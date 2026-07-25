日本洋房新盘入场价600万 面积1076呎起 主打3房以上大户

日本近年成为港人投资海外物业的热门地，主要为入场费低，较易负担，当地亦有豪宅项目推售，其中位于大阪丰中市的洋房项目，售价为港币约600万便可上车，适合资金较充裕的港人买家。

位处大阪丰中市

位于大阪豪宅区丰中市的全新独立洋房别墅项目The Peak Presidence Hills，整个项目共提供19座独立洋房，每座占地1435至2184方呎，洋房面积约由1076至1130方呎，提供3房及4房间隔。

是次来港限量发售洋房别墅，买家可享有永久业权，每座独立屋均设有花园及连同2个车位，售价约600万，虽然售价较大阪不少仅需数十万的小型单位为高，但亦相等于本港一般新盘2房或细3房单位售价，即可拥有全幢式独立洋房别墅，具有一定吸引力。

步行7分钟即达单轨列车站

每座洋房的设计外貌与香港可谓大不同，部分洋房呈尖顶式设计，甚有欧洲独立洋房的风味，亦有现代豪宅风格的设计，适合不同买家。项目更获得TOP 100 Luxury Residences of the World 2025奖项，反映项目的独特性，以及在建筑、创意及lifestyle等方面得到认同。

洋房间隔具特点，其中以9号屋为例，别墅面积约1136.6方呎， 为3房间隔，洋房2层高，1楼面积约617.1方呎，2楼面积约519.5方呎，洋房特点设有2个厨房，并设有步入式衣帽间及香港住宅少有提供，专门放置鞋类的鞋间；另位于14号屋的洋房面积约1078方呎，1楼面积约608方呎；2楼面积约470方呎，为3房间隔，同样设有衣帽间及鞋间，并有2个厨房。

虽然位处豪宅区，但从项目步行约7分钟便可到达单轨列车线的SHOJI STATION，单轨列车可转乘前往新大阪站，只需约16分钟，往梅田亦只需约20分钟。另外，周边生活配套亦充裕，乘车往阪急百货及SENRITO YOMURI PLAZE只需20分钟内。项目由FMI至汇负责在港销售。

项目去年获得世界100大豪宅大奖，反映项目质素等各方面受到认同。

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