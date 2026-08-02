台湾资金涌入日本楼市 一跃成为最大海外势力 背后竟与台积电有关 ︳张明珠

一直以来，只要提到外国人在日本「爆买」房地产，大家脑海中第一时间浮现的往往是内地买家。然而，日本房地产市场正出现大洗牌。根据日本国土交通省最新调查指出，在东京23区新建公寓的海外买家当中，来自台湾地区的买家已「压倒性」超越昔日的内地买家，跃升为当地最大的海外投资势力。

庞大的台湾资金为何如潮水般涌入日本楼市？背后其实隐藏著汇率、地缘政治与产业红利等多重叠加因素。今期专栏，笔者将为大家深入拆解这股「台资涌日」的置业热潮。

受惠AI红利 资金转投日本房产

日本房地产市场正出现大洗牌。

受惠于全球人工智能（AI）需求大爆发，台湾半导体龙头台积电业绩大幅增长，连带造就了不少富裕家庭。有东京的地产经纪透露，部分台湾客户直言在AI热潮中获利甚丰，在庞大资金急需寻找出路的情况下，日本自然成为这批新晋富豪的投资首选。

此外，日圆近年持续疲弱、大幅贬值，加上东京顶级豪宅的价格甚至比台北市中心还要低，令投资日本楼的吸引力大增。目前赴日置业的典型台湾买家，涵盖了中小企老板以及医美医生等高净值人士。

地缘政治风险 寻求资产「安全网」

随著台积电赴日本熊本设厂，不仅带动当地半导体产业链发展，更吸引大批台湾资金追捧当地房地产。

除了经济诱因，地缘局势更是推波助澜的关键。近年两岸局势紧张，台海地缘政治风险成为买家转战东京的另一核心考量。越来越多富裕人士将海外置业视作分散资产风险的「安全网」。对不少台湾买家而言，在日本置业除了看中物业的增值潜力，最终目的更是为了避险，以应对潜在的地缘波动。

交通优势与台积电效应 带旺熊本及福冈

台湾买家钟情日本楼的另一主因是交通便利。以台北买家为例，他们格外重视往返机场的通勤时间；从台北松山机场起飞，不到4小时即可抵达东京羽田机场，让业主能轻松实现「一日生活圈」。

在投资区域上，东京和大阪的公寓向来最受欢迎。然而，随著台积电赴日本熊本设厂，不仅带动当地半导体产业链发展，更吸引大批台湾资金追捧当地房地产。随著产业聚落快速成形，熊本周边农地陆续转作住宅及商业用途，带动地价持续攀升。2025年，熊本菊阳町平均公告地价按年急增14.5%，邻近的大津町更暴涨20%，成为日本地价涨幅最显著的地区。这股热潮目前更已蔓延至邻近的福冈市。

值得留意的是，为何官方统计显示台湾资金会「压倒性」超越内地资金？这其实存在一个统计上的结构性盲点。部分内地买家倾向透过申请「经营管理签证」在日本设立公司，并以「日本法人」的名义购买物业，这类交易并不会被计入「海外买家」的数据库中。相较之下，台湾买家大多以「个人名义」直接购入单位，因此在官方的登记数字上，台湾买家的占比自然显得格外突出。

张明珠

Sakura Japan & Global行政总裁

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