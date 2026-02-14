怎样处理利是？电子支付影响儿童理财观念？用一方法尽早建立稳健理财观︳儿童游戏治疗

儿童理财︳农历新年到了，小朋友将会逗得很多行是，不知道那些利是钱大家会如何处理？存入猪仔钱罂？或是由爸妈保管？现代的家长比较着重小朋友的未来，通常的做法是帮他们开一个银行户口把利是钱存进去，待他们长大后用。这做法我认为是恰当的，但同时间也可以从小孩的角度想一想，收到的利是如果能用上某一部分就会更好。所以我会建议身边的朋友不妨从利是当中抽取三成给小朋友，与此同时也可以为他们上一课消费的技巧。

儿童理财︳尽早让孩子认清消费模式

普遍家长都认为不适宜给小朋友太早涉及消费、储蓄，但我认为越早给小朋友认清消费模式等于帮助他们在消费上有正确的观念。尤其在这个物质丰富电子消费的时代，小朋友对金钱的概念是非常薄弱的，在他们眼中很轻松便可以得到一件物件，而且过程好像不用付费似的，因为现在太多网购或者无现金支付购物方式导致小孩有错觉买东西是不用钱的，这一种现代的支付模式为小朋友带来一种很深远的影响。

（图片来源：PhotoAC）

多用现金付款 分清「想要」和「需要」

现代的支付模式是处于一个小朋友不懂价格就能消费的观念，即他们从来不知道价格、贵与平的分别，更遑论是「需要」与「想要」的概念。所以我们要趁现在教育小孩理财观念，首先想要是甚么？需要又是甚么？想要是一种欲望，程度在需要之上，例如我们口渴想喝汽水，但其实我们有水已能满足要求，汽水只是为我们带来额外的满足感，这种无形的欲望就是「想要」。

（图片来源：PhotoAC）

在儿童理财方面，家长们要多给予小朋友机会去学习使用金钱，尽量不要给小孩使用手机程式支付，而是多用现金，购买过程中要比较价格。透过需要、想要做分类，好好建立良好的习惯。我和小朋友到超级市场或便利店时都有个习惯，就是我们会去格价，看看有没有一些买二送一或者是大减价的产品，找到后我们不会即时购买，而会先考虑有没有需要，然后才决定买不买。这种习惯一旦建立，小朋友就很容易跟随。

（图片来源：PhotoAC）

有时候我更会给儿子一些挑战，例如给他5至10元，吩咐他到超市买一包食盐回来，整个过程我会跟在他身后，但我不会有任何提示，当他找到了比原定价格贵的盐时，我不会告知他，当他直接走到收银处付款，由于手上的钱不够，他便要再次找寻合适的食盐，这能有助他加强记忆。

（图片来源：PhotoAC）

生活上我们可以不断给小朋友多些实践机会，好让他们学习更多理财知识，长大后便有个稳健的理财观。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

