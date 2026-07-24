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伦敦新盘Lightmakers来港推 1房入门价384万

海外置业
更新时间：06:00 2026-07-24 HKT
发布时间：06:00 2026-07-24 HKT

不少港人到英国升学、旅游或移居，对当地住宅有一定需求，最新位于伦敦住宅项目Lightmakers来港推售，售价约由英镑36.6万起，折合港币约384万。

涉267伙涵盖1至3房

由英国著名发展商Barratt London发展，位于伦敦的Lightmakers，由Adams House、Creighton House、Vachell House及Newton Court合共4座住宅大楼组成，将分阶段落成，整个项目共提供267伙，涵盖1房至3房户型，每个单位均设有私人露台或花园，让住户饱览锡德纳姆一带景致，单位亦配备现代化厨房及嵌入式电器，格调时尚。项目来港推售，售价约由英镑36.6万起，折合港币约384万。

步行可达Lower Sydenham火车站

在发展项目周边，于Sydenham Road一带云集各式独立精品店、手工艺坊及餐厅，日常生活所需一应俱全。

从项目步行即可到达Lower Sydenham火车站，直达伦敦各主要商业核心。
从项目步行即可到达Lower Sydenham火车站，直达伦敦各主要商业核心。

交通方便亦相当便利，从项目步行即可到达Lower Sydenham火车站，直达伦敦各主要商业核心。前往伦敦桥（London Bridge）仅需约15分钟；往滑铁卢东站（Waterloo East）约20分钟，查令十字（Charing Cross）约27分钟。骑行方面，水晶宫公园（Crystal Palace Park）仅需约7分钟，贝肯汉姆广场公园（Beckenham Place Park）约9分钟，德威公园（Dulwich Park）约14分钟，生活便捷。发展商委托JLL仲量联行协助销售。

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