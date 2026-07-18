每个步骤都是锻炼！美味亲子消暑活动训练手眼协调+增强小手肌︳SEN学堂

SEN学堂｜夏日炎炎正好……不是「眠」啊！是「吃」才对吧？小儿是一个「馋嘴鬼」，自小喜欢吃东西，所以在想消暑活动的时候，也嚷着要参与和「吃」有关的活动，给舌头消消暑。好吧，那就来一场亲子水果冰棒大作战吧！

美味亲子消暑活动

作战的第一步，当然是准备食材啦！小儿说：「街市太热了！到超级市场吧，可以一边到处逛一边叹冷气呢。」妈妈却坚持到街市购买新鲜食材，「还可以趁机晒晒太阳，让身体合成多些维他命D，比较健康一点呀。」妈妈笑着说。

（图片来源：PhotoAC）

简单中见不简单

市场上可以买到的水果种类真多，苹果、香橙、香蕉、芒果、提子、蓝莓、士多啤梨等，应有尽有。士多啤梨是一个不错的选择，既美味又比较容易处理，只要摘掉绿色的叶子，然后清洗一下，再切成小块放进搅拌机中，就可以制作成新鲜的士多啤梨汁。在这个过程中，家长和孩子一边洗切食材，一边说说笑笑，不消一会就完成务。当然，在使用刀子时，千万要确保安全啊。

（图片来源：PhotoAC）

下一个步骤，就是把士多啤梨汁倒进冰棒模了。这一个步骤总是小儿最期待的环节，双眼睁得大大地盯着果汁慢慢填满冰棒模的过程。在妈妈的协助下，他已经能够稳定地把果汁倒入冰棒模了。放好棒棒后，再把整个模具放进冰箱，只要耐心地等待数小时，亲手炮制的冰棒便会顺利诞生，每次孩子都会吃得津津有味。

（图片来源：PhotoAC）

每个步骤都是学习

这个看似玩乐的制作过程，原来不仅能够在炎炎夏日为家长和孩子消暑，还能带给孩子一些小小的学习和训练机会。在选择食材时，孩子认识到不同种类水果的名称，又能凭着自己的创意把各种水果口味配搭起来，还可以透过试味尝到不同水果的味道，借此增加对事物的认知；在准备食材的时候，家长可以趁机教导孩子关于水果及食物营养的小知识，借此培养孩子对健康饮食的认识和学会适当地选择食物，还能建立珍惜食物的良好价值观；在把水果切成小块及把果汁倒进冰棒模时，那就是培训孩子手眼协调的大好时机了，多做这些细致的动作，有助提升孩子的手部技能，增强小手肌；在品尝自己亲手制作的冰棒时，孩子成功感满满，自信心也增强了不少。

（图片来源：PhotoAC）

温馨提示，水果冰棒食谱可以随个人喜好加入小变化，例如在果汁中加入适量牛奶，制作出来的冰棒就会加添了牛奶的香滑质感；在果汁中加入切粒水果，制作出来的冰棒就会增添口感。只要发挥创意，大家就可以制作出变化无穷的消暑美食，一起响应「夏日炎炎正好吃」。

（图片来源：PhotoAC）

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

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