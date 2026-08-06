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中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞「重来一次都会买」

海外置业
更新时间：06:00 2026-08-06 HKT
发布时间：06:00 2026-08-06 HKT

22万港元在香港连首期都未必够付，但原来在网购世界，已经可以买到750呎大屋兼「送货上门」？近月，中国制预制房屋（组合屋）在海外社交平台掀起一阵热潮，不少网民纷纷拍片分享「开箱新居」。有美国夫妇从阿里巴巴网购一套约750方呎的折叠式组合屋，连同运费及税项，总花费仅约2.8万美元（约22.4万港元）。他们更公开入住9个月后的真实评测与保养需知，对房屋质素大感满意，直言「如果重来一次，我们还是会买。」

装配式建筑首季出口激增45% 美澳买家成主力

内媒报道，「在阿里巴巴买楼」已经成为海外社交平台上的热门话题。这类被称为「可展开式集装箱房」的装配式建筑，最大卖点是将传统动辄需时数月、甚至逾一年的建屋流程，大幅压缩为「一个月生产、一个月运输、一天组装」。房屋在工厂完成主要结构、内部间隔及部分装修，到达目的地后只需卸货、展开、固定并接驳水电便可使用。

这类被称为「可展开式集装箱房」的装配式建筑，最大卖点是将传统动辄需时数月、甚至逾一年的建屋流程，大幅压缩为「一个月生产、一个月运输、一天组装」。
这类被称为「可展开式集装箱房」的装配式建筑，最大卖点是将传统动辄需时数月、甚至逾一年的建屋流程，大幅压缩为「一个月生产、一个月运输、一天组装」。
房屋在工厂完成主要结构、内部间隔及部分装修，到达目的地后只需卸货、展开、固定并接驳水电便可使用。
房屋在工厂完成主要结构、内部间隔及部分装修，到达目的地后只需卸货、展开、固定并接驳水电便可使用。

在阿里巴巴国际站上，这类预制房款式众多，买家可按预算、用途及当地气候选择面积、间隔、装修标准及保温厚度，厂商一般可按订单作一对一调整。

根据中国海关总署统计，中国预制建筑出口额由2015年的14.72亿美元，增至2025年的43.39亿美元，十年间升幅接近两倍；单计2026年首季，出口增速更达45%。而据阿里国际站数据，今年1至6月，其平台移动房屋品类商品交易总额GMV）按年增长逾50%，买家来源首3位分别为美国、澳洲及墨西哥，其中美国占比更达20%，反映中国制装配式建筑正加快打入海外市场。

海运直送上门 750呎仅需22万

美国YouTuber「Grateful Off-Grid」在今年2月发布了一段中国预制房屋的开箱影片，累积观看次数已突磲破340万次。片中女屋主Shelly表示，她与丈夫透过阿里巴巴国际站，向一间位于河北的厂房订购了一套可展开式的集装箱房屋。

该单位实用面积约70平方米（约753方呎），间隔为两房一厅。室内附有装修，至于厨房橱柜、洗水槽、马桶、淋浴间及热水炉等一应俱全，甚至连冷气机位及电掣插座亦已预留。

房屋本体售价为15,800美元（约12.3万港元），连同国际运费、关税、税项及其他杂费后，总成本为28,689美元（约22.4万港元）。夫妇下单后，房屋在工厂生产，需时约30日。完成后再以集装箱形式海运至美国港口，最后由货车运送至其土地。

施工期短  事前需平整土地

这类组合屋除了造价低廉，施工期极短亦是一大卖点。屋主事前只需平整土地，并租用伸缩臂叉车协助卸货。在父亲到场协助下，三人合力将房屋两侧墙身展开、铺平地板、竖立内部隔墙及安装门窗，仅花约一天便完成基本组装，接通水电后即可入伙。

为求尽快入住，屋主选择将房屋直接放置在平整后的泥地上，并未铺设混凝土地基。由于未打永久地基，该房屋在当地法规下被视为非永久性可移动结构，意外避开了税务局针对永久建筑征收的高额房产税。

结构稳固惟需重防潮

将组合屋直接放置于泥地9个月后，屋主夫妇再度发布影片，分享真实的居住感受，并给予「超出预期」的极高评价。他们表示，房屋经历了数场大风大雨，并未出现变形、下陷或坍塌；室内角落保持干燥，防水防潮表现理想，直言「如果重来一次，我们还是会买」。

然而，低廉售价与快速建成的背后，亦衍生出后续的施工与改建考验。屋主指出，虽然原装喉管暂未出现严重的结构性漏水，但设计上欠缺存水弯（P-trap）及排气管。若将来接驳市政污水系统或化粪池，随时有臭气回流室内的卫生问题。

此外，马桶排水口的预设距离为16吋，与美国普遍采用的12吋规格不同，令更换坐厕时出现安装及漏水问题。屋主建议，海外买家下单前应向供应商清楚列明当地水电标准、坐厕坑距、插座电压、管线口径及防火要求，切勿只看房价和效果图。

至于保温隔热方面，房屋墙身主要由约2.5吋厚的泡棉板及外墙保温层组成。屋主表示，在炎炎夏日下配合分体式冷气机，即使室外炎热，室内依旧能维持舒适凉快。不过，金属框架及门窗边缘容易产生「热桥效应」（Thermal Bridge），在室内外温差较大时会凝结水珠；最终他们需在部分金属接缝处贴上绝缘胶带，才得以解决冷凝水问题。

基于原有组件的保温能力始终有限，屋主不建议将这类产品直接应用于气温长期低于摄氏零下7度的严寒地区。为应付冬季保暖，夫妇两人亦额外添置了柴油暖炉，以防离网太阳能供电系统在连日阴天时，无法长时间负荷高耗电的冷暖气设备。

原厂屋顶料5年内需维修 宜预留隐藏开支

屋顶则是另一个需要注意的环节。屋主指，房屋卸货时，固定货物的束带曾扯破屋顶接缝胶带，导致初期出现漏水；修补后已可正常度过冬季，但他们估计原装屋顶未必能在没有维护下使用超过5年。

若计划作长期或永久居所，屋主建议除了依法兴建合适地基外，亦应在预制屋上方另建遮盖屋顶，以增加防水、防晒及耐久性。至于折叠式结构的铰链、角位及管线穿墙位，亦要以发泡胶或玻璃胶将所有接缝处及管线穿墙位彻底密封，防止蜘蛛及昆虫从缝隙进入室内。

值得留意的是，买家仍要预留土地平整、地基、水电接驳、排污系统、卸货设备、内部收口及后期维修等开支。该夫妇估算，若自行处理部分工程，额外成本约1万美元；若大部分工序外判，开支或可升至约2万美元。

屋主总结，若自行处理水电、平整土地及租赁机具，额外成本约1万美元；若全数外判，费用则可能高达2万美元。

除这对美国夫妇外，亦有人分享实际购买经验。有一名澳洲女士在影片下方留言称，自己于2024年底购入一套约25平方米的中国预制房，安放于自家后院；单位本体约2万澳元，另加4,000澳元运费，以及叉车卸货、铺设电线等支出，总成本约3.5万澳元（约17万港元）。

她表示，儿子及媳妇虽有稳定收入，但在澳洲自行建屋成本高昂，因此以预制房作为后院附属住屋，既能为家人增加居住空间，亦较传统建屋更快落成。

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