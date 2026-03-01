回南天｜刚过春节，天气突然变得湿湿漉漉，根据天文台天气预报显示，未来一星期相对湿度天天达70%-95%！妈妈们就最讨厌这种 回南天 天气，事关洗完衣服难以晾干，衣服又易滋生细菌而传出难闻霉味。日本洗涤达人松延友记就教大家5招干衣晾衫贴士，令衣服在这个回南天时仍可尽快干透，减少霉菌量；而衣服干透后亦要学识日本家事达人每田祥子的4个衣服防潮湿法，衣服才可时刻保持干爽，保持气味清新。

回南天｜一种天然食材防发霉劲过吸湿剂 5招干衣晾衫贴士+4个衣服防潮法 （图片来源：PhotoAC）

回南天｜日本洗衣达人教路 一个方法快速杀菌

日本洗涤专家松延友记曾于节目分享，回南天 潮湿时，洗完的衣物无论放多久都难以干透，更容易发出难闻的霉臭味，原来这是潜藏在潮湿衣物中的细菌「Moraxella」的排泄物所造成，别小看这些细菌，除了会带来难闻气味，也有机会造成肺炎等多种疾病，故此一定要清除。如想减少因衣服难干而细菌滋生，就要用以下5种方式来帮助快速晾干衣服。

回南天｜日本洗衣达人教路 一个方法快速杀菌（图片来源：PhotoAC）

击图片浏览 回南天 5招干衣晾衫贴士：

回南天｜比吸湿剂更强！衣柜放放一种天然食材防发霉

回南天除了晾衫困扰妈妈们，如果衣服收藏不当，衣柜或柜子更会有阵霉味。不想衣服出现霉菌黑点，日本家事达人每田祥子就教大家用以下4个方法收藏衣服，便有效赶走湿气，更有助对付臭味及发霉元凶。

衣服干透后，都要识得收藏，才可以彻底赶走湿气及霉菌。（图片来源：PhotoAC）

点击图片浏览4个衣服防潮法：

相关文章︳日本妈妈靠一神器剪浏海零失败 剪发片吸600万浏览量获近4万人赞好

相关文章︳3COINS微波炉烹饪盒 新用法 网民建议唔煎鱼煎萝卜糕 实测真系work？｜亲子热话