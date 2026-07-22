Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲楼市海外资金大洗牌 中资频沽货套现 日资进驻寻找高息回报

海外置业
更新时间：06:00 2026-07-22 HKT
发布时间：06:00 2026-07-22 HKT

澳洲楼市海外资金版图大洗牌！随著内地房地产市场疲弱，大批中国投资者据报正急于抛售澳洲物业「套现」；不过，另一边厢的日本资金却看准时机大举「接货」。根据最新数据显示，由日本业主持有的澳洲物业数量按年激增近46%，成为支撑当地楼市的新力军。

内地及香港买家减持物业

据澳洲《先驱太阳报》（Herald Sun）报道，过去十多年来，中国买家一直是澳洲楼市的最大海外金主。不过，根据澳洲税务局（ATO）最新公布的《澳洲资产外资拥有权登记册》显示，截至2025年6月底，中国买家在全澳持有22,272个物业，占整体海外买家逾半，惟按年减少1,278个，跌幅为5.4%。与此同时，作为当地第二大海外业主的香港买家，其持货量亦由3,486个微跌至3,396个。扣除期内新批出的购房申请，估计内地及香港买家年内合共净抛售近2,800个物业。

2025年排名 国家/地区 2024年注册量 (宗) 2025年注册量 (宗) 按年变化 (宗数) 按年变化 (%)
1 中华人民共和国 23,550 22,272 -1,278 -5.4%
2 香港特别行政区 3,486 3,396 -90 -2.6%
3 新加坡 1,892 1,978 +86 +4.5%
4 马来西亚 1,820 1,795 -25 -1.4%
5 日本 1,168 1,711 +543 +46.5%
来源：澳洲税务局（ATO） *数据截至2025年6月底

澳洲房地产协会（REIA）行政总裁Jacob Caine认为，中国投资者减持澳洲物业，或与内地新屋供应过剩及楼市疲弱有关。他忧虑，大量投资者沽货可能令部分原有出租物业流失，对澳洲租务市场构成压力。

日资跃升第五大海外买家

另一边厢，日本资金成为当地市场焦点。期内，日本投资者持有的澳洲住宅数目由1,168个升至1,711个，超越英美，跃升为澳洲第五大海外买家，仅次于中国、香港、新加坡及马来西亚。

专门协助海外买家投资澳洲物业的Grit Real Estate创办人Navin De Silva分析指，日本国内长期处于近乎零息的环境，驱使当地的机构投资者、人寿保险公司及养老基金积极向外寻求高回报。加上日本建筑巨头住友林业（Sumitomo Forestry）在2024年底成功收购澳洲最大建筑商Metricon，进一步带动了日本民间及企业对澳洲楼市的投资气氛。

Grit Real Estate创办人Navin De Silva分析指，日本国内长期处于近乎零息的环境，驱使当地的机构投资者、人寿保险公司及养老基金积极向外寻求高回报。
Grit Real Estate创办人Navin De Silva分析指，日本国内长期处于近乎零息的环境，驱使当地的机构投资者、人寿保险公司及养老基金积极向外寻求高回报。

「辣税」成隐忧 杜拜零税抢客

虽然澳洲楼市对外资仍具吸引力，但海外买家入市的成本仍然高企。De Silva指出，海外买家在澳洲置业时需面临沉重的税务负担，包括外国投资审查委员会（FIRB）申请费、海外买家印花税附加费、土地税及空置税。

在繁重的「辣税」下，悉尼等高楼价地区的投资回报已被大幅蚕食，不少资金已转移至布里斯班及珀斯等地。相比之下，杜拜等新兴市场以「零税率」及高达8%至10%的租金回报率作招徕，对追求收益的海外投资者具吸引力。

相关文章：伦敦楼市爆挞订潮 平均10单逾2单 创海啸后新高 97日长成交期成「死因」

相关文章：英国按揭利率大幅攀升 逾三分二地区「租平过供」 分析料更多人由买转租

相关文章：英国不足5%住户安装冷气机 背后涉国家建筑法规 发展商：高效能结构优先

相关文章：内地年轻人Full Pay买楼比例增 90后靠父母畀钱拒按揭 称不介意「啃老」标签

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
14小时前
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
影视圈
8小时前
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
04:49
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
影视圈
8小时前
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
02:01
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
影视圈
14小时前
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
06:04
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
影视圈
12小时前
汇恒整合第一击引大反差 涉7大部门 恒生高层掌6个 汇丰主管反需汇报｜独家
汇恒整合第一击引大反差 涉7大部门 恒生高层掌6个 汇丰主管反需汇报｜独家
商业创科
13小时前
深圳气象台预测，未来一星期，或有台风于广东省登陆。
台风「红霞」打到嚟？ 深圳气象台：7‧26前后广东登陆
即时中国
12小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长开大口叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：嫁女定卖女呀
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：人口贩卖嚟
生活百科
14小时前
再有港人在日本自驾出车祸。NyanropS@X
00:38
北海道富良野两车迎头相撞致1死5伤 消息：死者为53岁港妇
即时国际
13小时前