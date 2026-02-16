小朋友拜年唔嗌人无礼貌点处理？家长只要识用这一个方法即可解决︳儿童游戏治疗

儿童心理︳好多家长都会想小朋友主动叫人，有礼地同不同人打招呼，但事实证明小朋友最后都是不情愿，有的被迫叫人，有的大喊一场，有的躲在身后，到下一次同样情况时便会不断重复以上行为，令家长大感烦恼。

快到农历新年，小朋友去拜年「唔肯叫人」无礼貌点做好？（图片来源：Pexels@HONG SON）

两三岁孩子情绪未必能「控制」

要知道小朋友不愿主动叫人是有原因的。通常家长要小朋友打招呼的，都是小孩不认识的人，但面对一个不认识的人如何有礼貌地打招呼呢？好多时家长会忽略小朋友心里的想法，认为小朋友岁几至两三岁皆处于一个家长可掌控的年纪，事实上有些事情已经不能全由家长控制，例如一些情绪控制，家长有时要在旁加以陪伴说明。

（图片来源：PhotoAC）

成长过程中，很多家长会陪伴小朋友到处游历，但我眼见的家长许多时都非常紧张，到一些情况就想小朋友独立理性，试问又怎可能成功？

家长啰嗦造成无形压力

于过去的公众假期，我去了一个大型室外游乐设施玩，见到由岁多至五岁的家长都好像保镳一样，全天候照顾，有人步行至一米范围家长手部就会自然提起，阻挡其他入侵者，半米内则会有声波提醒：「小心」、「望住呀」、「唔好」等。家长的啰嗦、长气，小朋友一一听在心中，造成无形的压力，亦会开始抗拒，有的会尽量跑离家长的视线范围。

（图片来源：PhotoAC）

另一个有趣位是有很多妈妈爱帮小朋友拍照，但没一个小朋友是很情愿、面露笑容地笑着拍，而是全部都会反抗、反白眼、逃走或喊去一一抵抗，以上只是一小部分的情况，家长有时候会在不适当时做不合适的事。

（图片来源：PhotoAC）

提醒多等于教咗？

提醒只有在合适的时候才真正有效。家长们提醒多数会在事情发生前，语重心长地向小孩说：「小心喔，那个很危险。」但有否了解到当未发生任何事情前提醒，小孩都会比较不在意，那应该甚么时候表示？

（图片来源：PhotoAC）

家长们应该看准时机，在小孩犯错的那一瞬间作出提醒（大前提是那个危险不会影响到人生安全），小朋友会更加深刻，而且会和家长渐渐产生默契，只要我们捉紧机会，每次都有限度地让他们犯错，不但能提升他们的好奇心，也不经常阻碍他们的想法，能及时发现问题加以说明。

一个方法有效解决

那如何有效解决打招呼的问题？有效的方法是将游戏元素加进去，我记得当年教导我小朋友时就用上这套方法。每天出门，我看见管理员都会自己主动打个招呼，然后便拂袖离去，从来不会叫自己小孩要跟随我的步伐，也不强迫小朋友做任何事。

（图片来源：PhotoAC）

经过一星期自己先主动的演练，有一天我跟孩子说，我等一下会用光速同管理员叔叔招呼，你看看谁比较利害，话未说完他在电梯已经蓄势待发，当电梯门未完全开尽他已经打过招呼。当一件事情变得不是规则，小朋友更加容易吸收，事实证明我们越紧张反而会添加压力，当学习变得有趣小朋友不但学得快，也会印象深刻，家长们不妨试试。

（图片来源：PhotoAC）

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

