各家自有教儿法 尊重别人教导子女方案3个重点︳儿童心理

在教养孩子的问题上，不同家庭有不同的方法和理念，因此，不要随便批评别人的教养方

式。每个孩子的性格和需求都不尽相同，而每位父母都在努力寻找最适合自己孩子的教养方式。家长与家长之间应该保持开放思维正向交流，相信大家倾谈间都可以在对方的管教方式上有所得着。

家规不是法律

七岁的Harry和Dave是要好的同学。暑假时候Harry邀请Dave到他家玩了几天。回家后，Dave兴奋地分享在Harry家的生活，但他的妈妈却皱起眉头。在暑假结束后，Dave的妈妈在家长聚会上遇到Harry的妈妈，提到：「听Dave说，你们家竟然让孩子每天看几小时电视，这样不太好。」这让Harry的妈妈感到被冒犯，她辩解道：「我家的孩子从不打机，他们喜欢看英语卡通片，这增强了语言能力，还能学会自律，每天不超过两小时。」这个案例反映了每个家庭都有不同的规则和价值观。事实上，Dave对看电视的使用不够自律，因此需要限制；而Harry的妈妈则认为适度的观看对学习有益。家规并不是法律，不应该将自己的家庭规范强加于别人。

（图片来源：PhotoAC）

教导子女学应变

家长会中还有另一个案，11岁的球队队员Raphael最近在一次赛事因为失误而情绪激动，不自觉地讲了粗口，弄得当中一位家长很大反应。但尽管如此，Raphael当回到家后，却是个斯文有礼的孩子。其父母有教导他在不同情境下有不同的规矩，所以他父母认为即使在家里严格禁止讲粗口，Raphael在某些情况下仍然会表现出与家规不符的行为，按不同情况下是可以接受的。事实上单靠禁止并不足以改变孩子的行为，反而应该教他们在不同情境下该如何适当表现。

（图片来源：PhotoAC）

家家条件都不同

欣欣刚升上小五，全班同学都在积极应付呈分试。家长会不少人都好奇她妈妈不帮她安排补习或其他课外活动，而且缺席家长会。事实上欣欣的妈妈需要照顾三个孩子，家里没有工人姐姐帮手，每天都要应付繁琐的家务，经济和体力上都没法安排欣欣学校以外的活动。其他家长误解她不关心欣欣的成长，同学和家长的窃窃私语亦令欣欣变得自卑，和同学关系变得疏离。家长们不应随意评论别人对孩子的教育安排，每个家庭的经济条件和情况都不同。尊重他人的选择和困难，伸手援助比在别人背后说三道四好，鼓励子女帮助有需要的同学，亦可以成为自己孩子的好榜样。

（图片来源：PhotoAC）

尊重别人教导子女方案的3个重点：

理解家庭情况，每个家庭的经济和教育理念不同，应考虑具体状况； 鼓励多元化教育，尊重不同孩子的学习风格，支持各种教育方式； 建立开放沟通，透过友善对话分享经验，促进理解和尊重。 Edit media

（图片来源：PhotoAC）

临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

相关文章︳想孩子「信得过你」从爱里学懂被理解 3个给家长与孩子重建信任小贴士︳儿童心理

相关文章︳「生理冷静技巧」助家长降躁狂 建构和谐家庭3个实用小贴士︳儿童心理

相关文章︳孩子出现「代偿性行为」或因这原因 父母争执易增孩子压力 夫妇和谐相处3个贴士︳儿童心理

相关文章︳从孩子行为看出家庭的真面目 解读孩子情绪的3个小贴士︳儿童心理