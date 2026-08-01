伦敦泰晤士河畔新盘来港推 423万入场邻近大型商圈

港人对英国物业情有独钟，购入当地单位，除作投资用，亦可为子女于当地读书提供居所，当地推出不少全新住宅项目，位于伦敦泰晤士河畔新盘Prime Point，售价约由英镑40.6万起，折合港币约423万。

面积400至逾900方呎

由英国著名发展商L&Q Group发展，位于伦敦Zone 2格林威治半岛的Prime Point，项目分有Woodget Heights及Peakes Heights，提供开放式至3房间隔，面积约由400至逾900方呎，户户设有露台之外，厨房、客饭厅及睡房内设有地暖装置，设计窝心。伦敦楼价在英国属数一数二的地区，而位于格林威治半岛的Prime Point，售价仅由英镑40.6万起，折合港币约423万。

项目位置集当区文化景点、绿化开扬空间及现代化设施于一身，项目邻近泰晤士河畔，不少单位可拥有泰晤士河景景致，住户亦可在河边散步。

步行8分钟可达North Greenwich站

项目亦邻近多个著名地标，包括经当举办大型演唱会的O2体育馆，项目邻近中央公园，可进行户外活动包括高尔夫球、篮球。周边购物中心亦相当充裕，包括Outlet Shopping at The O2、Greenwich Peninsula Market等，区内并提供超过40间餐厅、酒吧。

交通方面，项目邻近铁路站，只需步行8分钟便可抵达North Greenwich站，往伦敦市中心非常方便。发展商委托JLL仲量联行协助销售。

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