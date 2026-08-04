英国6分1物业面临水浸威胁 保险机制却遭滥用 揭平民保费变相补贴豪宅

近年不少港人热衷将资金投放至英国房地产市场，但当地日益恶化的水浸威胁已成不容忽视的「投资地雷」。据英国环境署（Environment Agency）发表最新全国洪水及海岸侵蚀风险评估报告指出，现时英国面临水浸威胁物业比例已高达六分之一。单单在英格兰地区，受牵连住宅及商用建筑多达630万伙。该份官方评估报告更发出严峻警号，在气候暖化加剧及城市地表径流（urban surface-water runoff）持续增多的双重夹击下，预期到2050年，落入洪患高危区物业数目将急增至800万伙，意味届时每4伙英国物业，便有1伙随时化为「泽国」。

再保险机制濒临「爆煲」

洪灾风险直线飙升，直接令英国本身的房屋保险网络承受极大考验及沉重压力。随著近年极端气候频繁出现，不少商业保险机构为求避险，纷纷将高风险的保单，转嫁于公私合营的英国国家洪水保险机构「Flood Re」。数据显示，截至去年3月，私营保险转移至该机构保单数目已累积至 34.62万份，按年大幅增长两成；若与2020年对比，增幅更激增超过一倍以上。

作为一个非牟利机构，Flood Re的设立初衷是透过提供补贴来减轻高风险水浸区业主的投保负担，令其免受天价保费折磨。运作资金来源主要依赖向全英国所有房屋保险商征收专项税款，加上向每项动用该计划的物业收取一笔定额费用。不过，面对现时超负荷的困境，Flood Re正积极对外寻求支援，期望能够对巨额理赔设下限制，并争取保费的调升幅度可以超越通胀率。

保险界被指「劫贫济富」

Flood Re透露，自从新冠疫情后，保险理赔的各项维修开支节节上升，商业保险公司越来越倾向将那些建筑成本极高、室内装潢极尽奢华的顶级大宅保单，转移至提供平价防护网的Flood Re系统内，借此为富豪取得收费相对低廉的保险。

最令普罗大众感到不公的是，保险公司将政府征收的税款成本，全数转嫁到所有普通消费者身上。换言之，购入普通廉价单位的平民百姓及上车客，实际上正自掏腰包，为富豪榜上那些达官贵人的超级豪宅作出补贴。

公帑修复豪宅惹官员关注

根据官方公布数据，已赤裸裸地印证了这种极度不公平的现象。回顾过去四个财政年度，其中有三个年度，Flood Re用于资助全英占比不足4%的顶级豪宅维修费，竟然远远超过用于占全英约45%的基层住宅的维修费总和。英国官员Emma Hardy已表示极度关注，并特别引用了一宗极端案例作说明，一幢坐落于默西河（River Mersey）一带的超级大宅在2015年遭遇水患，其后竟然向Flood Re提出了超过300万英镑（约3,150万港元）的惊人理赔。

更令人咋舌的是，这笔庞大的补贴金，最终是被用作复修该豪宅内的四车位车库、室内恒温泳池、按摩大浴缸、私人健身室、音乐厅，甚至还包含一个五人足球场，情况令人咋舌。

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