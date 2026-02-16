农历新年习俗 ︳14个农历年初一禁忌：忌用铰剪！3大生肖新年勿穿红色 12生肖拜年吉时

农历新年习俗︳快到农历大年初一，除了要向长辈拜年，避讲不吉利说话外，原来仲有不少拜年禁忌，传说如果犯禁，或会行衰运！台湾清水孟国际塔罗小孟老师就提醒大家农历年初一14个禁忌，还有3个生肖于蛇年最好避免穿红色，也有12生肖拜年吉时，大家可作参考，农历年初一开开心心去拜年贺岁！

农历新年习俗︳14个农历年初一禁忌公开！

相传农历年初一忌动针线，老一辈指易有血光之灾。原来尚有不少禁忌不为人知，今次就由台湾小孟老师为大家拆解。

农历新年习俗︳14个农历年初一禁忌公开！（图片来源：PhotoAC）

农历新年习俗︳原来农历年初一不要洗衫！（图片来源：PhotoAC）

点击图片浏览年农历新年习俗农历初一禁忌：

3大生肖马年勿穿红！

台湾清水孟国际塔罗小孟老师也提醒3个生肖的朋友在马年应尽量减少穿红色，以免太高调而影响运程。

（图片来源：PhotoAC）

点击图片浏览蛇年勿穿红色3大生肖：

农历年初一12生肖拜年会大发财遇贵人吉时！

农历年初一禁忌为传统新年习俗及民间流传，信则有不信则无，祝各位大年初一顺顺利利。而原来农历年初一至初五拜年，12生肖都各有吉时，台湾清水孟国际塔罗小孟老师就根据12生肖的属性及特质，公开各个生肖的拜年吉时，按时拜年，说不定来年会行大运呀！

农历年初一12生肖拜年会大发财遇贵人吉时！（图片来源：PhotoAC）

点击图片浏览12生肖拜年吉时：

资料来源：FB@清水孟国际塔罗小孟老师

资料由受访者提供，意见仅供参考。

