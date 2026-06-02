小一叩门2026｜派位失利必读叩门急救手册：优先处理5件事+自荐信7个重点内容

小一叩门2026│家长紧张多时，2026/27学年的小一统一派位终于在6月3及4日公布，如果派位满意，当然恭喜，要是结果差强人意，别迟疑，立即启动叩门这最后一根稻草。关于小一叩门，家长都知道要加以装备，但此时此刻迫在眉睫，从何开始？不用慌忙，本文既为小一叩门急救而来，一切实用为上，由具面试教学经验的老师提点大家面试技巧；无论最终结果若何，这只是孩子一次经历，不一定心仪才是最好，顺应而为可能更出其不意，都系𠮶句：一定有书读！

小一叩门2026│派位失利必读叩门急救手册：优先处理5件事+自荐信建议内容（图片来源：PhotoAC）

小一叩门2026│争分夺秒 先睇小一叩门位

决定了小一叩门，第一步要先肯定心仪小学有多少个叩门位，一般来说，若然资助小学是实行小班教学，即每班叩门位只有一个，要是仍然行大班教学的话，代表每班叩门位就有两个。

电子书《真的要这么早准备吗？小一派位及面试攻略》作者、资优教育中心创办人Miss Chu，多年来从事小一及升中面试教学。若然派位结果不理想，Miss Chu认为叩门实属正常，可是报多少间才「够」呢？「约三至五所学校已足够。叩门非『多多益善』，面试时间往往都撞期，家长若然报得太多只会难以兼顾，所谓质胜于量，策略性选校更能提高成功率。」

资优教育中心创办人Miss Chu（图片来源：受访者提供）

小一叩门2026│优先处理5件事

Miss Chu提醒家长，刻下有五件事必先优先处理，同时也要着手写自荐信。

小一叩门必做1：必须注册学位

教育局于6月3至4日寄出「小一注册证」，同时规定于6月9至10日到所派学校完成小一注册，不注册即视为自动放弃学位，所以无论最终会否入读所派学校，都必先要注册。

（图片来源：PhotoAC）

小一叩门必做2：抢占「黄金递表期」

派位结果公布当天及翌日，都是各学校最密集收表期，部分热门学校甚至在结果公布前已截止收表。有些学校已改为网上报名，家长宜参考递交文件方法，更要不时注意校网所发放之最新消息。

小一叩门必做3：备妥「叩门三宝」

自荐信： 约三、四段精要内容，排版整洁已可。

约三、四段精要内容，排版整洁已可。 推荐信： 由幼稚园校长、专业导师、宗教界人士等撰写。

由幼稚园校长、专业导师、宗教界人士等撰写。 个人档案：出世纸、幼稚园成绩表、奖项、证书、照片、贴上邮票的回邮信封等。

（图片来源：PhotoAC）

小一叩门必做4：留意学校特殊条件

不少学校特别是传统名校均需要「1-1-1」限制。

小一叩门必做5：为面试作最后冲刺

无论叩那一所学校，都可针对常见题如自我介绍、阅读习惯、家庭教育等多做短答练习，家长要培养孩子跟别人有眼神接触、有礼貌及专注聆听三大「软实力」，期望即场有好表现。

（图片来源：PhotoAC）

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小一叩门2026︳小一叩门自荐信书写语言

家长常疑惑自荐信该以甚么语言书写？「留意校网或入学简章，要是以中文为主或属本地中文小学，以中文写信是与学校书面沟通习惯一致。若然校网以英文为主，又或直资、国际学校当然以英文撰文，也要展示孩子的英语能力证明，以符合学校的行政语境。」部分学校强调双语办学、两文三语并重，Miss Chu说那就中、英文择一即可，切勿双语夹杂。

（图片来源：PhotoAC）

至于内容方面，Miss Chu建议自荐信只需写三至四段、以一页内完成为佳，必写内容是学生基本资料、亮点事例、对学校认同等，亦要提及特殊才能如体艺、STEAM、服务经验、语言优势等。「谨记绝不宜书写贬低所派学校或其他学校的言词，亦毋须过度吹捧叩门学校，实事求是，也不要把整份履历或奖状逐项复制至正文中，要另作附件。」

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小一叩门自荐信小贴士：

篇幅：中文约300–400字，英文则约250–300字。 字体排版：使用易读字体如：细明体或 Times New Roman，14pt，行距1.5。 语气：真诚恳切，避免使用emoji或过度口语化。 校对：必须确认学生姓名、学校名称、日期，而错别字会削弱印象。

（图片来源：PhotoAC）

文：刘佩桦 图：资料图片

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