么动物是住在海里？」「甚么动物是吃草的？」

小一叩门面试：家长篇 - 10大面见热门题

不少学校亦设有家长面见的环节，要求家长与孩子一起或单独面见，大部分学校都想透过简单的对话初步认识家长，与对孩子的教育理念是否跟学校一致，故家长亦要做好准备。

点击图片浏览10大面见热门题家长篇：

文：刘佩桦   图：受访者提供

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