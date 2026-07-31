大阪新盘330万入场 358呎起户户设露台

日圆兑港元再度跌至低位，港人到当地旅游、置业更为划算，近年不少位于大阪新盘来港推售，最新位于大阪中央区的全新项目The Peak Shinsaibashi Tsuki来港销售，售价约由港币330万起。

面积358至1434方呎

由新联明发展及FMI Japan株式会社合作发展，位于大阪市中央区岛之内的The Peak Shinsaibashi Tsuki，项目提供92伙，为近年推售规模最大型的项目之一，并打造成地标式豪宅，涵盖1房（1LDK）及2房（2LDK）户型，面积由358至1434方呎，并户户设露台，是次来港推售，入场价约港币330万，项目预计2028年3月底落成。

项目最瞩目面积逾千方呎2房单位，位于Penthouse楼层，其中A室室内面积约593方呎，另有设有面积达517方呎平台，以及125方呎露台，总面积达1235方呎；毗邻B室更大，室内面积约604方呎，另有设有面积达705方呎平台，以及125方呎露台，总面积达1434方呎，单位放置家私后，仍有不俗的空间，平台面积广阔，并可放置户外家私，可优闲地享受生活。

面积较大的单位仍有位于3楼H室为例，室内面积约539方呎，另有设有139方呎露台，总面积约678方呎；其他单位方便，以3楼为例，A至G室室内面积介乎296至316方呎，露台面积介乎62至63方呎，总面积介乎358至379方呎。

毗邻长崛桥铁路站

The Peak Shinsaibashi Tsuki亦提供部分设施供住户享用，设有健身室、亦有商务中心，提供舒适环境处理公司事务。

交通方面，从楼盘步行只需约2分钟便可到长崛桥铁路站，亦可选择步行至心斋桥站，步程亦只需10分钟。若乘车前往心斋桥及难波站，车程只需约1及2分钟，亦可乘车接驳JR线，往大阪其他地方如梅田只需约6分钟亦相当方便，往关西国际机场亦仅45分钟，铁路优势不言而喻。

大阪中央区属黄金地段，位置优越，项目附近亦有大型百货公司，亦有不同类型食肆及商店，生活所需，一应俱全。

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