亲子健康︳端午节食糭食多难消化 中医指这三种人应少食糯米、附3大消滞汤水

亲子健康︳端午节食糭应节，传统的咸肉糭多以糯米配绿豆、肥猪肉、咸蛋黄等制成，亦有内饀加入红豆沙的枧水糭，近年因应市场各家各户亦创出不同食法。但对于主材料糯米及绿豆，总有人提出疑问，有的说癌症病人不适食用，有的问小朋友是否应少食为佳⋯⋯，那究竟哪些人应少吃？又有没有消滞汤水？今次就为大家拆解。

端午节食糭︳糯米难消化 三种人应少食

糯米性味甘、平、无毒。入脾、胃。其功效暖脾胃，补中益气，缩小便。可治胃寒痛，消渴，夜多小便，小便频数，脾胃气虚泄泻，气虚自汗，妊娠腰腹坠胀，劳动后气短乏力，体弱。但糯米性粘滞，难于消化，刚手术完、小孩或长期病人宜少食。

快到端午节，大家都会多吃糭。（图片来源：PhotoAC）

幼儿吃绿豆要小心

绿豆性味甘、寒。归心、胃经。有清热解毒，消暑利尿、消廱肿。但对脾胃虚寒肠滑泄者则不适合，且绿豆多食有饱胀闷气感觉。夏天坊间常煲海带绿豆沙糖水作消暑日常食品，其如「剑刃上行」，用之不当，适得其反，故用绿豆作食疗前建议必须先问问中医是否适合，一般体质偏热的成人一周喝1至2次，每次一碗还可。幼儿则更要小心，慎防损伤其脾胃，可影响成长过程产生不同问题。

除了糯米，绿豆都是糭的主要材料。（图片来源：PhotoAC）

食糭易慢吃多咀嚼

另外，临床常遇吃糭后嗳气、胃胀不适、反胃欲吐、上腹部疼痛等患者，上述均是消化不良的症状，尤其若有逆流性食道炎或是消化性溃疡的人，在吃糭的时候更应该放慢速度、充分咀嚼、食少为佳。

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吕泽康中医

执业中医及针灸师，少年时曾患鼻咽癌及血癌，曾旅居英国行医，师承孟河医派国医大师朱良春教授、妇科不孕名医赵可宁教授、风湿免疫病名医周学平教授、著名针灸大师盛灿若教授及眼科名针灸医师谢奇医师。

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