马来西亚槟城新盘来港推 攻2至3房 售价333万起

马来西亚槟城为马来西亚北部经济重镇，当地近年不乏全新住宅项目推售，其中Queens Residences Q3最新来港推售，售价约为马币174万起，折合港币约333万。

坐拥无敌海景

马来西亚槟城有「东方花园」之称，当地亦不乏住宅新盘推售，由Ideal GIM Venture Sdn Bhd发展的Queens Residences Q3推出第3期项目，提供532伙，面积约950至1400方呎，涵盖2至3房，所有单位方正实用附设阳台，并坐拥无敌海景，槟城大桥景观亦尽收眼底。

项目现时售价约由马币174余万起，折合港币约333万，即可购入面积达950方呎大单位，具一定吸引力，除适合投资外，亦可作旅游第二居所。

配五星级度假设施

项目位处社区配备36项五星级度假设施，更有24小时安保。周边生活配套成熟，步行即可达超市、餐饮街区及拥超过400间品牌商店的Queensbay Mall，商场附近可乘搭巴士往返吉隆坡。

项目核心拥医疗与设施配套，驾车约10至20分钟内即可抵达槟城顶级私立医院Pantai Hospital，发展商预计于2029至2030年陆续落成医疗中心、国际学校及游艇码头等大型配套，相信能带来更优质的生活体验。

槟城距离香港航程仅约3小时，据马来西亚第二家园（MM2H）计划要求，购房可作为居留申请加分项目，且政策支持提取定期存款的50%用于置业，降低资金压力。发展商委托中原地产（海外）协助销售。

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