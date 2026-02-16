Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小朋友拜年唔嗌人无礼貌点处理？家长只要识用这一个方法即可解决︳儿童游戏治疗

亲子
更新时间：14:19 2026-02-16 HKT
发布时间：14:19 2026-02-16 HKT

儿童心理︳好多家长都会想小朋友主动叫人，有礼地同不同人打招呼，但事实证明小朋友最后都是不情愿，有的被迫叫人，有的大喊一场，有的躲在身后，到下一次同样情况时便会不断重复以上行为，令家长大感烦恼。

快到农历新年，小朋友去拜年「唔肯叫人」无礼貌点做好？（图片来源：Pexels@HONG SON）
快到农历新年，小朋友去拜年「唔肯叫人」无礼貌点做好？（图片来源：Pexels@HONG SON）

两三岁孩子情绪未必能「控制」

要知道小朋友不愿主动叫人是有原因的。通常家长要小朋友打招呼的，都是小孩不认识的人，但面对一个不认识的人如何有礼貌地打招呼呢？好多时家长会忽略小朋友心里的想法，认为小朋友岁几至两三岁皆处于一个家长可掌控的年纪，事实上有些事情已经不能全由家长控制，例如一些情绪控制，家长有时要在旁加以陪伴说明。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

成长过程中，很多家长会陪伴小朋友到处游历，但我眼见的家长许多时都非常紧张，到一些情况就想小朋友独立理性，试问又怎可能成功？

家长啰嗦造成无形压力

于过去的公众假期，我去了一个大型室外游乐设施玩，见到由岁多至五岁的家长都好像保镳一样，全天候照顾，有人步行至一米范围家长手部就会自然提起，阻挡其他入侵者，半米内则会有声波提醒：「小心」、「望住呀」、「唔好」等。家长的啰嗦、长气，小朋友一一听在心中，造成无形的压力，亦会开始抗拒，有的会尽量跑离家长的视线范围。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

另一个有趣位是有很多妈妈爱帮小朋友拍照，但没一个小朋友是很情愿、面露笑容地笑着拍，而是全部都会反抗、反白眼、逃走或喊去一一抵抗，以上只是一小部分的情况，家长有时候会在不适当时做不合适的事。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

提醒多等于教咗？

提醒只有在合适的时候才真正有效。家长们提醒多数会在事情发生前，语重心长地向小孩说：「小心喔，那个很危险。」但有否了解到当未发生任何事情前提醒，小孩都会比较不在意，那应该甚么时候表示？

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

家长们应该看准时机，在小孩犯错的那一瞬间作出提醒（大前提是那个危险不会影响到人生安全），小朋友会更加深刻，而且会和家长渐渐产生默契，只要我们捉紧机会，每次都有限度地让他们犯错，不但能提升他们的好奇心，也不经常阻碍他们的想法，能及时发现问题加以说明。

一个方法有效解决

那如何有效解决打招呼的问题？有效的方法是将游戏元素加进去，我记得当年教导我小朋友时就用上这套方法。每天出门，我看见管理员都会自己主动打个招呼，然后便拂袖离去，从来不会叫自己小孩要跟随我的步伐，也不强迫小朋友做任何事。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

经过一星期自己先主动的演练，有一天我跟孩子说，我等一下会用光速同管理员叔叔招呼，你看看谁比较利害，话未说完他在电梯已经蓄势待发，当电梯门未完全开尽他已经打过招呼。当一件事情变得不是规则，小朋友更加容易吸收，事实证明我们越紧张反而会添加压力，当学习变得有趣小朋友不但学得快，也会印象深刻，家长们不妨试试。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师
一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师
袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

相关文章︳怎样处理利是？电子支付影响儿童理财观念？用一方法尽早建立稳健理财观︳儿童游戏治疗

相关文章︳专注力能训练吗？原来专注力分5种类！附4个方法提升专注力︳儿童游戏治疗

相关文章︳为小朋友反叛期作准备 跟青春期孩子相处5大注意事项︳儿童游戏治疗

 

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
5小时前
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
17小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
2026-02-15 12:00 HKT
fb香港突发事故报料区影片截图
00:21
机场离境大堂英汉捣乱 推倒智能柜枱砸烂铁柱 涉刑毁等2罪被捕
突发
3小时前
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
16小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
3小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
16小时前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
16小时前