小一叩门2026｜全面解读50+条热门叩小一门问题：点解觉得孩子唔适合获派学校？

小一叩门2026｜一般的小一叩门面试都需要进行面见环节，有些更要面见家长。想一击即中入到心仪的叩门小学，就要做足准备。以下的50+热门叩门问题仅供参考，部分看似容易实则要花点心思回答，特别是家长篇，家长们事前要先拟好答案，勿打「天才波」！

小一叩门2026｜小一派位失利要叩门应怎样做？ （图片来源：通德学校 - 小学概览）

小一叩门面试：孩子篇 - 40种常见题型及题目

曾经历直资、私立小学面试的孩子当然对于「面试」并不陌生，但对于一些未能经历小一面试的小朋友来说，面试可说是「难关重重」，既要了解老师或校长的问题，亦要答到「合适」的答案。可于小一叩门面试前为孩子简单「温习」一下以下的热门问题，让孩子做足心理准备。

（图片来源：PhotoAC）

小一叩门面试题目：个人题

你叫咩名？ 今年几多岁？ 依家读边间幼稚园？ 今日嚟呢度做咩呀？你知道呢度系咩地方吗？ 今日坐边种交通工具嚟？ 请分享一本（或一中一英）你喜欢嘅图书。（除非有指定，否则不论中、英文也可）

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小一叩门面试题目：家庭题

你有没有兄弟姐妹？如果无，你希望有吗？ 边个同你一齐住？ 爸爸妈妈做甚么工作？ 你爸爸妈妈叫甚么名字？ 每天早上谁叫你起床？ 谁接送你上学放学？ 放学后，谁帮你检查功课？谁教你做功课？ 谁帮你在手册上签名？ 平时放学后，你会和谁一起，多数会做甚么？ 周末时，爸爸妈妈会同你做咩呀？

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小一叩门面试题目：校园生活题

如果响公园见到其他小朋友嗌架，你会点做？ 你有无参加兴趣班呀？可以讲讲吗？ 有无参加过比赛？比赛时有咩感受？ 试过得奖吗？如果有，可以分享一下得奖心情吗？

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小一叩门面试题目：情景题

如果你唔小心打烂咗一件物件，你会点做？ 如果响地下执到$50，你会点做？ 你最心爱嘅玩具畀弟弟 / 妹妹整烂咗，你会点做？

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小一叩门面试题目：小组讨论 / 活动题

学校会安排几位面试者一起看短片 / 听故事，然后问问题。 老师先讲故事，再由面试者继续创作情节。 让面试者现场拣选画具、图书或玩具，然后进行小组活动。 面试者自由玩游戏或砌积木，老师从旁观察然后问一些相关问题。 邀请面试者在众人前唱歌、讲故事，或展示个人专长。

画画是恒常出现的面试题目。

小一叩门面试题目：生活常识题

你今天乘搭甚么交通工具的？ 过马路时要注意甚么？ 当有紧急事时，你可以打甚么电话号码？ 试讲出一些港铁站的名称？ 港铁车厢内有甚么是不可以做的？ 以玩具钟，考认不认识长短针和会不会看钟 年、月、星期、日和小时的关系。 一年有多少季？分别是甚么？ 有甚么交通工具只在港岛行驶？ 日常起居生活的正确习惯，例如吃饭前，去洗手间后要做甚么？ 日常普通常识，例如「机场在哪里？」「过海可以用甚么交通工具？」 家畜和动物的认识，例如「有甚么动物是住在海里？」「甚么动物是吃草的？」

小一叩门面试：家长篇 - 10大面见热门题

不少学校亦设有家长面见的环节，要求家长与孩子一起或单独面见，大部分学校都想透过简单的对话初步认识家长，与对孩子的教育理念是否跟学校一致，故家长亦要做好准备。

点击图片浏览10大面见热门题家长篇：

文：刘佩桦 图：受访者提供

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