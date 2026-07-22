澳洲楼市海外资金大洗牌 中资频沽货套现 日资进驻寻找高息回报

澳洲楼市海外资金版图大洗牌！随著内地房地产市场疲弱，大批中国投资者据报正急于抛售澳洲物业「套现」；不过，另一边厢的日本资金却看准时机大举「接货」。根据最新数据显示，由日本业主持有的澳洲物业数量按年激增近46%，成为支撑当地楼市的新力军。

内地及香港买家减持物业

据澳洲《先驱太阳报》（Herald Sun）报道，过去十多年来，中国买家一直是澳洲楼市的最大海外金主。不过，根据澳洲税务局（ATO）最新公布的《澳洲资产外资拥有权登记册》显示，截至2025年6月底，中国买家在全澳持有22,272个物业，占整体海外买家逾半，惟按年减少1,278个，跌幅为5.4%。与此同时，作为当地第二大海外业主的香港买家，其持货量亦由3,486个微跌至3,396个。扣除期内新批出的购房申请，估计内地及香港买家年内合共净抛售近2,800个物业。

2025年排名 国家/地区 2024年注册量 (宗) 2025年注册量 (宗) 按年变化 (宗数) 按年变化 (%) 1 中华人民共和国 23,550 22,272 -1,278 -5.4% 2 香港特别行政区 3,486 3,396 -90 -2.6% 3 新加坡 1,892 1,978 +86 +4.5% 4 马来西亚 1,820 1,795 -25 -1.4% 5 日本 1,168 1,711 +543 +46.5% 来源：澳洲税务局（ATO） *数据截至2025年6月底

澳洲房地产协会（REIA）行政总裁Jacob Caine认为，中国投资者减持澳洲物业，或与内地新屋供应过剩及楼市疲弱有关。他忧虑，大量投资者沽货可能令部分原有出租物业流失，对澳洲租务市场构成压力。

日资跃升第五大海外买家

另一边厢，日本资金成为当地市场焦点。期内，日本投资者持有的澳洲住宅数目由1,168个升至1,711个，超越英美，跃升为澳洲第五大海外买家，仅次于中国、香港、新加坡及马来西亚。

专门协助海外买家投资澳洲物业的Grit Real Estate创办人Navin De Silva分析指，日本国内长期处于近乎零息的环境，驱使当地的机构投资者、人寿保险公司及养老基金积极向外寻求高回报。加上日本建筑巨头住友林业（Sumitomo Forestry）在2024年底成功收购澳洲最大建筑商Metricon，进一步带动了日本民间及企业对澳洲楼市的投资气氛。

Grit Real Estate创办人Navin De Silva分析指，日本国内长期处于近乎零息的环境，驱使当地的机构投资者、人寿保险公司及养老基金积极向外寻求高回报。

「辣税」成隐忧 杜拜零税抢客

虽然澳洲楼市对外资仍具吸引力，但海外买家入市的成本仍然高企。De Silva指出，海外买家在澳洲置业时需面临沉重的税务负担，包括外国投资审查委员会（FIRB）申请费、海外买家印花税附加费、土地税及空置税。

在繁重的「辣税」下，悉尼等高楼价地区的投资回报已被大幅蚕食，不少资金已转移至布里斯班及珀斯等地。相比之下，杜拜等新兴市场以「零税率」及高达8%至10%的租金回报率作招徕，对追求收益的海外投资者具吸引力。

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