Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小一叩门2026｜派位失利必读叩门急救手册：优先处理5件事+自荐信7个重点内容

亲子
更新时间：07:15 2026-06-02 HKT
发布时间：07:15 2026-06-02 HKT

小一叩门2026│家长紧张多时，2026/27学年的小一统一派位终于在6月3及4日公布，如果派位满意，当然恭喜，要是结果差强人意，别迟疑，立即启动叩门这最后一根稻草。关于小一叩门，家长都知道要加以装备，但此时此刻迫在眉睫，从何开始？不用慌忙，本文既为小一叩门急救而来，一切实用为上，由具面试教学经验的老师提点大家面试技巧；无论最终结果若何，这只是孩子一次经历，不一定心仪才是最好，顺应而为可能更出其不意，都系𠮶句：一定有书读！

小一叩门2026│派位失利必读叩门急救手册：优先处理5件事+自荐信建议内容（图片来源：PhotoAC）
小一叩门2026│派位失利必读叩门急救手册：优先处理5件事+自荐信建议内容（图片来源：PhotoAC）

小一叩门2026│争分夺秒  先睇小一叩门位  

决定了小一叩门，第一步要先肯定心仪小学有多少个叩门位，一般来说，若然资助小学是实行小班教学，即每班叩门位只有一个，要是仍然行大班教学的话，代表每班叩门位就有两个。
电子书《真的要这么早准备吗？小一派位及面试攻略》作者、资优教育中心创办人Miss Chu，多年来从事小一及升中面试教学。若然派位结果不理想，Miss Chu认为叩门实属正常，可是报多少间才「够」呢？「约三至五所学校已足够。叩门非『多多益善』，面试时间往往都撞期，家长若然报得太多只会难以兼顾，所谓质胜于量，策略性选校更能提高成功率。」

资优教育中心创办人Miss Chu（图片来源：受访者提供）
资优教育中心创办人Miss Chu（图片来源：受访者提供）

小一叩门2026│优先处理5件事 

Miss Chu提醒家长，刻下有五件事必先优先处理，同时也要着手写自荐信。

小一叩门必做1：必须注册学位

教育局于6月3至4日寄出「小一注册证」，同时规定于6月9至10日到所派学校完成小一注册，不注册即视为自动放弃学位，所以无论最终会否入读所派学校，都必先要注册。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

小一叩门必做2：抢占「黄金递表期」

派位结果公布当天及翌日，都是各学校最密集收表期，部分热门学校甚至在结果公布前已截止收表。有些学校已改为网上报名，家长宜参考递交文件方法，更要不时注意校网所发放之最新消息。

小一叩门必做3：备妥「叩门三宝」

  • 自荐信：约三、四段精要内容，排版整洁已可。
  • 推荐信：由幼稚园校长、专业导师、宗教界人士等撰写。
  • 个人档案：出世纸、幼稚园成绩表、奖项、证书、照片、贴上邮票的回邮信封等。
（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

小一叩门必做4：留意学校特殊条件

不少学校特别是传统名校均需要「1-1-1」限制。

小一叩门必做5：为面试作最后冲刺

无论叩那一所学校，都可针对常见题如自我介绍、阅读习惯、家庭教育等多做短答练习，家长要培养孩子跟别人有眼神接触、有礼貌及专注聆听三大「软实力」，期望即场有好表现。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

相关文章︳小一叩门︳全港72间热门小学叩门交表/面试/取录/叩门文件一文睇清 2025/26年度小一统一派位结果公布

小一叩门2026︳小一叩门自荐信书写语言

家长常疑惑自荐信该以甚么语言书写？「留意校网或入学简章，要是以中文为主或属本地中文小学，以中文写信是与学校书面沟通习惯一致。若然校网以英文为主，又或直资、国际学校当然以英文撰文，也要展示孩子的英语能力证明，以符合学校的行政语境。」部分学校强调双语办学、两文三语并重，Miss Chu说那就中、英文择一即可，切勿双语夹杂。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

至于内容方面，Miss Chu建议自荐信只需写三至四段、以一页内完成为佳，必写内容是学生基本资料、亮点事例、对学校认同等，亦要提及特殊才能如体艺、STEAM、服务经验、语言优势等。「谨记绝不宜书写贬低所派学校或其他学校的言词，亦毋须过度吹捧叩门学校，实事求是，也不要把整份履历或奖状逐项复制至正文中，要另作附件。」

点击图片浏览小一叩门自荐信建议内容：

小一叩门自荐信小贴士：

  1. 篇幅：中文约300–400字，英文则约250–300字。
  2. 字体排版：使用易读字体如：细明体或 Times New Roman，14pt，行距1.5。
  3. 语气：真诚恳切，避免使用emoji或过度口语化。
  4. 校对：必须确认学生姓名、学校名称、日期，而错别字会削弱印象。
（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

文：刘佩桦 图：资料图片

相关文章︳小一派位懒人包︳小一自行分配学位填表策略/小一统一派位策略/小一面试/小一叩门贴士（持续更新）

相关文章︳小一叩门2026｜全面解读50+条热门叩小一门问题：点解觉得孩子唔适合获派学校？

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
16小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
14小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
23小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
19小时前
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
影视圈
10小时前
广州白云机场T3航站楼廊桥。新华社
广州白云机场︱飞机降落行驶近1小时惹不满 网民：上周试过50分钟
即时中国
11小时前
外国不时有人讨论马桶座垫为何要弄成U型。 路透社
公厕马桶用U型座垫五大原因 唔止衞生仲有防盗功能？
即时国际
8小时前
世界杯2026，25场免费直播时间表一文睇清。
世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
足球世界
15小时前
葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」 网民：果然系食家！
葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」 网民：果然系食家！
饮食
18小时前
何超莲、何猷启庆生晒三房最新全家福  72岁三太陈婉珍素颜展真实状态  返璞归真一脸慈祥
何超莲、何猷启庆生晒三房最新全家福  72岁三太陈婉珍素颜展真实状态  返璞归真一脸慈祥
影视圈
14小时前