Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年习俗 ︳14个农历年初一禁忌：忌用铰剪！3大生肖新年勿穿红色 12生肖拜年吉时

亲子
更新时间：07:15 2026-02-16 HKT
发布时间：07:15 2026-02-16 HKT

农历新年习俗︳快到农历大年初一，除了要向长辈拜年，避讲不吉利说话外，原来仲有不少拜年禁忌，传说如果犯禁，或会行衰运！台湾清水孟国际塔罗小孟老师就提醒大家农历年初一14个禁忌，还有3个生肖于蛇年最好避免穿红色，也有12生肖拜年吉时，大家可作参考，农历年初一开开心心去拜年贺岁！

农历新年习俗︳14个农历年初一禁忌公开！

相传农历年初一忌动针线，老一辈指易有血光之灾。原来尚有不少禁忌不为人知，今次就由台湾小孟老师为大家拆解。

农历新年习俗︳14个农历年初一禁忌公开！（图片来源：PhotoAC）
农历新年习俗︳14个农历年初一禁忌公开！（图片来源：PhotoAC）
农历新年习俗︳原来农历年初一不要洗衫！（图片来源：PhotoAC）
农历新年习俗︳原来农历年初一不要洗衫！（图片来源：PhotoAC）

点击图片浏览年农历新年习俗农历初一禁忌：

3大生肖马年勿穿红！

台湾清水孟国际塔罗小孟老师也提醒3个生肖的朋友在马年应尽量减少穿红色，以免太高调而影响运程。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

点击图片浏览蛇年勿穿红色3大生肖：

农历年初一12生肖拜年会大发财遇贵人吉时！

农历年初一禁忌为传统新年习俗及民间流传，信则有不信则无，祝各位大年初一顺顺利利。而原来农历年初一至初五拜年，12生肖都各有吉时，台湾清水孟国际塔罗小孟老师就根据12生肖的属性及特质，公开各个生肖的拜年吉时，按时拜年，说不定来年会行大运呀！

农历年初一12生肖拜年会大发财遇贵人吉时！（图片来源：PhotoAC）
农历年初一12生肖拜年会大发财遇贵人吉时！（图片来源：PhotoAC）

点击图片浏览12生肖拜年吉时：

资料来源：FB@清水孟国际塔罗小孟老师

资料由受访者提供，意见仅供参考。

相关文章｜年廿八大扫除2026｜8件家品须于农历新年前清理免影响运势 云文子大扫除吉日吉时趋吉避凶

相关文章｜2026马年开工吉时｜云文子奇门遁甲开工吉日吉时排行榜提升事业运 5大开工开运小贴士

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
11小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
20小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
10小时前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
10小时前
01:29
领展停车场新年期间全单额外加收10元 司机：觉得唔合理
突发
12小时前
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影视圈
13小时前
赵希洛结婚丨母为前艺人梁小玲 赵希洛曾夺最佳女配角被封「御用癫婆」 离巢豪言不怕失TVB大靠山
赵希洛结婚丨母为前艺人梁小玲 赵希洛曾夺最佳女配角被封「御用癫婆」 离巢豪言不怕失TVB大靠山
影视圈
18小时前
葵涌邨夏葵楼全幢停电约800户受影响 大批住户摸黑落楼逃生 凌晨恢复电力
突发
9小时前